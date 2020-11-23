Vajina Sıkılaştırma-Vajina Daraltma Tedavisi Nedir?

Lazerle vajina daraltma aynı zamanda idrar kaçırma problemini de çözer mi? Evet aynı işlemle hem vajina sıkılaşıp daralırken; aynı zaman da bu işlemle idrar kaçırma probleminiz varsa aynı seasta bu durumda tedavi edilmiş olur. Yani hem cinsel hayatınız çok olumlu yönde düzelirken; hemde idrar kaçırma probleminiz de ortadan kalkar.



Lazerle vajina daraltma işlemi vajinusmus (cinsel ilişkiye girememe, cinsel ilişkiden zevk alamama) problemini çözer mi?



Vajinusmus çok sayıda kadının problemidir ve esas olarak psikoloji kökenli olduğu düşünülür. Lazer probu ile o bölgeye girilip uyaranlar verilmesi ile çok sayıda vajinusmus hastasının tedavi olduğu gösterilmiştir. Bu yöntemle vajinal kuruluk probleminde düzeldiği işlem sonrası o bölgenin tamamen yenilendiği, kan dolaşımının arttığı bilinmektedir.