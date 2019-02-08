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GeriGüzellik Bakım Vücut Çatlakları İçin 10 Basit Yöntem
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım>Vücut Çatlakları İçin 10 Basit Yöntem
Güzellik Bakım

Vücut Çatlakları İçin 10 Basit Yöntem

Vücut çatlakları, kadınların korkulu rüyalarından biridir. Beslenme alışkanlıkları, genetik faktöreler, kilo alıp verme, hamilelik gibi etkenler vücut çatlaklarına sebep olabiliyor. Çatlakları mümkün olduğunca erken tedavi etmek gerekir. Bunun nedeni, erkenden tedavi edilmeye başlanırsa hemen hemen her tedaviye yanıt veriyor olmalarıdır. İşte vücut çatlaklarını tedavi etmek için 10 basit yöntem...

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Vücut çatlakları için vasküler lazer, fraksiyonel lazer tedavisi, abdominoplasti (karın sıkışması) vb. birçok kimyasal ve cerrahi tedavi vardır. Ancak, bu tedavilerin riskleri vardır ve çoğu zaman oldukça pahalıdır. Biz de sizlere daha uygun fiyatlı ve evde uygulayabileceğiniz etkili tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz.

2DOĞAL YAĞLAR
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DOĞAL YAĞLAR

Yağ masajı cildi nemli tutar, bu da elastikiyetini artırır ve yara izlerinin çabuk iyileşmesini sağlar. En sevdiğiniz doğal yağların birkaç damlasını bir taşıyıcı yağ ile karıştırarak kendi nemlendiricinizi hazırlayın.

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Sorunlu bölgeye bu yağ ile birkaç dakika masaj yapın. Yağı mümkün olduğunca uzun süre bölgenin üzerinde bırakın. Bu yağ karışımını günde iki kez düzenli olarak uygulayın.

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Badem yağı veya üzüm ile Hindistan cevizi yağını karıştırıp nemlendirici yapabilirsiniz. Diğer bir karışım önerisi ise akşam çuha çiçeği, kenevir tohumu ve lavanta esansiyel yağları ile Hint yağı veya jojoba yağı.

5KAKAO YAĞI
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KAKAO YAĞI

Çatlak izlerinden kurtulmak istiyorsanız, uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem de organik kakao yağıdır. Çatlakların olduğu bölgeye günde iki defa kakao yağı ile masaj yapın. Aynı işlemi shea yağı ile de yapabilirsiniz.

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Hem kakao yağı hem de shea yağı, cilt tarafından kolayca emilir. Ayrıca cildi nemlendirir ve cilt hücrelerini yeniler. Shea yağı aynı zamanda cilt elastikiyetini artıran ve kuruluğu önleyen A ve E vitaminlerini içerir.

7ALOE VERA
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ALOE VERA

Aloe vera jeli, iyileşmeyi teşvik eder ve birkaç gün içinde belirgin sonuçlar gösterir. Ayrıca cildi rahatlatır ve nemlendirir. Bununla birlikte, bu ilaç yalnızca erken evre çatlaklar için işe yarar.

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Aloe vera yaprağını kesin ve jeli çıkarın. Etkilenen bölgeye uygulayın ve cildiniz tarafından iyice emilene kadar masaj yapın. Durulamayın. Günde iki kez uygulayın.

9VAZELİN
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VAZELİN

Vazelin tıkayıcı bir ajandır, yani ciltteki nemi hapseder. Böylece kuru ve gergin cildi iyileştirir. Çatlaklara uygulayın ve 5-10 dakika masaj yapın. Yatmadan önce her gece bunu uygulayın ve sonuçlarını görün.

10FIRÇALAMA
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FIRÇALAMA

Kuru fırçalama, kan ve lenf dolaşımını uyarır. Ayrıca bölgedeki toksinlerin daha kolay yok edilmesine yardımcı olur. Kuru fırçalama, yağ ve ter bezlerinin işlevselliğini artırır ve ölü cilt hücrelerini temizler. Bu size pürüzsüz, yumuşak ve lekesiz bir cilt verir.

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Bu adım için vücut fırçasına ihtiyacınız olacak. Kullandığınız fırçanın kıllarının yumuşak ve doğal olmasına özen gösterin. Dairesel yukarı doğru hareketlerle etkilenen bölgeyi kuru fırçayla yavaşça fırçalayın.

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Fırçalamaya 5-6 dakika devam edin. Duş alın ve iyi bir nemlendirici uygulayın. Banyo yapmadan önce her gün bunu tekrarlayın.

13YUMURTA AKI
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YUMURTA AKI

Yumurta akının içindeki enzimler cildin esnekliğini artırır ve böylece çatlak izlerinin zamanla kaybolmasına neden olur. Bu adımda 1-2 yumurta akı ve bir pasta fırçasına ihtiyacınız olacak.

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Yumurta aklarını hafifçe çırpın ve etkilenen bölgelere fırça ile uygulayın. Kurumaya bırakın. Soğuk suyla durulayın ve nemlendirin.

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Daha etkili sonuç görmek için yumurta beyazına birkaç damla Hindistan cevizi yağı veya badem yağı ekleyin. En iyi sonucu almak için her gün uygulayın.

16KAHVE ÇEKİRDEKLERİ
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KAHVE ÇEKİRDEKLERİ

Kahve çekirdeklerindeki kafein cildinize kolayca nüfuz edebilir ve dolaşımı uyararak cilt hücrelerini canlandırabilir.

17ELMA SİRKESİ
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ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi, konu izleri ve lekeleri iyileştirmek olunca oldukça iyidir. Çatlak izleri üzerinde çalışır ve onları hafifletir.

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1 su bardağı elma sirkesi ve 1/2 su bardağı suyu bir sprey şişesine dökün. Çatlak izlerinin üzerine püskürtün, gece boyunca durulamayın. Sabah duş alın ve ardından iyi bir nemlendirici uygulayın. Yatmadan önce her gece bunu tekrarlayın.

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Dikkat: Hassas cildiniz varsa, bir bardak elma sirkesine bir bardak su ekleyin. Daha fazla seyreltme sirkenin gücünü azaltacaktır.

20KABARTMA TOZU VE LİMON
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KABARTMA TOZU VE LİMON

Kabartma tozu doğal bir cilt temizleyicisi olarak bilinir. Zarar görmüş ve ölü cilt hücrelerini temizler. Aynı şekilde limon suyu, çatlak izlerini gideren özelliklerine sahiptir.

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3 çay kaşığı taze limon suyu ile 3 çorba kaşığı kabartma tozunu macun kıvamı alana kadar karıştırın. Karışımın kıvamı istediğiniz gibi olmadıysa ihtiyaca göre limon suyu ya da kabartma tozu ilave edebilirsiniz.

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Maskeyi çatlaklara uygulayın ve yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra masaj yaparak çıkarın. Ardından su ile durulayın. Bu işlemi haftada 3-4 defa uygulayabilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Pixabay

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