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GeriCinsellik Uzmanlar Öneriyor: Renkli Bir Cinsellik İçin Her Odayı Değerlendirin
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Aşk İlişkiler >Cinsellik>Uzmanlar Öneriyor: Renkli Bir Cinsellik İçin Her Odayı Değerlendirin
Cinsellik
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy, Pexels, Ingimage

Uzmanlar Öneriyor: Renkli Bir Cinsellik İçin Her Odayı Değerlendirin

Özellikle uzun evliliklerde cinsel hayatın monotonlaşması kaçınılmazdır. Bu durumu büyük bir sorun haline gelmeden toparlamak ise çiftlerin elinde. Uzmanlar "Cinselliği tek bir yere sığdırmayın, evdeki her odayı değerlendirin" diyor.

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Bu fikir size ilginç geldiyse ancak ne yapacağınızı, nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız önerilerimize bir göz atın!

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Psikiyatrlar, mutfaktaki bir kadının, erkeği deyim yerindeyse çıldırtabileceği görüşünde. Bunun nedenini ise "Erkekler mutfaktaki kadın figürünü beslenme içgüdüleri ile birleştirirler" sözleriyle açıklıyorlar. Mutfaktaki en ideal pozisyonlardan biri kadının tezgaha oturduğu ve erkeğin ayakta olduğu pozisyondur. Cinsellik koçları, biraz daha heyecan arayanlar için ise kadının tezgahın üzerine eğildiği ve erkeğin de arkada durduğu pozisyonu öneriyorlar.

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Oturma odanızdaki koltuklar üzerinde bir cinsel deneyim yaşamayı hiç düşündünüz mü? Koltuk kenarlarından güç alarak deneyebileceğiniz pozisyonlar farklı heyecanlar yaşamanızı sağlayabilir.

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Kadının koltuk kenarına yaslandığı ve erkeğin arkada durduğu pozisyon ya da belin yastıklarla desteklendiği bir pozisyon ile derin bir birleşme deneyimleyebilirsiniz.

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Çamaşır makinesinin üzerinde seks yapmak aklınıza gelir miydi? Uzmanlar, çamaşır makinesinin yaydığı titreşimin orgazma ulaşmaya yardımcı olabildiğini söylüyorlar.

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Duş, sevişmek için en romantik yerlerden biridir. Su ve köpük ile birbirinizin vücuduna dokunarak aldığınız zevke iki katına çıkarabilirsiniz. Eğer duşta rahat değilseniz erkeğin klozete oturduğu ve kadının da kucağında olduğu pozisyonu deneyebilirsiniz.

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Banyonuzda küvet varsa şanslısınız. Küvette yapabileceklerinizi hayal gücünüze bırakıyoruz!

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Hızlı bir seks için parkelerin üzerini kullanmaya ne dersiniz. Evin dilediğiniz odasında parkelerin üzerinde sevişebilirsiniz. Eğer canınız yanarsa yastıklardan yardım alabilirsiniz.

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Tıpkı parkeler gibi duvarlar da işinizi görebilir. Kadının kucakta olduğu ve sırtının duvara yaslandığı, erkeğin ise ayakta olduğu pozisyon heyecanlı olacak!

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Yemek masası da cinsel hayatınıza renk katacak sevişme alanlarından bir tanesidir. Masada sevişmek size pek cazip gelmiyorsa siz de sandalyeleri deneyin!

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