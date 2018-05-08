Vücuda Faydalı Alkali Besinler

Günümüzde birçok kişinin menüsü kimyasal ve toksinli, çok fazla şekerli ya da çok fazla tuzlu olan işlenmiş paket gıdalardan oluşuyor. Ve bu durum vücudumuzun dengesini altüst edebiliyor. Sizler de daha sağlıklı bir bünyeye sahip olmak için alkali besinlerden tüketmelisiniz.
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1
İŞTE EN ETKİLİ ALKALİ YİYECEKLER LİSTESİ...
Kaynak Fotoğraflar: Pixabay
2
Hardal Tohumu
Hardal tohumu hardaldan bağımsız olarak binlerce faydaya sahiptir. Birçok hastalığın şifasında doğal bir yöntem olarak kullanılan hardal tohumu mide için oldukça faydalıdır. Alkali olması özelliği sayesinde midedeki asit düzeyini dengelemeye yardımcı olur.
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Kereviz
Kereviz yemeklere lezzet katan oldukça besleyici ve sağlıklı bir besin maddesidir. Kerevizin saymakla bitmeyen faydalarından biri de alkali olma özelliğidir. Alkali besinlerin başında gelen kerevizi zeytinyağlı olarak tüketebilirsiniz.
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Pazı
Pazı, yeşil sebzeler arasında en çok tüketilenlerin başında gelmektedir. Alkali özelliğiyle de vücut sistemini düzenleyip toparladığı için özellikle hastalıklara karşı direnci düşük kişilerde veya kışın tüketilmektedir.
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Beyaz Lahana
Beyaz lahana bazen diyetlerimiz arasında zorunluluktan tükettiğimiz bir sebzedir. Beyaz lahanayı tüketmek özellikle alkali özelliği için tüketmek çok önemlidir. Beyaz lahanayı sarma şeklinde daha kolay tüketebilirsiniz.
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Arpa
Tahıl grubunda olan arpa da yine alkali besinlerde gösterilebilmektedir. Alkali özelliği sayesinde vücudu dengeleyerek düzene girmesine yardımcı olur. Yemek ve ekmeklerinizde bolca tercih edebilirsiniz.
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Spirulina Yosunu
Spirulina yosunu genel olarak asidik düzeyi dengelemek amacıyla kullanılan bir tat vericidir. Yosun türleri genel olarak aynı özelliklere sahip olsalar da en faydalı yosunlardan biri spirulina’dır.
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Pancar Yaprağı
Pancar kadar pancar yaprağının da birden çok faydası bulunmaktadır. Alkali besin grubunun bir parçası olan pancar yaprağı, besleyici olmasıyla da tercih edilen bir üründür.
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Karalahana
Karadeniz yöresinin bir parçası haline gelmiş olan karalahana, içerdiği yüksek demir oranı kadar alkali oluşuyla da bilinmektedir. Bu özellikleri karalahanayı besleyici ve faydalı besin sınıfına sokmaktadır.
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Yeşil bezelye
Yeşil bezelye, farklı tarz yapılan yemekleri ve tadı sayesinde oldukça sevilen ve tercih edilen bir sebzedir. Bu sebzenin bir özelliği de alkali oranının yüksek olmasıdır. Alkali ürünler vücuda girdikleri zaman vücutta rahatlama ve iyileşme hissederler.
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Rezene
Rezene çayı genel olarak uykusuz kalındığında veya midesel şikayetlerde kullanılan bir çaydır. Sağlık amacıyla tüketilen bu çayın alkali olarak vücudu düzene soktuğu da bilinmektedir.
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Yenilebilir Çiçekler
Yenilebilir çiçekler bir dönemin yemek fenomeni haline gelmişti. Yenilebilir çiçekleri salatalarınızda ve sade olarak pişirmeden tüketebilirsiniz. Bu çiçekler hem tat olarak hafif bir doku bırakacak hem de alkali özelliği sayesinde birçok faydasını gösterecektir.