Vücut Tipine Göre Doğru Mayo/Bikini Seçimi

Elma tipi vücutlar Elma tipi vücutlarda üst kısım alta göre daha geniştir. Geniş omuzlar ve büyük göğüsler, daha küçük pop ve kalçalar. Sofia Vergara ve Katy Perry, bu vücut tipi için içi birer örnek olabilir. Eğer elma tipi vücuda sahipseniz konforlu bikiniler tam size göre. Bikini üstünün üçgen yerine crop top modelinde olanlar daha rahat hissetmenize yardımcı olacaktır.



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