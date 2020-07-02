Vücudun Her Noktasına Ulaşın! İşte He Gün Ayak Masajı Yapmanın Faydaları...
Vücudumuzun tüm yükünü taşıyan ayaklarımız...Üstelik ayaklarımızda bulunan birçok sinir ucu, bedenimizin hemen her bölgesine ulaşıyor. Ayaklardaki bu sinir uçlarına masaj yapmak bakın vücutta nelere iyi geliyor...
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1
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Ayak masajı nedir?
Alternatif tıbbın çok yaygın olduğu Uzak Doğu'da, tüm organların ayakta belli noktalarda karşılığı olduğu söyleniyor. Bu noktalara yapılan masajın ise,masajla bağlantılı bölgede rahatlama sağladığı belirtiliyor. Tüm bu rahatla yöntemine kısaca refleksoloji deniyor.
2
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Ayak masajının amacı nedir?
Refleksolojinin yani ayak masajının amacı vücutta sıkışan negatif enerjinin bu noktalara uygulanacak masaj ile vücuttan atılmasını sağlamaktır. Ayak masajı ile bu sayede hem negatif enerjiden hem de ağrılardan kurtulabiliriz.
3
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Ayak masajının faydaları
Şimdi gelelim ayak masajının faydalarına... Her gün sadece 10 dakika ayak masajı yapmak bakın nelere iyi geliyor!
4
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10 dakikalık bir ayak masajı, regl öncesi oluşan sendrom ve gerginliğe iyi geliyor. Ayak tabanının iç kısmındaki bölgeye masaj yapabilirsiniz. Hem gerginliğinizi hem de regl ağrınızı hafifletir.
5
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Baş ağrısından kurtulmanın etkili ve kısa yolu ayak masajıdır. İki ayak parmağındaki eklem noktalarına sıkıca bastırın ve masaj yapın. Başparmağınız ile işaret parmağı arasındaki alanı da dairesel hareketle ovun. Büyük ayak parmağınızın içindeki alanı bastırarak birkaç kez sıkın ve serbest bırakın.
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Öte yandan ayak masajı yapmak kasları gevşetiyor.
Kan akışını hızlandırıyor ve ter salgısını arttırıyor.
Her gün ayak masajı yapmak, depresyon ve anksiyete belirtileri hafifletiyor, odaklanmayı güçlendiriyor.