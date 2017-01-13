Vajina Kararması Nasıl Engellenir?

Kadınların sıkça karşılaştıkları sorunlardan birisi de bikini bölgesi olarak adlandırılan vajina bölgesi kararmasıdır.Bikini bölgesi kararması fiziki açıdan kötü bir görünüm arz ettiği gibi ruhsal açıdan da kişiyi etkileyebilen olumsuz bir durumdur.
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Bikini bölgesi kararması, partnerle yaşanacak cinsel ilişki sırasında sizi huzursuz edebilir, çekingen davranmanıza sebebiyet verebilir. Hatta bu durum daha da ileri boyuta taşınarak sizi cinsellikten soğutabilir ve partnerinizle aranızdaki ilişkiyi bile bozabilir.
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Vajina kararmasının sebepleri nelerdir?
Cildi hassas olan bayanların genital bölgelerineözel ilgi göstermeleri ve temizliğe çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Hassas ciltli bayanların kozmetik ürünleri genital bölgelerinde kullanmamaları ve genital bölgeyi temiz tutmaları kararmalarınönüne geçebilir.Terlemeden kaynaklı pişik oluşması, hatalı iç çamaşır tercihi vajina kararmalarına sebep olabilmektedir. Polyester kilotlaryerine pamuklu iç çamaşır tercih etmek sağlığımnız açısından daha yararlı olacaktır. Polyester iç çamaşırlar pişik sebebi olduğu için genitalbölgede mantar oluşmasına dahi sebebiyet verebilir.
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Bunların yanı sıra vajina kararmasının bu tip sebepleri de görülüyor;
Cilt sorunlarından kaynaklı kararmalarTerlemeden kaynaklı kararmalarYanlış iç çamaşır seçiminden kaynaklı kararmalarJilet ile tıraş olmadan dolayı meydana gelen kararmalarHatalı yapılan epilasyon sonucu meydana gelen kararmalar Vajina Kokusuna Karşı Önlemler
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Jilet ile tıraş olan bayanlar, genital bölgedeki kılların jilet ile ters alınmasından kaynaklı rahatsızlıklarla karşılaşabilirler ve bikini bölgesini tahriş ederek vajina kararmalarına sebep olabilirler. Bikini bölgesine epilasyon yapan ya da yaptıran bayanların hatalı işlemlerindendolayı genital bölgenin tahriş olmasından kaynaklı kararmalar olabilmektedir.
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Vajina Nasıl Beyazlatılır ?
Öncelikle bahsedilen temizlik kurallarına harfiyen uyulması gerekir. Vajina kararmasını önleyebilecek bazı bitkisel çözümler de mevcuttur. İşte bunlardan bazıları;
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Limon Suyu:
Limon suyu, cilt beyazlatma hususunda oldukça büyük bir şöhrete sahiptir. Genital bölgeye limon suyu ile 3-4 dakika yapılacak masaj hem ölü hücrelerin atılmasını, hem de bikini bölgesinin renginin açılmasını sağlar. Ancak eğer vajina bölgesinde yara veya kesik gibi durumlar varsa yanma oluşabileceğinden, limon suyuyla yapılacak masaj önerilmez.
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Ağda:
Ağda da, ölü deriyi ve kararan üst tabakayı söküp alacağı için bikini bölgesi ve bacak arası kararması sorunlarında iyi bir çözüm olabilmektedir. Eğer jilet sebebiyle oluşan tahrişten dolayı bir kararma varsa, ağda sayesinde ciltte bir beyazlama oluşması da imkan dahilindedir.
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Genital bölge kararması için bu maskeyi uygulayabilirsiniz.
Malzemeler; 1 yemek kaşığı yoğurt ve yarım limonun suyu. Uygulama: Malzemeleri karıştırın. Genital bölgenizin kararan ısımlarına uygulayın ve kurumasını bekleyin. Daha sonra yıkayın ve bölgeye bebek pudrası dökün.Bu bitkisel maskeyi her gün ya da gün aşırı yapabilirsiniz. Ayrıca sadece genital bölgeye değil,koltuk altına ve bacak arasına da uygulayabilirsiniz.
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Zerdeçal maskesiyle beyazlatın
1 tatlı kaşığı toz zerdeçala yarım limonun suyunu ekleyip iyice karıştırın. Macun kıvamındaki bu karışımı bikini bölgesine sürüp 10 dakika bekletin. Ardından ılık suyla durulayın.Renk açıcı bu maskeden tam fayda görmek için haftada en az 3 gün kullanmalısınız.
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Kese yaparak genital bölgeyi beyazlatın
Başka bir tedavi şekli olarak; ipek kese ile bölgeyi keseleyebilir ve renginin açılmasını sağlayabilirsiniz. Yüz için olan peelingleri haftada 1-2 kez genital bölgenize uygulayabilir ve tüylerden kurtulmak için lazer epilasyonu deneyebilirsiniz.
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Jinekolog Op. Dr. Süleyman Eserdağ’ın verdiği bilgilere göre; tüm dünyada olduğu gibi vajina estetiğine duyulan rağbet ülkemizde de hızla artmakta. Kozmetik jinekoloji içerisine giren karbondioksit lazer uygulamalarında cerrahi riskler olmadığı için hastalar tarafından tercih sebebi haline geldi.
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Dış genital bölge kararması neden olur?
Genital bölge dokusunun yoğun estrojen hormonu içeriğinden dolayı renk kararması bayanlar açısından oldukça sık rastlanılan şikayetler arasındadır. Özellikle gebelik, doğum kontrol hapı kullanımı, güneşlenme, bazı hormonal problemler ve ilerleyen yaşa bağlı olarak ‘vulva’ adını verdiğimiz dış genital alanın esmerleşmesi kadınlarda birtakım psikolojik sorunları da beraberinde getirebilir.
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Lazer ile renk pigment hücreleri yıkıma uğratılıyor
Lazer uygulaması ile cildin alt katmanında yer alan ve ‘melanin pigmenti’ üreterek koyulaşmaya neden olan ‘melanosit hücreleri’ tahrip edilmekte, bu şekilde koyuluğun giderilmesi amaçlanmakta. Ayrıca lazerle ciltte peeling (soyma) etkisi de oluşuyor. Bu şekilde dış genital alanın hem koyu rengi azalırken hem de daha parlak görünümü ortaya çıkmakta. Diğer taraftan aynı seansta cilt altındaki kolajen de uyarılarak çok daha dolgun, sıkı ve pürüzsüz bir görünüm elde etmek de mümkün. Genital bölge koyuluğunun giderilmesi için kullanılan kremlerin lazer kadar etkili olmadığı da bilinmekte.
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Sadece 15 dakikalık bir işlem!
Genital bölge renk açma işlemi amacıyla lazer uygulamasının yaklaşık 15 dakika kadar sürdüğünü, işlem ağrısız olduğu için genellikle anestezi gerektirmediğini, hastaların aynı gün içinde dahi işinin başına dönebildiğini ve çoğunlukla tek seanslık bir uygulamanın da yeterli geldiğini sözlerine ekledi.