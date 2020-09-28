Yağ Yakımını Destekleyen 8 Besin

Su Haydi hemen şimdi elinize bir bardak su alın ve içmeye başlayın; bundan sonra da her gün düzenli olarak vücudunuz için yeterli miktarda su içmeye çok dikkat edin! Çünkü vücutta yeteri kadar su olmadığında yağ yakımı başlamıyor. Aksine beyin yağ yakımını durduruyor ve depo etmeye devam ediyor; aksi halde yağ yakımı sonunda oluşacak atık maddeyi vücuttan uzaklaştıramaz. Bu yüzden su tüketimi yağ yakımı ve kilo verme süreci için çok önemli!