Uzak Durulması Gereken 10 Gıda Katkı Maddesi

8-EMÜLGATÖRLER Emülgatörler, ekmek ürünlerinin raf ömrünü uzatır ve yağ ve su gibi sıvıların birleşmesine izin verir. Yağı azaltılmış veya düşük kalorili birçok üründe salata sosları, mayonez ve dondurma gibi emülgatörler kullanılır. Gıdalarda kullanılan emülsifiye edici ajanlar arasında agar, albümin, aljinatlar, kazein, yumurta sarısı, gliserol monostearat, ksantan zamkları, lesitin ve sabunlar bulunur. Öncelikle buradaki sorunun tam olarak ne olduğundan emin değilseniz - yumurta veya kazein alerjisi olan insanlar için zararlıdır ve ikinci olarak, yiyeceklerinde yosun veya sabun kim ister?