Uzak Durulması Gereken 10 Gıda Katkı Maddesi

Birçoğumuz gıda etiketlerini anlamıyoruz ya da okumuyoruz. Katkı maddeli zararlı gıdalar yüzünden sağlığımızda sorunlar yaşıyor, diyetlerimizin çoğunda başarısız oluyoruz. Peki gıda etiketleri okurken nelere dikkat etmeliyiz, hangi katkı maddelerinden kaçınmalıyız?
Unutmayın, sağlıklı beslenme için ilk kural: etiketleri mutlaka okuyun! Aldığınız ürünlerden birini alın ve içindekileri okuyun, duymadığınız veya telaffuz edemediğiniz her öğeyi bir yere yazın ve ardından google’dan araştırın.
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1
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1-HİDROJENİZE YAĞ (KISMEN HİDROJENE YAĞ)
Hidrojenize yağ aynı tereyağı kıvamına sahiptir, ancak çok daha ucuzdur. Bu yağlar metabolizmanızı yavaşlatabilir ve diyabet, kanser ve kalp hastalığının gelişimini teşvik edebilir.
2
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2-YAPAY RENKLER VE TATLANDIRICILAR
Yediğiniz yiyecek ya da içecek eğer gerçek değilse bu rengi nereden geliyor? Bazı yapay vanilya aroması petrolden veya kağıt fabrikası atıklarından yapılırken, diğer yapay aromalar genellikle yüzlerce farklı kimyasaldan yapılır. Yapay renkler yüz yıldan fazla bir süredir var kimyasal olarak kanıtlanmış bir kanserojen katkı maddeleri içeriyor.
3
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3-POTASYUM BROMAT
Potasyum bromat, beyaz ununuzu, ekmeklerinizi ve rulolarınızı güzel ve kabarık yapan şeydir. Hayvanlarda kanseri teşvik ettiği ve ayrıca küçük miktarlarda bile insanlar için riskli olabileceği bulunmuştur. Bu nedenle potasyum bromat içeren ürünlerin kansorejen olabileceğini unutmayın.
4
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4-ASTAXANTHİN
Somonların büyük çoğunluğu bugün süpermarketlerde satılan çiftliklerden geliyor. Yabani somonda pembe ete neden olan doğal astaksantin içeren kabukluları yer. Çiftlikte yetiştirilen somonlar bu kabukluları yemediğinden, diyetlerine doğal olmayan astaksantin eklenir. Bu eklenen astaksantin kömür katranından gelir. Bu, somon yiyemeyeceğiniz anlamına gelmez, ancak çiftlikte yetiştirilmiş somondan ziyade yabani somon satın almak daha iyidir.
5
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5-BENZOİK ASİT / SODYUM BENZOAT
Süt, diğer içecekler, az şekerli, tahıl ve et ürünlerinde yaygın bir koruyucudur. Bu koruyucular, sindirim enzimlerinin düzgün işleyişini geçici olarak bozar ve çocuklarda baş ağrısı, mide rahatsızlığı, astım atakları ve hiperaktiviteye neden olabilir.
6
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6-BHA (BUTİLLENMİŞ HİDROKSİ ANİSOL) VE BHT (BUTİLLENMİŞ HİDROKSİTOLUEN)
Bunlar benzer antioksidanlar ve petrol türevi kimyasallardır ve yağ içeren gıdalara bozulmalarını önlemek için eklenirler. Bu kimyasallar genellikle krakerlerde, tahıllarda, sosislerde, kuru etlerde ve diğer yiyeceklerde bulunur. Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, BHA'yı olası bir insan kanserojeni olarak görüyor.
7
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7-KANTAKSANTİN
Tüm yumurta sarısıları eşit yaratılmadı, bu yüzden tarım bilimi onları bildiğimiz ve sevdiğimiz o parlak altın rengi yapmak için bir pigment geliştirdi. Eklenen miktarlar çok küçük olmasına rağmen, testler daha fazla miktarda kantaksantinin retina hasarına neden olabileceğini göstermiştir.
8
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8-EMÜLGATÖRLER
Emülgatörler, ekmek ürünlerinin raf ömrünü uzatır ve yağ ve su gibi sıvıların birleşmesine izin verir. Yağı azaltılmış veya düşük kalorili birçok üründe salata sosları, mayonez ve dondurma gibi emülgatörler kullanılır. Gıdalarda kullanılan emülsifiye edici ajanlar arasında agar, albümin, aljinatlar, kazein, yumurta sarısı, gliserol monostearat, ksantan zamkları, lesitin ve sabunlar bulunur. Öncelikle buradaki sorunun tam olarak ne olduğundan emin değilseniz - yumurta veya kazein alerjisi olan insanlar için zararlıdır ve ikinci olarak, yiyeceklerinde yosun veya sabun kim ister?
9
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9-YÜKSEK FRUKTOZLU MISIR ŞURUBU
Medya sayesinde bunun sizin için kötü olduğunu zaten bilmelisiniz. İşlenmiş gıdalardaki "gizli" fruktoz miktarı gerçekten korkunçtur. Toplu tüketim obeziteye, kalp hastalığına, kolesterolün yükselmesine ve yaşlanmanın hızlanmasına neden olabilir.
10
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10-MONOSODYUM GLUTAMAT – ÇİN TUZU (MSG)
MSG, sayısız işlenmiş gıdaya lezzet arttırıcı olarak eklenir. Çalışmalar, MSG'nin göğüste sıkılaşmaya, baş ağrısına ve boyun ve ön kollarda yanma hissine neden olduğunu bulmuştur.