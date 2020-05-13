MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriAşk Uzun İlişkiden Sıkılmamak İçin 4 Tavsiye
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Aşk>Uzun İlişkiden Sıkılmamak İçin 4 Tavsiye
Aşk
MAHMURE ÖZEL

Uzun İlişkiden Sıkılmamak İçin 4 Tavsiye

Pek çok insanın hayallerinin başında mutlu, sağlıklı ve uzun ömürlü bir birlikteliğe sahip olmak vardır. Ancak uzun vadeli ilişkilerin rutinleşmesi bayatlık tadı verir ve iki taraf da sıkılmaya başlar. Ardından çiftler aralarına duygusal mesafe koyarak heyecanlarını başkalarında arama isteği duyarlar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Peki uzun ilişkiden sıkılmamak ve bunların önüne geçmek için ne yapmak gerekiyor? İşte ilişkinizden sıkılmamanız için yapmanız gereken 4 tavsiye…

2Zaman ayırın
Abone Olgoogle-news

Zaman ayırın

İşleriniz sizin için önemlidir bunun için yoğun çaba gösterirsiniz. Ancak bu durum ilişkinizin heyecanını azaltabilir. Birbirinize vakit ayıramamanız ilişkide sıkılmalara yol açabilir.

3
Abone Olgoogle-news

Bu nedenle ilişkinizi uzun kılmanın ve canlı tutmanın en önemli yolu birlikte olabildiğince çok zaman geçirmektir. Çiftler arasındaki paylaşım ancak böyle artırılır. Birbirinize vakit ayırın.

4Sorunlarınızdan kaçınmayın
Abone Olgoogle-news

Sorunlarınızdan kaçınmayın

İlişkide taraflardan biri içine kapanıyorsa, sorunlarını anlatmıyorsa ve çözüm yolları için eşinden yardım istemiyorsa sıkılmışlık sinyal veriyor demektir. Birçok insan eşlerini inciteceklerini ve duygularının değişeceğini düşünerek sorunlardan kaçar. Ancak gerçek şu ki sıkıntıya yol açan sorunlar konuşulmadığında ilişki daha da kötü bir hal alır.

5
Abone Olgoogle-news

Bunun önüne geçmek için eşinize konuşmayı deneyin ona birkaç dakikası olup olmadığını sorun ve dürüst bir şekilde içinizde yaşadıklarınızdan bahsedin. Saldırgan olmayın. Cümlelerinizi özenle seçin. Böylece savunmasızlığı tetiklememiş olursunuz.

6Bireysel ve çift odaklı hobiler yaparak zaman geçirin
Abone Olgoogle-news

Bireysel ve çift odaklı hobiler yaparak zaman geçirin

Sağlıklı çiftler birlikte her şeyden zevk alabilen kişilerdir. İlişkide hem zevk aldığınız etkinlikleri hem de birbirinizin ilgi alanlarını bulmak çok önemlidir. Siz de eşinizle spor, müzik, tiyatro gibi çeşitli ortak hobiler edinin ve bunlara bol bol vakit ayırın.

7Cinselliği ihmal etmeyin
Abone Olgoogle-news

Cinselliği ihmal etmeyin

Aşkın en iyi aktarımı cinselliktir. Cinselliği bir kenara atıp olsa da olur olmasa da noktasındaysanız bu tatminsizlik ilişkinize sıkılmalara yol açacaktır. Bunu yapmayın. Bu konuda açık açık konuşun çünkü cinsel uyumu sağlamanın en iyi yolu konuşmaktan geçer.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi