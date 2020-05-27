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GeriÄ°yi YaÅŸam Vitamin Ä°laçlarÄ±nÄ±n Kansere KarÅŸÄ± Bir Etkisi Var MÄ±dÄ±r?
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Haberler >Mahmure >SaÄŸlÄ±klÄ± YaÅŸam >Ä°yi YaÅŸam>Vitamin Ä°laçlarÄ±nÄ±n Kansere KarÅŸÄ± Bir Etkisi Var MÄ±dÄ±r?
Ä°yi YaÅŸam

Vitamin Ä°laçlarÄ±nÄ±n Kansere KarÅŸÄ± Bir Etkisi Var MÄ±dÄ±r?

Vitamin takviyeleri birÃ§oÄŸumuzun sÄ±klÄ±kla kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilaÃ§lar. Bu ilaÃ§larÄ±n vitamin eksikliklerini tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Vitamin ilaÃ§larÄ±yla ilgili en Ã§ok merak edilen konulardan biri ise kansere karÅŸÄ± bir etkisi olup olmadÄ±ÄŸÄ±. Radyasyon Onkolojisi UzmanÄ± Dr. Ã–ÄŸr. Ãœyesi Tayfun HancÄ±lar, sÄ±k kullanÄ±lan vitamin ilaÃ§larÄ± ve bu ilaÃ§larÄ±n kansere etkisi olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

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1DoÄŸal olmayan yollarla alÄ±nan yÃ¼ksek doz vitaminler zararlÄ±
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DoÄŸal olmayan yollarla alÄ±nan yÃ¼ksek doz vitaminler zararlÄ±!

Amerika ve Ä°ngiltereâ€™de yÃ¼zde 50 oranÄ±nda insanÄ±n, vitamin ve doÄŸal olduÄŸu iddia edilen preparatlarÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rse; bu pazarÄ±n ekonomik bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ve neden bu tÃ¼r ilaÃ§ ve karÄ±ÅŸÄ±mlarÄ±n bu kadar Ã§ok olduÄŸu anlaÅŸÄ±labilir. Vitaminler aslÄ±nda hÃ¼crelerimiz iÃ§in vazgeÃ§ilmez elementlerdir. YokluÄŸu, ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na yol aÃ§ar.

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Ancak son yÄ±llarda yapÄ±lan bilimsel araÅŸtÄ±rmalarda doÄŸal olmayan yollarla alÄ±nan yÃ¼ksek doz vitaminlerin, ne kadar zararlÄ± olabileceÄŸi ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. UluslararasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir araÅŸtÄ±rma olan SELECT Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda; yÃ¼ksek doz Vitamin E ve Selenyumun prostat kanserini Ã¶nlemediÄŸi, hatta E vitamini yÃ¼ksek doz kullanÄ±mÄ±nÄ±n prostat kanseri riskini bir miktar arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r.

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A vitamininin akciÄŸer kanserinde Ã¶nleyici Ã¶zelliÄŸi araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken, 29 bin sigara iÃ§icisi riskli kiÅŸiye yÃ¼ksek doz beta karoten verilmiÅŸ ancak bu kiÅŸilerde akciÄŸer kanseri gÃ¶rÃ¼lme oranÄ± yÃ¼zde 18 artmÄ±ÅŸtÄ±r. AkciÄŸer kanserine yakalanmÄ±ÅŸ kiÅŸilere, yÃ¼ksek doz beta karoten verildiÄŸinde bu kiÅŸilerde maalesef Ã¶lÃ¼m oranlarÄ± artmÄ±ÅŸtÄ±r.

4Doktor Ã¶nerisi olmadan vitamin kullanmayÄ±n
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Doktor Ã¶nerisi olmadan vitamin kullanmayÄ±nÂ

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n aÃ§Ä±klanan bir Cochrane analizinde, yÃ¼ksek doz C vitamininin; sigara iÃ§en kiÅŸilerde akciÄŸer kanserine karÅŸÄ± koruyucu Ã¶zelliÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ±, hatta kadÄ±nlarda bir miktar akciÄŸer kanseri gÃ¶rÃ¼lme sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. AynÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada yÃ¼ksek doz E vitamininin, akciÄŸer kanserine karÅŸÄ± koruyucu olmadÄ±ÄŸÄ± ve kullanan kiÅŸilerde beyinde kanama riskini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenmiÅŸtir.

