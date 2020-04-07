Uzmanlar Uyarıyor: Mutfağa Giriş Çok Ama Hareket Yok!

Buraya kadar sıkıntı yok gibi düşünülebilir çünkü bu sürecin ilk başlangıç zamanları. Ancak süreç ilerledikçe kilo almaya başlıyorlar. Sağlık açısından değerlendirildiğinde vücutta metabolize olma şartları ve koşulları farklı. Tüketilen ürün basit şekerlerden ve basit karbonhidratlardan oluştuğu için mideden boşalma hızı da artacaktır. Bu da gelecek ilk öğünde veya birkaç saat sonra açlık hissedilmesine neden olacaktır.