Vişne Sapı Gerçekten Faydalı mı? 

Evet, vişne sapı sağlık için oldukça fayda sağlıyor. Peki nedir bu faydalar? Neden vişne saplarını atmamalıyız? Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım bu soruların cevabını veriyor.
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1
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Vişne sapı; anti inflamatuar (iltihap karşıtı), antiseptik, sıkılaştırıcı, sakinleştirici, detoksifiye edici, diüretik ve laksatif etkilere sahiptir.
2
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Vişne saplarının böbrek, gut ve romatizma sorunlarının tedavilerinde ve genel bir sakinleştirici etki vererek sinirleri güçlendirmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.
3
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Diüretiktir
Fitoterapide yüzyıllardır etkili ve güvenli bir yöntem olarak vişne sapları kullanılmaktadır. Bu diüretik etki saplarda bulunan doğal olarak bulunan bioflavanoidler ve potasyum tuzlarından gelmektedir.
4
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Vişne sapları idrarla ve genel olarak sindirim sürecinde vücut atıklarının ortadan kaldırılmasını teşvik ederken, su tutulmasını hafifletmeye, şişkinlik oluşumunu önlemeye ve bacaklardaki klasik ödem belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Vişne sapları vücudun doğal detoksifikasyon sürecine katkıda bulunur.
5
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İdrar yolları enfeksiyonlarıyla mücadelede etkindir
Güçlü diüretik ve iltihap karşıtı özellikleri sayesinde vişne sapları toz veya çay formunda böbrekler ve idrar yollarını temizlemeye ve interstisyel sistit ve glomerüler hastalıkların oluşturduğu semptomları hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla kullanılır. İdrar yolu ve böbreklerde oluşan taşları temizlemeye yardımcı olur. Taşlar büyükse en iyi yaklaşım uzman bir doktor aracılığıyla güvenli bir şekilde kurtulmak olacaktır.
6
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Kilo kaybını destekler
Metabolizmayı düzenlemeye yardımcıdır, vücudun toksin atımını desteklediğinden yağ ve selülitin ortadan kaldırılmasına ve cildin elastikiyetinin yeniden kazandırılmasına katkıda bulunur. Beraberinde bağırsak sağlığının normalleşmesine yardımcı olur.
7
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Vişne sapındaki polifenolik flavonoid bileşikleri ve antosiyaninler insülin üretiminin artmasına yardımcı olduğundan, kan şekeri seviyelerini stabilize etmeye ve iştahı kontrol etmeye fayda sağlar.
8
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Vişne sapı çayı nasıl yapılır?
Çay için taze veya kuru saplar kullanılabilir. 1 litre kaynar suya 5 yemek kaşığı sap ekleyin. 5 dakika kaynatın. Üzerini örtün ve 15 dakika bekletin. Süzdükten sonra isterseniz tatlandırıcı ekleyebilirsiniz.
9
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Günde 1 fincan yeterlidir, yemeklerden yarım saat önce veya yemeklerden 2 saat sonra tercih edilebilir. Fazlası buzdolabında ağzı kapalı şekilde 3 gün kadar saklanabilir.