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TÃ¼m veriler gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde tutulursa, yiyeceklerden vitamin emilimini bozan bir hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yoksa (Ã‡Ã¶lyak hastalÄ±ÄŸÄ±, Crohn hastalÄ±ÄŸÄ±, kistik fibroz, siroz, kanser gibi) ek vitamin almak, yararlarÄ± bir yana ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na yol aÃ§abilir. Bu nedenle; doktor Ã¶nerisi olmadan vitamin ilaÃ§larÄ± kullanmayÄ±n. Evet, yapay vitaminleri Ã¶nermiyoruz ama unutmamak gerekir ki; vitaminler vÃ¼cudumuz iÃ§in hayati Ã¶neme sahiptir. DÃ¼zenli ve dengeli olarak almak gerekir. O halde; kÄ±saca hangi vitamin ne iÅŸe yarar ve doÄŸal olarak nasÄ±l elde edilir?

6A vitamini
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A vitamini

A vitamini eksikliÄŸi; gece kÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼, saÃ§ta dÃ¶kÃ¼lme, Ã§ocuklarda geliÅŸme geriliÄŸi, cilt, saÃ§ ve tÄ±rnak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda bozulmalar, enfeksiyona eÄŸilim yapar. A vitamini ihtiyacÄ± yetiÅŸkin erkek iÃ§in 10 mg, kadÄ±n iÃ§in 8 mgâ€™dÄ±r. GÃ¼nde bir havuÃ§ tÃ¼ketirseniz, bu ihtiyacÄ±n yaklaÅŸÄ±k 2/3 Ã¼nÃ¼ alabilirsiniz. A vitamini, karaciÄŸerde depolandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in fazlasÄ± zararlÄ±dÄ±r. Ã–rneÄŸin; her gÃ¼n bir bardak havuÃ§ suyu iÃ§en kiÅŸilerin ten renginde deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶rÃ¼lebilir. Bu nedenle haftada en fazla; 3 bardak havuÃ§ suyu iÃ§mek veya gÃ¼nde 1 adet havuÃ§ yemek yararlÄ± olacaktÄ±r. AyrÄ±ca somon, balkabaÄŸÄ±, kavun, karalahana da yÃ¼ksek miktarda A vitamini vardÄ±r.

7C Vitamini: YÃ¼ksek doz C vitamini kanseri tedavi eder mi
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C Vitamini: YÃ¼ksek doz C vitamini kanseri tedavi eder mi?

C vitamini eksikliÄŸinde; yorgunluk, halsizlik, kas ve eklem aÄŸrÄ±larÄ±, diÅŸ etlerinde kanama, diÅŸlerde anormallikler ve enfeksiyonlara yatkÄ±nlÄ±k gÃ¶rÃ¼lebilir. Fazla alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± takdirde, idrarla atÄ±lÄ±r. Ä°htiyaÃ§tan Ã§ok fazla alÄ±mlarda; bÃ¶breklerde taÅŸ oluÅŸumuna, ishal ve alerjik deri belirtilerine neden olabilir. EriÅŸkin bir kiÅŸinin gÃ¼nlÃ¼k C vitamini ihtiyacÄ± 80-90 mg arasÄ±ndadÄ±r. Enfeksiyonlarda ihtiyaÃ§ yÃ¼ksek olduÄŸu iÃ§in 500-1000 mg almak gerekebilir. C vitamini vÃ¼cutta depolanmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in alÄ±nacak miktarÄ±, Ã¼Ã§e bÃ¶lmek daha doÄŸru olur. Bir limonda 53 mg, portakalda 53 mg, kivi 92 mg, domates 13 mg, 100 gr Ã§ilek 58 mg, 100 gr kuÅŸburnu 436 mg C vitamini iÃ§erir.

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Demek ki saÄŸlÄ±klÄ± bir kiÅŸi; gÃ¼nde 2 portakal ve kuÅŸburnu tÃ¼keterek yeterli C vitaminini almÄ±ÅŸ olur. BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda; lahana, patates ile Ä±spanak, marul, yeÅŸil biber gibi yeÅŸil yapraklÄ± sebzeler zengin C vitamini kaynaklarÄ±dÄ±r. Son yÄ±llarda yÃ¼ksek doz C vitamininin kanseri tedavi ettiÄŸi iddia edilmektedir. Ancak bu konuda yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve olumlu sonuÃ§ vermiÅŸ bir Ã§alÄ±ÅŸma yoktur. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar, gÃ¼venilir kriterlere sahip olmadÄ±klarÄ± iÃ§in olumlu ya da olumsuz kesin bir yargÄ±ya varmak zordur.

