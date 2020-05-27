Virüse Uykuda Savaş Açın

Sağlık açışından oldukça hassas bir dönem geçiriyoruz. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması ise büyük önem taşıyor. Uzun zamandır evlerdeyiz hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve özellikle uyku düzeni bu sistemi oldukça etkiliyor.



Uyku süresinin ve saatlerinin bozulması, vücudun iç saatini de bozduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Nermin Çalışır, virüse karşı savaşı kazanmak için bu düzeni sağlam tutmamız gerektiğin altını çizdi.