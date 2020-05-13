Uzun İlişkiden Sıkılmamak İçin 4 Tavsiye

Pek çok insanın hayallerinin başında mutlu, sağlıklı ve uzun ömürlü bir birlikteliğe sahip olmak vardır. Ancak uzun vadeli ilişkilerin rutinleşmesi bayatlık tadı verir ve iki taraf da sıkılmaya başlar. Ardından çiftler aralarına duygusal mesafe koyarak heyecanlarını başkalarında arama isteği duyarlar.
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1
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Peki uzun ilişkiden sıkılmamak ve bunların önüne geçmek için ne yapmak gerekiyor? İşte ilişkinizden sıkılmamanız için yapmanız gereken 4 tavsiye…
2
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Zaman ayırın
İşleriniz sizin için önemlidir bunun için yoğun çaba gösterirsiniz. Ancak bu durum ilişkinizin heyecanını azaltabilir. Birbirinize vakit ayıramamanız ilişkide sıkılmalara yol açabilir.
3
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Bu nedenle ilişkinizi uzun kılmanın ve canlı tutmanın en önemli yolu birlikte olabildiğince çok zaman geçirmektir. Çiftler arasındaki paylaşım ancak böyle artırılır. Birbirinize vakit ayırın.
4
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Sorunlarınızdan kaçınmayın
İlişkide taraflardan biri içine kapanıyorsa, sorunlarını anlatmıyorsa ve çözüm yolları için eşinden yardım istemiyorsa sıkılmışlık sinyal veriyor demektir. Birçok insan eşlerini inciteceklerini ve duygularının değişeceğini düşünerek sorunlardan kaçar. Ancak gerçek şu ki sıkıntıya yol açan sorunlar konuşulmadığında ilişki daha da kötü bir hal alır.
5
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Bunun önüne geçmek için eşinize konuşmayı deneyin ona birkaç dakikası olup olmadığını sorun ve dürüst bir şekilde içinizde yaşadıklarınızdan bahsedin. Saldırgan olmayın. Cümlelerinizi özenle seçin. Böylece savunmasızlığı tetiklememiş olursunuz.
6
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Bireysel ve çift odaklı hobiler yaparak zaman geçirin
Sağlıklı çiftler birlikte her şeyden zevk alabilen kişilerdir. İlişkide hem zevk aldığınız etkinlikleri hem de birbirinizin ilgi alanlarını bulmak çok önemlidir. Siz de eşinizle spor, müzik, tiyatro gibi çeşitli ortak hobiler edinin ve bunlara bol bol vakit ayırın.
7
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Cinselliği ihmal etmeyin
Aşkın en iyi aktarımı cinselliktir. Cinselliği bir kenara atıp olsa da olur olmasa da noktasındaysanız bu tatminsizlik ilişkinize sıkılmalara yol açacaktır. Bunu yapmayın. Bu konuda açık açık konuşun çünkü cinsel uyumu sağlamanın en iyi yolu konuşmaktan geçer.