9D vitamini
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D vitamini

Son dÃ¶nemde, en popÃ¼ler vitamindir. D vitamininin; temel kaynaÄŸÄ± gÃ¼neÅŸtir ve ultraviyole B Ä±ÅŸÄ±nlarÄ±nÄ±n ciltte oluÅŸturduÄŸu bazÄ± metabolik sÃ¼reÃ§lerin sonunda Ã¼retilmektedir. BalÄ±k, balÄ±k yaÄŸÄ± ve yumurta sarÄ±sÄ± her ne kadar D vitamini iÃ§erse de, gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±nlarÄ± mutlaka gereklidir. GÃ¼neÅŸli gÃ¼nlerde kol bacak ve yÃ¼zÃ¼ aÃ§Ä±kta bÄ±rakarak, yaklaÅŸÄ±k 20 dakika (esmer kiÅŸilerde 30 dakika) gÃ¼neÅŸlenmek D vitamini sentezi iÃ§in Ã§ok Ã¶nemlidir. Ancak gÃ¼neÅŸ kremleri ya da cam arkasÄ±nda gÃ¼neÅŸlenmek D vitamini sentezini engeller bu nedenle; aÃ§Ä±k havada ve gÃ¼neÅŸ kremi kullanmadan gÃ¼neÅŸlenmek gereklidir. D vitamini eksikliÄŸi kemik hastalÄ±klarÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±ndan, kas ve kemik aÄŸrÄ±sÄ± yaÅŸanabilir.

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Bebeklerde ve Ã§ocuklarda bÃ¼yÃ¼menin gecikmesine, kas gÃ¼Ã§sÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve iskelet deformitelerine neden olan raÅŸitizmlere yol aÃ§abilir. D vitamini eksikliÄŸinde baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi doÄŸru Ã§alÄ±ÅŸamaz ve hastalÄ±klarla mÃ¼cadelede yetersiz kalabilir. Obeziteye zemin hazÄ±rlar. Uyku bozukluklarÄ± yaÅŸanabilir. Alzheimer hastalÄ±ÄŸÄ± riskini arttÄ±rÄ±r. Ãœlseratif kolit, Crohn, Multipl Skleroz (MS) gibi baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin neden olduÄŸu hastalÄ±klarda; dÃ¼ÅŸÃ¼k D vitaminine rastlanmaktadÄ±r. BazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼ksek D vitamini seviyesi olan bireylerde kolorektal tÃ¼mÃ¶rlerin yÃ¼zde 30 oranÄ±nda daha az gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ saptamÄ±ÅŸ olsa da sonuÃ§lar henÃ¼z tam anlamÄ±yla kabul gÃ¶rmemiÅŸtir.

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12D vitamini kansere karÅŸÄ± etkili mi
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D vitamini kansere karÅŸÄ± etkili mi?

Meme kanserine yakalanmÄ±ÅŸ ve D vitamini deÄŸeri yÃ¼ksek olan kadÄ±nlarÄ±n, bu deÄŸeri daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olanlara gÃ¶re, yaÅŸam sÃ¼releri daha uzundur. Meme kanserine yakalanmÄ±ÅŸ kiÅŸilerin; D vitamini seviyesinin 50 mg/ml ve Ã¼zerine Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, tedaviyi olumlu yÃ¶nde etkilemektedir. SUNSHINE Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda ise; yÃ¼ksek doz D vitamini desteÄŸinin, 139 kemoterapi alan kolorektal (kalÄ±n baÄŸÄ±rsak) kanserli hastalarda hastalÄ±ÄŸÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterilmiÅŸtir. D vitaminin diÄŸer kanser tÃ¼rleriyle iliÅŸkisi Ã¼zerine yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda ise, yararÄ±na iliÅŸkin net kanÄ±tlar saÄŸlanamamÄ±ÅŸtÄ±r.

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Yeni Zelanda'da 5 bin 110 kiÅŸinin dahil olduÄŸu Ã§alÄ±ÅŸmada; 4 yÄ±la kadar yÃ¼ksek dozlarda oral (aÄŸÄ±zdan) D vitamini alan kiÅŸilerde, ne kanser riskinde ne de kalp damar hastalÄ±ÄŸÄ± riskinde azalma gÃ¶zlenmedi. D vitamini ve kanser iliÅŸkisine dair bugÃ¼ne kadar yapÄ±lan en kapsamlÄ± gÃ¶zlemsel Ã§alÄ±ÅŸmada; D vitamininin, sigara kullanmayanlarda dahi, akciÄŸer kanserinden korunmada etkili olmadÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir. Yeni aÃ§Ä±klanan VITAL araÅŸtÄ±rmasÄ±nda, 25 bin 871 saÄŸlÄ±klÄ± kiÅŸiye; koruyucu amaÃ§lÄ± vitamin D3 (2000 IU) ve omega-3 verilmiÅŸ ancak ne kansere, ne de kalp hastalÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± koruyucu bir etki saptanmamÄ±ÅŸtÄ±r. Yani kolon ve meme kanseri olan kiÅŸiler iÃ§in D vitamini kullanÄ±mÄ± uygun olabilir ama koruyucu olma Ã¶zelliÄŸi ÅŸu an iÃ§in tartÄ±ÅŸmalÄ±dÄ±r.

