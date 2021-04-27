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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >İyi Yaşam>Vertigo Belirtileri Nelerdir, Neden Olur? Vertigo İle İlgili Merak Edilenler
İyi Yaşam

Vertigo Belirtileri Nelerdir, Neden Olur? Vertigo İle İlgili Merak Edilenler

Vertigo, iç kulak probleminden kaynaklanan bir sorun. Bu rahatsızlığı yaşayan kişilerde baş dönmesine ve halsizliğe neden olabilir. Günlük hayata olumsuz etkileri olan vertigo, tedavi edilmediği takdirde ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Peki vertigo belirtileri nelerdir, neden olur? Vertigo ile ilgili merak edilenler...

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Vertigo, kişinin çevresindeki nesnelerin döndüğünü hissetmesine neden olan bir durum. Bu sorun iç kulak probleminden kaynaklanır. Vertigo sorunu yaşayan bireyin, aslında var olmayan bir hareketi algıladığını ve günlük hayatın da olumsuz etkilendiğini ifade eden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, konuyla ilgili detaylı bilgiler verdi.

2Vertigo belirtileri

Vertigo belirtileri

Vertigo rahatsızlığında akla ilk olarak baş dönmesi gelir. Ancak farklı belirtileri de vardır. Bunlar;

Şiddetli baş dönmesi,

Kulak çınlaması

Gözlerde anormal hareketler,

Bulantı, kusma,

Kulakta basınç.

3Vertigo neden olur

Vertigo neden olur?

Kişiyi olumsuz etkileyen bu durum çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bunlar arasında;

Üst solunum yolu hastalıkları,

Orta kulak iltihapları,

Meniere hastalığı,

Beyin ve beyincik ile ilgili nörolojik hastalıklar ve tümörler,

Denge ile ilgili sinyalleri beyne ulaştıran sinirin iltihaplanması,

İç kulaktaki sıvıların artması,

İç kulaktaki kristallerin yerinden oynaması.

4Tedavisi

Tedavisi

Vertigo tedavisi, hastalığın meydana geliş nedenine bağlı olarak da farklılık gösterebilir. Eğer vertigonun sebebi kulak içi kristallerde yaşanan bir problemse özel egzersizler yoluyla kristallerin dengesi sağlanır. Eğer meniere hastalığına bağlı olarak ortaya çıktıysa tedavi amacıyla bazı ilaçlar kullanılır. Ancak hastanın da bazı alışkanlıklarını ve rutinlerini değiştirmesi beklenir. Sigara ve alkolü bırakmak, daha sağlıklı beslenmek gibi… Enfeksiyon sebebiyle ortaya çıkan vertigo tedavisinde ise basit ilaç tedavileri uygulanır. Ancak tümör kaynaklı vertigo varsa genel olarak tercih edilen yöntem ameliyattır.

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