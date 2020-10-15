Vücut Diliyle Cazibenizi Konuşturmanın En Etkili Yolları

Klasik Marilyn Monroe hareketi Beden dili uzmanları tarafından, kadınların başını eğerek bir erkeğe bakış atması ve kirpiklerini kırpmasını, "klasik Marilyn Monroe hareketi" olarak adlandırılıyor. Çoğu zaman, kirpiklerini kırparak gazetecilere poz veren Monroe’ nun belki de kameralar tarafından sevilmesinin en büyük nedenlerinden biri de buydu. Bu beden dili sırrını bilmek onu kopyalayabileceğiniz anlamına gelirken, araştırmacılar, zaten çoğu kadının bu hareketi aşağı yukarı bilinçaltında yaptığını gözlemledi. Her şeyden önce hormonal olarak, kadınlar birinin ilgisini çekmek istiyor ve bu da onları iyi hissettiriyor. Yani çekici olmak istiyorsunuz ve bu sizi çekici hissettiriyor.