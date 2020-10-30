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GeriBeslenme Önerileri Yağda Kızartılan Balık Zararlı Hale mi Geliyor?
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Yağda Kızartılan Balık Zararlı Hale mi Geliyor?
Beslenme Önerileri
DHA

Yağda Kızartılan Balık Zararlı Hale mi Geliyor?

Balığı una bulayıp kızarmak oldukça yaygın bir yöntem. Peki bu pişirme yöntemi ne kadar doğru? Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Züleyha Kaplan anlatıyor.

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1Balık alırken bunlara dikkat
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Balık alırken bunlara dikkat

1 Eylül itibari ile denizlerde av sezonunun açılmasıyla tezgahlar balıkla doldu. Vatandaşlar, ucuz ve taze balık yemenin keyfini yaşarken, uzmanından da uyarı ve öneriler geldi. Öncelikle balık alırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Balık alırken gözlerine bakmamız lazım. Gözlerinin parlak ve canlı olması lazım. Solungaçlarının kırmızı, pullarının sert olması gerekli. Balığı muayene etmeliyiz.

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Sert kısmına bastırdığımızda çökme meydana gelmiyor veya hemen düzeliyorsa o balık tazedir. Balığın kafasını hafif kaldırdığımızda kuyruğu da hafif dik oluyorsa o balık tazedir. Taze balık kokmaz, balığın kokmadığına dikkat etmeliyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay almış ürünleri satın alalım. Ezilmiş, şişmiş balık konservelerini tercih etmeyelim.

3Balık, kendisi kadar yağ çeker
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Balık, kendisi kadar yağ çeker

Balık genelde una bulanıp yağda kızartılır ama uzmanlar bunu çok tavsiye etmiyor. Balık, protein yönünden zengin olduğu için yağda kızartılınca proteinini kaybeder ve besin değeri düşer. Balık kendisi kadar yağ çeker ve bu da kalori miktarının artmasına neden olur. Bu yüzden ya fırında ya buğlama ya da tavada/ızgarada yağsız şekilde pişirmeliyiz. Yanına birçok garnitür koyabilirsiniz.

4Balık tazeyse süt ürünleriyle tüketilebilir
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Balık tazeyse süt ürünleriyle tüketilebilir

Balığın yanında genellikle gazlı içecekler tercih ediliyor ama biz onları çok önermiyoruz. Yanında limonlu soda tüketilebilir. Toplumda balıkla yoğurt bir arada tüketilmez diye bir algı var ama balık taze ise yoğurtla ya da süt ürünü ile tüketebilirsiniz. Ama balık taze değilse süt ürünleri ile tüketilmesini gerekiyor.

5Küçük balıkları kılçığıyla tüketin
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Küçük balıkları kılçığıyla tüketin

Hamsi gibi küçük balıkların kılçığı ile tüketilmesi tavsiye ediliyor. Çünkü kılçığında bol miktarda kalsiyum ve fosfor var. Bu da kemik sağlığı için önemli olacaktır. Kış aylarında balık tüketmeye dikkat edelim çünkü balıkta D vitamini var.

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Biz güneşten aldığımız D vitaminin balıktan sağlayabiliriz. Balık hayvansal içerikli bir ürün olduğu için protein yönünden zengin bir ürün. Hazırlama süreci zahmetli olduğu için çok tüketmiyoruz ama her yaşta balık tüketmemiz gerekiyor. Haftada iki ya da üç gün balık tüketilmesi öneriliyor.

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