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Uzmanlar Öneriyor: Renkli Bir Cinsellik İçin Her Odayı Değerlendirin
Özellikle uzun evliliklerde cinsel hayatın monotonlaşması kaçınılmazdır. Bu durumu büyük bir sorun haline gelmeden toparlamak ise çiftlerin elinde. Uzmanlar "Cinselliği tek bir yere sığdırmayın, evdeki her odayı değerlendirin" diyor.
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Psikiyatrlar, mutfaktaki bir kadının, erkeği deyim yerindeyse çıldırtabileceği görüşünde. Bunun nedenini ise "Erkekler mutfaktaki kadın figürünü beslenme içgüdüleri ile birleştirirler" sözleriyle açıklıyorlar. Mutfaktaki en ideal pozisyonlardan biri kadının tezgaha oturduğu ve erkeğin ayakta olduğu pozisyondur. Cinsellik koçları, biraz daha heyecan arayanlar için ise kadının tezgahın üzerine eğildiği ve erkeğin de arkada durduğu pozisyonu öneriyorlar.
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Oturma odanızdaki koltuklar üzerinde bir cinsel deneyim yaşamayı hiç düşündünüz mü? Koltuk kenarlarından güç alarak deneyebileceğiniz pozisyonlar farklı heyecanlar yaşamanızı sağlayabilir.
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Kadının koltuk kenarına yaslandığı ve erkeğin arkada durduğu pozisyon ya da belin yastıklarla desteklendiği bir pozisyon ile derin bir birleşme deneyimleyebilirsiniz.
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Çamaşır makinesinin üzerinde seks yapmak aklınıza gelir miydi? Uzmanlar, çamaşır makinesinin yaydığı titreşimin orgazma ulaşmaya yardımcı olabildiğini söylüyorlar.
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Duş, sevişmek için en romantik yerlerden biridir. Su ve köpük ile birbirinizin vücuduna dokunarak aldığınız zevke iki katına çıkarabilirsiniz. Eğer duşta rahat değilseniz erkeğin klozete oturduğu ve kadının da kucağında olduğu pozisyonu deneyebilirsiniz.