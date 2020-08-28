Uyumanıza Yardımcı Olacak 7 Nefes Egzersizi

Üç kademeli nefes egzersizi Bir kademesi nefes, diğer iki kademesi gevşeme. Aslında çoğu kişinin favorisi olan bu egzersizi uygulamak çok kolay! Önce uzun ve derin bir nefes alın. Aldığınız nefesi, vücudunuza ve nefes alırken nasıl hissettiğinize odaklanarak verin. Her seferinde bu işlemi daha da yavaşlatarak birkaç kez yapın. Bu egzersizi, nefes vermeniz nefes alışınızın iki katı olana kadar tekrarlayın.