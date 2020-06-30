Vajinismus Nedir? Vajinismus Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

Vajinismus tanısı nasıl konur? Vajinismus rahatsızlığı için sadece ilişki esnasında ağrı ve acı olması şart değildir. Bazen hasta o aşamaya gelinmesine bile izin vermemektedir. Bu nedenle pek çok kadın halen bakire olarak saptanabilir. Kadın doğum muayenesi ve öykü ile tanı konabilir. Muayene ile vajinismusun derecesi belirlenebilir. Bu da tedavi için yol göstericidir.