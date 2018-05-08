Vücuda Faydalı Alkali Besinler

Yenilebilir Çiçekler Yenilebilir çiçekler bir dönemin yemek fenomeni haline gelmişti. Yenilebilir çiçekleri salatalarınızda ve sade olarak pişirmeden tüketebilirsiniz. Bu çiçekler hem tat olarak hafif bir doku bırakacak hem de alkali özelliği sayesinde birçok faydasını gösterecektir.