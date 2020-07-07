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GeriStil Önerileri Vücut Tipine Göre Doğru Mayo/Bikini Seçimi
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Moda >Stil Önerileri>Vücut Tipine Göre Doğru Mayo/Bikini Seçimi
Stil Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Vücut Tipine Göre Doğru Mayo/Bikini Seçimi

Mayo ve bikini seçerken genellikle önceliğimiz modeli rengi oluyor. Ancak ilk dikkat etmemiz gereken şey vücut tipimiz için ideal model olup olmadığı.

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Peki, beğendiğimiz mayo/bikinilerin vücudumuza uygun olup olmadığını nasıl anlayacağız? Anlatıyoruz, sizi aşağıya alalım.

2Kıvrımlı vücutlar
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Kıvrımlı vücutlar

Eğer kıvrımlı bir vücuda sahipseniz, yanı kalça ve bacaklarınız dolgun ve yuvarlak hatlı ise sizin için en ideali tek renk mayolar! Kıvrımlı vücutlara Kim Kardashian ve Ashley Graham'ı örnek gösterebiliriz.

3Armut tipi vücutlar
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Armut tipi vücutlar

Armut tipi vücutların genel özellikleri küçük göğüsleri geniş ve kıvrımlı kalçalar, dolgun baldırlardır. Jennifer Lopez ve Beyonce, armut tipi vücut tipinin en iyi örnekleridir. Eğer armut tipi bir vücuda sahipseniz üst kısmı detaylı mayolar sizin için ideal olacaktır. Bu sayede dikkati üst kısma çevirebilir, küçük göğüsler ile geniş kalçaları harika bir şekilde dengeleyebilirsiniz.

4Atletik vücutlar
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Atletik vücutlar

Atletik vücutlarda kıvrımlar azdır. Vücut genel anlamıyla daha düz bir şekle sahiptir. Tıpkı Cameron Diaz ve Jessica Biel'de olduğu gibi... Atletik vücutlara en yakışacak modeller ise bandajlı tasarımlardır. Bandajlar, vücudu iyi bir şekilde sararak kıvrımlı bir görüntü katacaktır.

5Elma tipi vücutlar
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Elma tipi vücutlar

Elma tipi vücutlarda üst kısım alta göre daha geniştir. Geniş omuzlar ve büyük göğüsler, daha küçük pop ve kalçalar. Sofia Vergara ve Katy Perry, bu vücut tipi için içi birer örnek olabilir. Eğer elma tipi vücuda sahipseniz konforlu bikiniler tam size göre. Bikini üstünün üçgen yerine crop top modelinde olanlar daha rahat hissetmenize yardımcı olacaktır.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Backgrid USA

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