Vücudun Her Noktasına Ulaşın! İşte He Gün Ayak Masajı Yapmanın Faydaları...

Ayak masajı nedir? Alternatif tıbbın çok yaygın olduğu Uzak Doğu'da, tüm organların ayakta belli noktalarda karşılığı olduğu söyleniyor. Bu noktalara yapılan masajın ise,masajla bağlantılı bölgede rahatlama sağladığı belirtiliyor. Tüm bu rahatla yöntemine kısaca refleksoloji deniyor.