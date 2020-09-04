Venüs Burcuna Göre Partnerinizi Nasıl Özel Hissettirirsiniz?
Astrolojide pratik bazı teknikler vardır. Bunlara göre zaman zaman uyumluluklar yakalama şansımız olabiliyor. Herkesin haritasına baktırabilecek fırsatı olmayabiliyor ama günümüzde artık herkes az çok tanıştığı insanların doğum haritalarını çıkartıp fikir sahibi olabiliyor. Bu bilgiye dayanarak Uzman Astrolog Aygül Aydın sizlere küçük birkaç tüyo bırakıyor. Partnerinizin doğum haritasındaki Venüs burcuna göre nasıl özel hissettirebileceğinizden söz ediyor...
Sizler de buradan deneysel çalışmalarınızı yaparak yorumlamalarınızı yapın!
2
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Venüs Koç:
Bu kişilere onları koşulsuzca onları seveceğinizi ve hep onlarla kalacağınızı söyleyin. Özgürlüklerini verin ve kendi işlerini kendileri yapmalarını istedikleri zamanı onlara bırakın. Günün sonunda onlara geri dönecekleri bir yer verin. İstediklerinde yalnız bırakın ve sorgulamayın. Size bağlandıklarını fark etmeden aşık olurlar.
3
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Venüs Boğa:
Bu kişilere onlarla aile olmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bundan sonraki hayatınızın onlarla güven dolu ilerleyeceğini ve bu duyguyu daha önce hiç kimsede hissetmediğinizi dile getirmelisiniz. Aynı duyguları onlarında hissetmesini sağlamalısınız. Rahatlık ve güvenlik hissi verin. Bu durum onları size bağlayacaktır.
4
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Venüs İkizler:
Kendilerinin istedikleri zaman size düşüncelerini ve duygularını anlatmalarına izin verin. Siz onlara sürekli soru sormayın. Merak edilmesi gereken kişi onlar değil. Sizi merak ettikleri sürece ilgi duyarlar. Size akıllarındaki tüm güzel şeyleri anlatsınlar.
Tek her şeyini anlattığı insan olmayı başarıyorsanız işler yolunda gidiyordur. Sizinle gülmeyi sevmesi lazım. Onlara merak duygusu ve başıboş dolaşma özgürlüğü verin. Ciddi anlamda dikkatinizi verin. Gelecek hakkında teoriler üretin.Tüm bunları hissettirdikten sonra ortadan kaybolacaklardır. Merak etmeyin.Sabırla bekleyin.Bir zaman sonra meraklarına yenilip geleceklerdir.
5
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Venüs Yengeç:
Bu kişilere hissettirebileceğiniz en güzel şey hayatlarından gitmeyeceğiniz duygusunu vermektir. Onun korku ve endişelerine çare olmalısınız. Size hiçbir zaman sınırsız güvenmeyecek. Ta ki defalarca ayrılmak isteyerek sizi deneyecek. Onlara her şeyden güvende olduklarını ve onları koruyacağınızı söyleyin ve sevgi ve sadakat duygusu verin. Geçmişte onunla olan güzel hatırlatmalar ona ruhunuzu ve kalbinizi verdiğinizin en önemli ipucudur.
6
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Venüs Aslan:
Bu kişilere ne kadar şaşırtıcı ve koruyucu olduklarını söyleyin. Onlara neredeyse hiç bu kadar iyi giyinen ya da iyi olan şeyleri bulan birini görmediğinizi söyleyin. Onlara hayranlık ve merak duygusu verin. Övün ve kabul edin. Bir müddet sonra size duyduğu ilgi ve rahatlık artacaktır. Lüks olan ve ona konfor veren şeylerle etki yaratıp sonra düşünceli tavrınızla kendilerini etkileyebilirsiniz.
7
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Venüs Başak:
Bu kişilere yaptıkları her şey için teşekkür edin. Onlara hiç bu kadar güvenilir biriyle tanışmadığınızı söyleyin. Bu yaptığını onun için kimsenin yapmadığından bahsederek kendine değer ve tatmin duygusunu arttırın. Onlara minnettarlığınızı ve sundukları hizmetin sizin için bir şans olduğundan söz edin. Özverili ve romantik olun. Düşünceli ve sade tavrınızla etki alanına girebilirsiniz.
8
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Venüs Terazi:
Bu kişilere ruhlarının ne kadar güzel olduğunu söyleyin. Çekiciliklerinin ve zekalarının sizi nasıl etkilediğini anlatın. Arabasının kapısını açın, aracını park etmesini teklif edin. Telefonunun şarjının bittiğini fark edip hemen çantanızdan şarj çıkartın. Kendini sevme duygusu ve sonsuz destek verin. Kalbinizi ve nezaketinizi onlara açın.
9
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Venüs Akrep:
Bu kişilere ı asla terk etmeyeceğinizi söyleyin. Onlara en derin korkunuzun onlarsız bir yaşam olduğunu ve onlara yakın olmak için dünyayı karşınıza alacağınızı söyleyin. Yine buna inanmayacaklar ama etki alanına girebileceksiniz. Onlara bir özveri ve yoğunluk hissi verin. Onlara tüm varlığınızı verin. Kontrol edin ve kıskanın. Bu bir sevgi belirtisidir. Tutkuyu ve baskıyı sever.
10
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Venüs Yay:
Bu kişilere dünyayı onlarla gezmek istediğinizi söyleyin. Gözlerinin içine bakın ve tek başına çıkabileceği maceraları siz seçin onlara ve özgürlük duygusu verin. Evleri dışında bir hedef belirleyin. Kendileri bu hedefi sizin belirlemenizden etkilenip size bağlanacaktır.
11
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Venüs Oğlak:
Bu kişilere ihanet etmeyeceğinizi veya onları kullanmayacağınızı söyleyin. Sonunda kendilerinden başka birine güvenebileceklerini söylemekten daha çok hissettirin. Onlara bir destek ve güven duygusu verin. Onlara asla şüphe duyacak bir neden vermeyin. Sizi takdir etmesi için gözüne girecek gerçekçi seçimler içinde olun. Toplum değerleri veya ahlaki kurallara ondan önce gösterdiğiniz tepkiler çok önemlidir.
12
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Venüs Kova:
Bu kişilere ne kadar farklı ve benzersiz olduklarını sevdiğinizi söyleyin. Onlara onlar gibi biriyle hiç tanışmadığınızı ve dünyanızı daha iyi hale getirdiklerini anlatın. Bir kimlik ve aidiyet duygusu verin. Siz olmasanız da yaşayacağınızı hissettirin. O gittiğinde hayatınızın yıkılmayacağını ona hissettirdiğinizde size bağlanır. Özgür ve ayakları üzerinde duran insanlardan etkilenir. Kendisine kör kütük aşık insanlar görmekten mutlu olmaz.
13
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Venüs Balık:
Bu kişilere bir hayal olduklarını söyleyin. Gerçekte böyle birinin olmadığını düşündüğünüzden bahsedin. En karanlık zamanlarda sizin en aydınlık yanınız olduğundan bahsedin. Çiçek bahçesinde onlarla aynı kokuyu almanın bir şans olduğundan söz edin. Bir amaç ve özen duygusu verin. Hayatın en zor zamanlarında onların yanına kaçtığınız bir kaçış noktası olduğunu onlara hissettirin.