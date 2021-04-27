Vertigo Belirtileri Nelerdir, Neden Olur? Vertigo İle İlgili Merak Edilenler

Tedavisi Vertigo tedavisi, hastalığın meydana geliş nedenine bağlı olarak da farklılık gösterebilir. Eğer vertigonun sebebi kulak içi kristallerde yaşanan bir problemse özel egzersizler yoluyla kristallerin dengesi sağlanır. Eğer meniere hastalığına bağlı olarak ortaya çıktıysa tedavi amacıyla bazı ilaçlar kullanılır. Ancak hastanın da bazı alışkanlıklarını ve rutinlerini değiştirmesi beklenir. Sigara ve alkolü bırakmak, daha sağlıklı beslenmek gibi… Enfeksiyon sebebiyle ortaya çıkan vertigo tedavisinde ise basit ilaç tedavileri uygulanır. Ancak tümör kaynaklı vertigo varsa genel olarak tercih edilen yöntem ameliyattır.