Uyku Şekline Göre Seks Şifreleri

Erkek arkadaşınızın uyurken aldığı pozisyonun kişiliği hakkında önemli ipuçları verdiğini biliyor musunuz? İlişkisi, gizli cinsel arzuları ve seks stili hakkındaki şifreleri onun gözleri kapalıyken çözüyoruz!
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1
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YÜZÜSTÜ
Kişilik profili: Bu erkek kontrolü elinde tutmaktan hoşlanıyor. 'Uyuma Pozisyonları: Vücudun Gece Dili' (Sleep Positions: The Night Language of the Body) kitabının yazarı Dr. Samuel Dunkell "Uyuyor olsa da kontrol etme beklentisi hiçbir zaman kaybolmaz. Yatağı tüm vücuduyla kaplaması, bulunduğu yeri kontrol altında tutmak istemesinden kaynaklanır" diyor.
2
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Bu duruş, aynı sebeplerden dolayı, onun iradesinin ne kadar güçlü olduğunu da gösterir. 'Başarının İşaretleri: Vücut Dilini Okuma Rehberi' (Success Signais: A Guide to Reading Body Language) kitabının yazarı Patti Wood ise "Bu erkekler genelde hedefe kilitlenmiş bir şekilde hareket ederler" diye ekliyor.
3
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Arzuladığı seks: Yüzüstü yatan erkek gelenekçi olduğundan değişikliklerden hoşlanmayabilir. Bu yüzden, ikinizin de sevdiği pozisyona sadık kalır. Sıradanlıktan kurtulmak için arada sırada değişik şeyler yapmayı teklif edin ya da hiç beklemediği bir anda onu öpmeye başlayın.
4
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SIRTÜSTÜ
Kişilik profili: Vücudunu bu şekilde açık tutması kendine olan güveninin ve iyimserliğinin işaretidir. Wood'a göre bu yatış pozisyonuyla vücudunun hassas noktalarını ortaya çıkartarak bilinçaltından kendisine ne kadar güvendiğinin sinyallerini yolluyor.
5
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Kollarını ve ellerini nereye koyduğuna dikkat edin. Kral pozisyonu olarak bilinen kollarını başının arkasına koyma pozisyonu ise kibirli bir kişiliğe işaret edebilir. Dr. Dunkell "Sırtüstü uyuyan insanlar genelde çok sosyaldirler ve hep ilgi odağı olmak isterler" diyor ve ekliyor: "Dolayısıyla bu şekilde uyumasının arkasında kendisini ön planda tutma çabası vardır."
6
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Arzuladığı seks: Enerjik ve yoğun. Misyoner türü klasik pozisyonlar. Wood bununla ilgili de "Karşınızda kontrolü elinde tutmak isteyen bir erkek var" yorumunu yapıyor.
7
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YAN
Kişilik profili: En sık rastlanılan pozisyon. Bu şekilde yatarken horlayan erkekler, rahat oldukları kadar uzlaşması kolay insanlardır da. Dr Dunkell, yan yatmanın en esnek pozisyonlardan biri olduğunu söylüyor ve hem sağa hem sol tarara yatan erkeklerin sırtüstü pozisyonda da rahat ettiğini ekliyor.
8
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Bacaklarını cenin pozisyonunda karnına çekmesi, onun ne kadar duygusal ve rahatlık arayan bir erkek olduğunu gösterir. Ayrıca bu şekilde vücuda rahatlatıcı sinyaller gönderilir.
9
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Arzuladığı seks: Pozitif biri olması, ön sevişmeyi sevdiğinin işaretidir. Uzun ve tutkulu bir şekilde öpüşmeniz onu harekete geçirecektir.