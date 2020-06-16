Uyku Şekline Göre Seks Şifreleri

Kollarını ve ellerini nereye koyduğuna dikkat edin. Kral pozisyonu olarak bilinen kollarını başının arkasına koyma pozisyonu ise kibirli bir kişiliğe işaret edebilir. Dr. Dunkell "Sırtüstü uyuyan insanlar genelde çok sosyaldirler ve hep ilgi odağı olmak isterler" diyor ve ekliyor: "Dolayısıyla bu şekilde uyumasının arkasında kendisini ön planda tutma çabası vardır."