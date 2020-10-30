Yağda Kızartılan Balık Zararlı Hale mi Geliyor?

Balık, kendisi kadar yağ çeker Balık genelde una bulanıp yağda kızartılır ama uzmanlar bunu çok tavsiye etmiyor. Balık, protein yönünden zengin olduğu için yağda kızartılınca proteinini kaybeder ve besin değeri düşer. Balık kendisi kadar yağ çeker ve bu da kalori miktarının artmasına neden olur. Bu yüzden ya fırında ya buğlama ya da tavada/ızgarada yağsız şekilde pişirmeliyiz. Yanına birçok garnitür koyabilirsiniz.