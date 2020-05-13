Uzun İlişkiden Sıkılmamak İçin 4 Tavsiye

Sorunlarınızdan kaçınmayın İlişkide taraflardan biri içine kapanıyorsa, sorunlarını anlatmıyorsa ve çözüm yolları için eşinden yardım istemiyorsa sıkılmışlık sinyal veriyor demektir. Birçok insan eşlerini inciteceklerini ve duygularının değişeceğini düşünerek sorunlardan kaçar. Ancak gerçek şu ki sıkıntıya yol açan sorunlar konuşulmadığında ilişki daha da kötü bir hal alır.