Uzmanından Mangal Uyarısı: Mide Kanserine Neden Olabilir

Kor haline gelen ateşte doğru ve kaliteli mühürleme 30 yıldır restoran işleten Yılmaz Akbıyık, "Doğru ve sağlıklı mangal için mangal kömürünün mutlaka kor haline gelmiş olması ve üstünün külle örtülmüş olması gerekiyor. Et pişiriyorsak önce zeytinyağıyla yağlayıp dinlendiriyoruz ardından da mangalda mühürlüyoruz. Müşterinin tercihine göre de az pişmiş, orta pişmiş ve iyi pişmiş olarak sunabiliriz.