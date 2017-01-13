Vajina Kararması Nasıl Engellenir?

Lazer ile renk pigment hücreleri yıkıma uğratılıyor Lazer uygulaması ile cildin alt katmanında yer alan ve ‘melanin pigmenti’ üreterek koyulaşmaya neden olan ‘melanosit hücreleri’ tahrip edilmekte, bu şekilde koyuluğun giderilmesi amaçlanmakta. Ayrıca lazerle ciltte peeling (soyma) etkisi de oluşuyor. Bu şekilde dış genital alanın hem koyu rengi azalırken hem de daha parlak görünümü ortaya çıkmakta. Diğer taraftan aynı seansta cilt altındaki kolajen de uyarılarak çok daha dolgun, sıkı ve pürüzsüz bir görünüm elde etmek de mümkün. Genital bölge koyuluğunun giderilmesi için kullanılan kremlerin lazer kadar etkili olmadığı da bilinmekte.