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GeriStil Önerileri Vücut Tipine Göre Pantolon Nasıl Seçilir?
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Haberler >Mahmure >Moda >Stil Önerileri>Vücut Tipine Göre Pantolon Nasıl Seçilir?
Stil Önerileri

Vücut Tipine Göre Pantolon Nasıl Seçilir?

Pantolonlar hepimizin dolabının vazgeçilmezlerinden. İşte bu sebeple vücudunuza yakışan doğru pantolonu seçmek çok önemli. Doğru pantolonu seçebilmek için önce vücudunuzu tanımanız gerekir.

Bu bir ilandır.

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Hangi vücut tipi nasıl pantolon giymeli? İşte ipuçları...

2Armut vücut tipi

Armut vücut tipi

Armut vücut tipinde vücudun üst bölgesi dar ve ince, alt bölgesi ise kalın ve geniştir. Göğüsler küçük, bel ince, kıvrımlar belirgin, basen ve kalçalar ise geniştir. Armut vücut tipine sahipseniz sizin için en doğru pantolon seçimi boru paça ve koyu renk olanlar olacaktır. Yüksek bel pantolonlar da kalçaları geniş göstereceği için düşük bel tercih edebilirsiniz.

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3

Kaçınmanız gereken pantolon tipi ise kesinlikle renkli, desenli pantolonlar ve havuç modeller. Renkli ve desenli pantolonlar dikkati alt bölgenizde toplar. Bunun yerine koyu renk pantolonunuzun üzerine renkli ve desenli bluz, gömlek ya da tişörtler tercih edebilirsiniz. Böylece dikkati alt bölgenizden çekmiş olursunuz.

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4Elma vücut tipi

Elma vücut tipi

Elma vücut tipinde vücudun üst bölgesi geniş, alt bölgesi dardır. Büyük ya da orta göğüsler, ince bacaklar, kıvrımsız bir bel ve dar kalçalar da elma vücut tipinin özelliklerindendir. Bu vücut tipine sahipseniz alt bölge ince olduğundan hemen her pantolon tarzı tercih edilebilir.

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Elma vücut tipi için en uygun pantolon modeli ise dar paça bir jean olacaktır. Öte yandan renkli ve desenli pantolonlar, havuç modeller ve kalın kemerler de size çok yakışacaktır. Pantolonunuzun üstüne giydiğiniz parçanın ise üst bölgenizi daha zayıf gösterecek dökümlü olmasına dikkat edin.

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6Kum saati vücut tipi

Kum saati vücut tipi

Nam-ı diğer 'mükemmel vücut tipi'. Kum saati vücut tipinde incecik bir bel, geniş kalçalar ve büyük göğüsler vardır Bu vücut tipine sahipseniz çok şanslısınız! Kum saati vücut, atletik bir vücut tipidir. Bu vücut tipine sahipseniz birçok pantolon modeli size çok yakışacaktır.

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7

Sizin için en ideal pantolonlar ise bol paçalar ve düşük beller olacaktır. Öte yandan şalvar pantolonlar ve havuç modeller kalçaları fazla geniş göstereceği için uzak durmanızda fayda var. Pantolonlarınızı kombinlemek için aşırı dar ve bol kıyafetlerden kaçınmalısınız.

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8Dikdörtgen vücut tipi

Dikdörtgen vücut tipi

Dikdörtgen vücut tipi, kıvrımsız ve düz vücut tipidir. Üst ve alt bölge hemen hemen aynı oranda ve incedir, bel ise kıvrımsızdır. Düz vücut hatlarınızdan yakınıyor olabilirsiniz. Ancak şunu söyleyelim ki; jean seçimi açısından oldukça şanslısınız.

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9

Bu vücut tipine sahipseniz skinny pantolonlar tam size göre. Skinny jean’lerde arka cepleri aşağıda duran modelleri tercih ederseniz kalçanız daha kalkık durur ve düz vücut hatlarınız biraz hareket kazanır. Boyfriend jean pantolonlar da size çok yakışacaktır.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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