14E vitamini
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E vitamini

E vitamini eksikliÄŸi kalp ve diÄŸer kaslarda yorgunluÄŸa, karaciÄŸer hastalÄ±klarÄ±na, kÄ±rmÄ±zÄ± kan hÃ¼crelerinin kolayca parÃ§alanmasÄ±na neden olmaktadÄ±r. E vitamini hÃ¼cre hasarlarÄ±nÄ± Ã¶nler, antioksidan Ã¶zelliÄŸi sayesinde serbest radikallerin hÃ¼crelere zarar vermesini engeller, kanserin ve kardiyovaskÃ¼ler hastalÄ±klarÄ±n Ã¶nlenmesine yardÄ±mcÄ± olur. Cildi yaÅŸlanmaya karÅŸÄ± korur, cildin nem dengesinin korunmasÄ±na, yara ve yanÄ±k izlerinin hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde iyileÅŸmesine, kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±n ve diÄŸer cilt sorunlarÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesine katkÄ± saÄŸlar. SaÃ§ ve tÄ±rnak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± geliÅŸtirir. Cinsiyet hormonlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlenmesinde Ã§ok etkindir.

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EksikliÄŸi kÄ±sÄ±rlÄ±ÄŸa yol aÃ§abilir. Ancak birÃ§ok besinde E vitamini olduÄŸu iÃ§in eksikliÄŸi Ã§ok ender gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. GÃ¼nlÃ¼k ihtiyaÃ§ yetiÅŸkin erkeklerde 10 mg, kadÄ±nlarda 8 mg ve Ã§ocuklarda 3-10 mg arasÄ±nda deÄŸiÅŸmektedir. Bitkisel yaÄŸlar, tahÄ±l taneleri, yaÄŸlÄ± tohumlar, soya, yeÅŸil yapraklÄ± sebzeler, baklagillerdir. ZeytinyaÄŸÄ±, fÄ±ndÄ±k yaÄŸÄ± gibi bitkisel yaÄŸlarda, fÄ±ndÄ±k, badem, ceviz, kereviz, lahana, brokoli, balkabaÄŸÄ± gibi sebze ve yeÅŸillikler, hamsi, somon, uskumru, sardalya ve ton balÄ±ÄŸÄ± gibi balÄ±k tÃ¼rleri, avokado, muz ve kivi gibi meyveler ve yumurtada bulunur.

16B12 vitamini
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B12 vitamini

B12 yetersizliÄŸinde; sinir sisteminde bozukluklar, pernisiyÃ¶z anemi oluÅŸur. Kol ve bacaklarda uyuÅŸma, duyu azalmasÄ± ve kasÄ±lmalar en belirgin eksiklik belirtileridir. Dikkat edilmesi gereken nokta B12 sadece hayvansal gÄ±dalarda bulunur. Et, balÄ±k, sÃ¼t, yumurta, peynir gibiâ€¦ KÄ±rmÄ±zÄ± et, deniz Ã¼rÃ¼nleri ve yumurtada yÃ¼ksek miktarda bulunur.

17B6 vitamini
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B6 vitamini

B6 vitamin eksikliÄŸinde; sinir sistemi bozukluklarÄ±, dilde ve deride yaralar, hipokromik anemi denilen kansÄ±zlÄ±k, Ã§ocukluk Ã§aÄŸÄ±nda sÄ±k gÃ¶rÃ¼len eksikliklerdir. Ã–zellikle; anne sÃ¼tÃ¼ ile beslenmeyip, hazÄ±r mama ile bÃ¼yÃ¼tÃ¼len Ã§ocuklarda; B6 eksikliÄŸi sÄ±k gÃ¶rÃ¼lmektedir. Et, sakatat, baklagillerde, muz, avokado, patates, bezelyede yÃ¼ksek oranda B6 vitamini bulunur.

18B17 vitamini (amygdalin) kanseri tedavi eder mi
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B17 vitamini (amygdalin) kanseri tedavi eder mi?

