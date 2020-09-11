Uzmanlar Öneriyor: Renkli Bir Cinsellik İçin Her Odayı Değerlendirin

Psikiyatrlar, mutfaktaki bir kadının, erkeği deyim yerindeyse çıldırtabileceği görüşünde. Bunun nedenini ise "Erkekler mutfaktaki kadın figürünü beslenme içgüdüleri ile birleştirirler" sözleriyle açıklıyorlar. Mutfaktaki en ideal pozisyonlardan biri kadının tezgaha oturduğu ve erkeğin ayakta olduğu pozisyondur. Cinsellik koçları, biraz daha heyecan arayanlar için ise kadının tezgahın üzerine eğildiği ve erkeğin de arkada durduğu pozisyonu öneriyorlar.