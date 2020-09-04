Venüs Burcuna Göre Partnerinizi Nasıl Özel Hissettirirsiniz?

Venüs Yengeç: Bu kişilere hissettirebileceğiniz en güzel şey hayatlarından gitmeyeceğiniz duygusunu vermektir. Onun korku ve endişelerine çare olmalısınız. Size hiçbir zaman sınırsız güvenmeyecek. Ta ki defalarca ayrılmak isteyerek sizi deneyecek. Onlara her şeyden güvende olduklarını ve onları koruyacağınızı söyleyin ve sevgi ve sadakat duygusu verin. Geçmişte onunla olan güzel hatırlatmalar ona ruhunuzu ve kalbinizi verdiğinizin en önemli ipucudur.