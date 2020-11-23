Vajina Sıkılaştırma-Vajina Daraltma Tedavisi Nedir?

Hepimiz yaşlanıyoruz. Sadece yüzümüz değil tüm organlarımız da yaşlanıyor. Vajinamız da tüm diğer organlarımız gibi zamanla yaşlanır ve o sıkı yapısını ve elastikiyetini kaybeder. Doğum yapma ve genetik yapının da yatkın olmasıyla birlikte bu alandaki gevşeme çok daha belirgin hale gelebilir. Bu noktada devreye vajina sıkılaştırma-vajina daraltma işlemleri giriyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın vajina sıkılaştırma-vajina daraltma hakkında önemli bilgiler veriyor.
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Bu durum cinsel hayatı çok olumsuz yönde etkileyebilir, Karşı cinsi hissedememe, cinsel tatminsizlik , haz alamamak, isteksizlik, orgazm olamamak gibi problemler yaratabilir ve bu durum evlilikleri bitirme, ilişkileri bozma noktasına dahi getirebilir.
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Bu durum aynı zamanda bir sağlık problemi olan idrar kaçırmaya da neden olabilir. Vajinal kaslar gevşeyince idrar kesesini de taşıyamaz hale gelir ve gülerken, hapşırırken, öksürürken veya tuvalete yetişmeye çalışırken idrar kaçırmalara yol açabilir.
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Vajina neden genişler?
Vajina en sık olarak yapılan doğumlar sonrasında genişlemektedir. Ayrıca vajina genişlemesini sağlayan diğer faktörler arasında:
İlerleyen yaş
Menopoz
Sık cinsel ilişkiler
Kürtaj, düşük yapma, sık jinekolojik muayeneler
Sigara kullanımı
Genetik yatkınlık
Gebelik de kendi başına vajinal genişlemeyi arttırabilir. Diğer bir deyişle gebelik sezaryen doğumla sonlansa bile bir miktar vajinal genişleme oluşmaktadır.
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Geniş ve yumuşak vajina
Hiç doğum yapmamış, kürtaj olmamış bazı genç kızlarda doğuştan gelen yapısal bir problem olan ‘geniş ve yumuşak vajina’ olabilir (wide and smooth vagina). Bu problem nadir olarak görülse de cinsel ilişkilerin başladığı ilk yıllardan itibaren ilişkiden zevk alamama, partnerini hissedememe, orgazm olamama gibi sorunlara sebep olmaktadır. Lazerle vajina daraltma işlemi bu hastalar için de çok umut verici ve çok başarılı sonuçlar aldığımız bir işlemdir.
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Lazerle vajina daraltma
Lazerle vajina daraltma uygulamaları cerrahi bir işlem (ameliyat) olmadığı için riskleri son derece az olan, hasta açısından oldukça kolay tolere edilen, anestezi gerektirmeyen, ağrısız, acısız ve ileri teknolojik işlemlerdir. Bu nedenlerle özellikle son yıllarda rağbet görmüş, popülerlik kazanmıştır. Özellikle kadın ve erkek eşte cinsel uyarılmayı arttırmak, cinsel hazzı arttırmak, orgazmı kolaylaştırmak ve idrar kaçırma sorununu tedavi etmek amaçlarıyla yapılmaktadır.
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Lazer ile vajina sıkılaştırma - lazer ile vajina daraltma nedir?
Vajinal sıkılaştırma, herhangi bir kesi yapılmayan, dikiş olmayan, ameliyatsız vajinal kanalın Laser teknolojsi ile fototermal şekilde sıkılaştırılması işlemidir. Bir problem ile vajianal kanala girilir ve tüm vajinal kanal 360 derece lazer ile taranır. Bu lazer ışığı tüm vajinal kanal boyunca kolajen sentezlenmesini uyararak vajinal kanalın sıkılaşmasını daralmasını sağlar. Klinik çalışmalar Laser ile vajina sıkılaştırma işleminin etkili, kolay ve güvenli olduğunu ortaya koymuştur.
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Lazer ile vajina sıkılaştırma kimlere yapılır?
Laser ile vajina sıkılaştırma işlemi vajinal relaksasyon adı verilen, Vajinal kanalda gevşemesi olan her kadına yapılabilir. Daha çok doğum yapmış kadınlarda görülen bu durum, genetik yapıya bağlı yada yaşlanmayla da gelişebilir. Tedavinin etkisi ile vajinal kanal daha dar ve sıkı hale gelir. Bu işlem aynı zamanda İdrar kaçırma problemini de ortadan kaldırır.
