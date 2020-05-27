Yeni Zelanda'da 5 bin 110 kiÅŸinin dahil olduÄŸu Ã§alÄ±ÅŸmada; 4 yÄ±la kadar yÃ¼ksek dozlarda oral (aÄŸÄ±zdan) D vitamini alan kiÅŸilerde, ne kanser riskinde ne de kalp damar hastalÄ±ÄŸÄ± riskinde azalma gÃ¶zlenmedi. D vitamini ve kanser iliÅŸkisine dair bugÃ¼ne kadar yapÄ±lan en kapsamlÄ± gÃ¶zlemsel Ã§alÄ±ÅŸmada; D vitamininin, sigara kullanmayanlarda dahi, akciÄŸer kanserinden korunmada etkili olmadÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir. Yeni aÃ§Ä±klanan VITAL araÅŸtÄ±rmasÄ±nda, 25 bin 871 saÄŸlÄ±klÄ± kiÅŸiye; koruyucu amaÃ§lÄ± vitamin D3 (2000 IU) ve omega-3 verilmiÅŸ ancak ne kansere, ne de kalp hastalÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± koruyucu bir etki saptanmamÄ±ÅŸtÄ±r. Yani kolon ve meme kanseri olan kiÅŸiler iÃ§in D vitamini kullanÄ±mÄ± uygun olabilir ama koruyucu olma Ã¶zelliÄŸi ÅŸu an iÃ§in tartÄ±ÅŸmalÄ±dÄ±r.