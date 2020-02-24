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GeriKültür Sanat Üzgün Olduğunuzda Yüzünüzü Güldürecek Filmler
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Üzgün Olduğunuzda Yüzünüzü Güldürecek Filmler
Kültür Sanat
MAHMURE ÖZEL

Üzgün Olduğunuzda Yüzünüzü Güldürecek Filmler

Modunuz mu düşük, canınız mı sıkkın, sorunları kafanızdan bir türlü uzaklaştıramıyor musunuz? Hemen açın bir film, sorunlardan o an da olsa uzaklaşın.

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"Hangi filmi izleyeyim?" derseniz üzgün olduğunuzda yüzünüzü güldürecek filmler listesini aşağıya bırakıyoruz.

2Little Miss Sunshine (Küçük Gün Işığım)

Little Miss Sunshine (Küçük Gün Işığım)

2007 yapımı film, Oscar'a En İyi Film dahil olmak üzere 4 dalda aday olmuş, en İyi Özgün senaryo ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Little Miss Sunshine'ı izlerken hem güleceksiniz hem de kalbiniz ısınacak.

3Dunston Checks In

Dunston Checks In

Otelde çalışan Robert Grant , başarılı bir teftiş süreci geçirirse bir terfi alacaktır. Böyle önemli bir zamanda otele bir mücevher hırsızı orangutanı Dunston ile gelince işler karışır. Filmin 1996 yapımı olması sizi yanıltmasın. İzlerken çok eğleneceksiniz!

4Big Fish (Büyük Balık)

Big Fish (Büyük Balık)

Big Fish, biz Mahmure editörlerin bu listedeki en favori filmi. İzlemeyenler izlesin, izleyen bir daha izlesin, izleyenler izlemeyenlere söylesin, herkes ama herkes bu filmi mutlaka izlesin! 2003 yapımı fantastik/dram filmi renkli sahneleri ile güldürecek, aşk hikayesi ile "Yaaaaaa" dedirtecek, verdiği muhteşem mesajlar ile de sizi uzun süre düşündürecek.

5Intouchables (Can Dostum)

Intouchables (Can Dostum)

Bu filmde çok güleceksiniz evet ama çok da ağlayacaksınız, şimdiden söyleyelim. Bakıcı-hasta ilişkisinden 'can dost'a dönen enfes hikayeden herkesin çıkaracağı bir ders var.

6Silver Linings Playbook (Umut Işığım)

Silver Linings Playbook (Umut Işığım)

Bradley Cooper ve Jennifer Lawrence'ı yan yana görmeye bayıldığımız film. İnsana umut veren, istediğin zaman başaramayacağın şeyin olmadığını enfes bir şekilde anlatan filmi hala izlemediyseniz çok şey kaybettiniz. Jennifer Lawrence, bu film ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını da kucaklamıştı.

NE ZAMAN İZLERSENİZ SİZİ AĞLATACAK 10 FİLM!
7Independence Day (Kurtuluş Günü)

Independence Day (Kurtuluş Günü)

Uzaylıların dünyayı istilasını anlatan 1996 yapımı film, bilim kurgu sevenler için ideal.

8Top Gun

Top Gun

Tom Cruise ve Kelly McGillis bir arada desek izlemek için yeterli bir sebep vermiş oluruz diye düşünüyoruz. Topn Gun, özellikle aksiyon sevenlerin kafasını dağıtacak, üzüntüsünü unutturacak.

9The Mask (Maske)

The Mask (Maske)

Jim Carrey hayranları eminiz ki bu film serisini izlemiştir. Şimdi sıra izlemeyenlerde! Bu film, gerçekten üzgün olduğunuzda kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olacak. Bize güvenin.

10Amelie

Amelie

"Oysa ki bayım siz bir sebze bile olamazsınız. Çünkü enginarın bile bir kalbi vardır" repliği ile hafızalara kazınmış Amelie, başkalarının mutluluğu için çabalarken kendi yalnızlığı fark eden bir kadının hikayesi... 

11Serseri Mayınlar

Serseri Mayınlar

Ferzan Özpetek'in en etkileyici filmlerinden biri şüphesiz Serseri Mayınlar. Filmi izlerken Roma'nın muhteşem sokaklarında kaybolacak, canınız deli gibi makarna isteyecek, sonra çalan sürpriz Sezen şarkısı ile mest olacaksınız!

12Rush Hour (Bitirim İkili)

Rush Hour (Bitirim İkili)

Başrollerde başrolü Jackie Chan ve Chris Tucker'ı izlediğimiz film 4 seriden oluluyor. İddia ediyoruz, seriyi izlerken başınız dönecek!

Kaynak Fotoğraflar: Alamy

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