GÃ¼venli kullanÄ±mÄ± konusunda bilgi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, acÄ±badem ve kayÄ±sÄ± Ã§ekirdeÄŸi kullanÄ±mÄ± Ã¶nerilmez. Ancak meyvelerden alÄ±nan, B17 gÃ¼venlidir. Elma, kiraz, ÅŸeftali, armut, erik Ã§ekirdekleri, kabak Ã§ekirdeÄŸi, keten tohumunda bulunur. BÃ¶ÄŸÃ¼rtlen, yaban mersin, kiraz, kÄ±zÄ±lcÄ±k gibi orman meyveleri,acÄ±badem, tere, pancar, bambu yapraÄŸÄ±nda da bol miktarda B17 vitamini bulunur. B17 vitamininin fazla ve bilinÃ§sizce kullanÄ±lmasÄ±; siyanÃ¼r zehirlenmesi belirtilerine benzer; ateÅŸ, kusma, baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±, baÅŸ dÃ¶nmesi, karaciÄŸer hasarÄ±,kan basÄ±ncÄ±nda bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ, denge ve zorluk yÃ¼rÃ¼me, koma ve en sonunda Ã¶lÃ¼me yol aÃ§abilir. Laetril ilaÃ§ olarak, birÃ§ok Ã¼lkede Ã¶lÃ¼m tehlikesi nedeni ile yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r.