B17 aslÄ±nda, bir vitamin olarak deÄŸerlendirilmemelidir. DiÄŸer vitaminler gibi vÃ¼cutta eksikliÄŸi, bir hastalÄ±ÄŸa yol aÃ§maz. Uzun sÃ¼re B17 vitamininin, vÃ¼cutta hidrojen siyanÃ¼r oluÅŸturarak kanseri tedavi ettiÄŸine inanÄ±ldÄ±. KayÄ±sÄ± Ã§ekirdeÄŸinde B17 vitamini bol olduÄŸu iÃ§in kanser hastalarÄ± tarafÄ±ndan tÃ¼ketildi. Ã–zellikle amygdalin, yarÄ± sentetik formu Laetril kanser tedavisinde denendi. Ancak yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda B17 vitamininin, kanseri tedavi ettiÄŸini gÃ¶steren bir sonuca ulaÅŸÄ±lamadÄ±. Ã–zellikle acÄ±badem ve kayÄ±sÄ± Ã§ekirdeÄŸi; yÃ¼ksek miktarda, gÃ¼nde 40-60 adet (Ã§ocuklarda 6-10 adet) tÃ¼ketilirse siyanÃ¼r zehirlenmesi sonucunda Ã¶lÃ¼me yol aÃ§abilir.

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GÃ¼venli kullanÄ±mÄ± konusunda bilgi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, acÄ±badem ve kayÄ±sÄ± Ã§ekirdeÄŸi kullanÄ±mÄ± Ã¶nerilmez. Ancak meyvelerden alÄ±nan, B17 gÃ¼venlidir. Elma, kiraz, ÅŸeftali, armut, erik Ã§ekirdekleri, kabak Ã§ekirdeÄŸi, keten tohumunda bulunur. BÃ¶ÄŸÃ¼rtlen, yaban mersin, kiraz, kÄ±zÄ±lcÄ±k gibi orman meyveleri,acÄ±badem, tere, pancar, bambu yapraÄŸÄ±nda da bol miktarda B17 vitamini bulunur. B17 vitamininin fazla ve bilinÃ§sizce kullanÄ±lmasÄ±; siyanÃ¼r zehirlenmesi belirtilerine benzer; ateÅŸ, kusma, baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±, baÅŸ dÃ¶nmesi, karaciÄŸer hasarÄ±,kan basÄ±ncÄ±nda bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ, denge ve zorluk yÃ¼rÃ¼me, koma ve en sonunda Ã¶lÃ¼me yol aÃ§abilir. Laetril ilaÃ§ olarak, birÃ§ok Ã¼lkede Ã¶lÃ¼m tehlikesi nedeni ile yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r.

20Peki ne yapmalÄ±yÄ±z
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Peki ne yapmalÄ±yÄ±z?

Vitamin ve bazÄ± doÄŸal olduÄŸu iddia edilen takviye edici hiÃ§bir ilacÄ±n, kanser ya da diÄŸer hastalÄ±klar Ã¼zerinde koruyucu etkisi net olarak gÃ¶sterilememiÅŸtir. Her yÄ±l bir vitamin popÃ¼ler hale getirilmekte, ciddi sayÄ±da kiÅŸiye Ã¶nerilmekte ve daha sonra ya etkisiz olduÄŸu ya da fazla kullanÄ±mÄ± zararlÄ± olarak aÃ§Ä±klanmaktadÄ±r. Ã–nerimiz; haftanÄ±n 3 gÃ¼nÃ¼ birer saat dÃ¼zenli tempolu yÃ¼rÃ¼yÃ¼n, olanaÄŸÄ±nÄ±z varsa bol bol yÃ¼zÃ¼n, sigara ve alkolden uzak durun, haftada 2 kez kÄ±rmÄ±zÄ± et ya da deniz Ã¼rÃ¼nleri, tam buÄŸday ya da Ã§avdar ekmeÄŸi, haftada en az 3 kez yumurta ve bakliyat tÃ¼ketin, gÃ¼nde 2-3 kez bir porsiyon meyve yemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.

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Esmer bulgur ya da siyah pirinÃ§ tÃ¼ketin beyaz un ve ÅŸeker kullanmayÄ±n, Ã§ay veya kahvenizi ÅŸekersiz iÃ§in. Elbette yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadar kolay deÄŸil ancak; bu ÅŸekilde dÃ¼zenlenmiÅŸ bir yaÅŸam tarzÄ± ile kalp krizi ve kanser riskinizi en az yÃ¼zde 50 oranÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼rebilirsiniz. Yapay vitamin ve destek Ã¼rÃ¼nlerinden uzak durun, doktorunuz tÄ±bbi olarak gerekli bulmadÄ±kÃ§a ve sizi bu gerekliliÄŸe ikna etmedikÃ§e kullanmayÄ±nâ€¦

Kaynak FotoÄŸraflar: Ingimage, Pixabay

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