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Lazerle vajina daraltma ağrılı mıdır?
Hayır, kesinlikle değildir. Hastalar tarafından son derece rahat bir şekilde tolere edilir. Laser ile vajina daraltama işlemi ağrısız, güvenli, yan etkisi olmayan, kolay tolere edilebilen ve çok etkili bir tedavidir.
Lazerle vajina daraltma işleminden sonra iyileşme süresi ne kadardır?
Hasta uygulamadan hemen sonra ayağa kalkar ve normal hayatına geri dönebilir. Herhangi bir istirahat gerekmez. Hasta iş hayatına da hemen dönebilir. Aynı gün içinde banyo yapmanızda da bir sakıncası yoktur.
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Lazerle vajina daraltma işleminden ne kadar zaman sonra cinsel ilişkiye girilebilir?
İşlemden bir hafta sonra normal cinsel hayatınıza devam edebilirsiniz.
Lazerle vajina daraltma işlemi sonrası beni neler bekliyor?
İşlemden sonra birkaç gün hafif pembemsi, daha sonra 7-10 gün süreyle açık renkli çok hafif bir akıntınız olabilir. Ayrıca vajina içinde çok hafif şekilde yanma da görülebilmektedir. Doktorunuzla kontakt halinde olmanız doğru olacaktır.
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Lazerle vajina daraltma aynı zamanda idrar kaçırma problemini de çözer mi?
Evet aynı işlemle hem vajina sıkılaşıp daralırken; aynı zaman da bu işlemle idrar kaçırma probleminiz varsa aynı seasta bu durumda tedavi edilmiş olur. Yani hem cinsel hayatınız çok olumlu yönde düzelirken; hemde idrar kaçırma probleminiz de ortadan kalkar.
Lazerle vajina daraltma işlemi vajinusmus (cinsel ilişkiye girememe, cinsel ilişkiden zevk alamama) problemini çözer mi?
Vajinusmus çok sayıda kadının problemidir ve esas olarak psikoloji kökenli olduğu düşünülür. Lazer probu ile o bölgeye girilip uyaranlar verilmesi ile çok sayıda vajinusmus hastasının tedavi olduğu gösterilmiştir. Bu yöntemle vajinal kuruluk probleminde düzeldiği işlem sonrası o bölgenin tamamen yenilendiği, kan dolaşımının arttığı bilinmektedir.
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Lazerle vajina daraltma işlemi kimlere yapılabilir?
Vajinal genişlemeye bağlı cinsel haz hissedemeyen, orgazm sorunu yaşayan kadınlar idrar kaçırma problemi yaşayan kadınlar
Vajinal kuruluk sorunu olanlarda
Genital bölgede ilişki sırasında ağrı, acı sorunu yaşayanlarda,
Sık vajinal enfeksiyon (vajinit) geçirenlerde,
Vajinusmus problemi olanlarda
Başarı ile uygulanabilir.
Lazerle vajina daraltma uygulamaları ile çok sayıda problem aynı seansta etkili bir şekilde çözümlenebilir.
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Lazerle vajina daraltma işlemi sonrasında cinsel hayat nasıl etkilenir?
Vajinal kanalın sıkılaşması hastaların cinsel hayatlarında çok olumlu bir değişim yaratır. Kişinin kendine cinsel yaşam içinde özgüveni artar. Cinsel hayat içinde daha çekinik, özellikle doğumlardan sonra genişlemiş vajinal kanalın farkında olan ve partnerini mutlu edemeyeceğini düşünen kadınların; tek seansta bu kadar konforlu bir tedavi sonrasında cinsel hayatlarında gerçekten bir devrim yaşanır.
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Hastalar cinsel hayat içinde daha aktif hale gelirken hem kendilerinin hem de partnerinin cinsel yaşamdan aldıkları haz artar. Lazerle vajinal sıkılaştırma işlemi; aynı zamanda hastalarda idrar kaçırma problemi varsa bu durumu da çözdüğü için aynı seansta hem vajina sıkılaştırma hem de idrar kaçırma birlikte tedavi edilmiş olur. Lazerle vajinal daraltma işlemi teknolojinin bize sunduğu son derece efektif bir yöntemdir.