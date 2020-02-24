Üzgün Olduğunuzda Yüzünüzü Güldürecek Filmler

Big Fish (Büyük Balık) Big Fish, biz Mahmure editörlerin bu listedeki en favori filmi. İzlemeyenler izlesin, izleyen bir daha izlesin, izleyenler izlemeyenlere söylesin, herkes ama herkes bu filmi mutlaka izlesin! 2003 yapımı fantastik/dram filmi renkli sahneleri ile güldürecek, aşk hikayesi ile "Yaaaaaa" dedirtecek, verdiği muhteşem mesajlar ile de sizi uzun süre düşündürecek.