Uzak Mesafe İlişkilerin 5 Artısı

Daha fazla boş vaktiniz olur Bir ilişkide olmak, belirli sorumluluklara da sahip olmak anlamına geliyor. Eğer son buluşmanızı iptal ettiyseniz, ne kadar meşgul olursanız olun bir sonraki buluşmayı iptal etmek kabalık olur. Bazı insanlar ilişkiyi her gün takılmak için hayatında biri olması anlamına gelen bir şey olarak anlamlandırır. Bu yüzden eğer hayatınızda böyle düşünen bir partneriniz varsa arkadaşlarınız, kariyer gelişiminiz, hobileriniz ve kişisel gelişiminiz için ayıracağınız bir vaktiniz kalmaz.