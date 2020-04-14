Vücut Tipine Göre Pantolon Nasıl Seçilir?

Armut vücut tipi Armut vücut tipinde vücudun üst bölgesi dar ve ince, alt bölgesi ise kalın ve geniştir. Göğüsler küçük, bel ince, kıvrımlar belirgin, basen ve kalçalar ise geniştir. Armut vücut tipine sahipseniz sizin için en doğru pantolon seçimi boru paça ve koyu renk olanlar olacaktır. Yüksek bel pantolonlar da kalçaları geniş göstereceği için düşük bel tercih edebilirsiniz.