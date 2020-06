Uyku Şekline Göre Seks Şifreleri

YÜZÜSTÜ Kişilik profili: Bu erkek kontrolü elinde tutmaktan hoşlanıyor. 'Uyuma Pozisyonları: Vücudun Gece Dili' (Sleep Positions: The Night Language of the Body) kitabının yazarı Dr. Samuel Dunkell "Uyuyor olsa da kontrol etme beklentisi hiçbir zaman kaybolmaz. Yatağı tüm vücuduyla kaplaması, bulunduğu yeri kontrol altında tutmak istemesinden kaynaklanır" diyor.