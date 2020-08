Uyku Pozisyonuna Göre Seks Hayatı!

Sarılıp sokulmak, mutlu bir beraberliğin işareti olan hareketlerdir fakat ya yatağınızın zıt taraflarını tercih ediyorsanız ya da aranızdaki mesafeler hep çok uçsuzsa? Uyur, rüya görür, sevişir ve kucaklaşırsınız. Bir yatağı paylaşmak hakkında başka ne söylenebilir ki? Bilakis söylenecek çok şey var. Goodbye Insomia ve Hello Sleep kitaplarının yazarı Psikiyatr Samuel Dunkell uyku pozisyonlarını 25 seneyi aşkın bir süredir analiz edip, elde ettiği verilerle insanlar ve ilişkileri hakkında hiç bilinmeyen gerçekleri ortaya çıkarıyor. Seneler geçtikçe uyuma biçimlerimiz değişir, evrimleşir. Ama duygusal karmaşamızı da her zaman yansıtacaklardır. Eşiniz ve siz nasıl uyuyorsunuz? İşte farkında olmadan anlatılanlar:Kaşık pozisyonu: Çok yakın, çok güvenli bu resim evliliklerin/ilişkilerin ilk 3-5 senesinde karşılaşılan en genel pozisyondur. “Genelde erkek kapsayıcı ve faaldir” diyor Dr. Dunkell. “Kadın arkadan sarılma pozisyonunu benimsiyorsa, bu daha özveri gösteren taraf olduğuna veya daha fazla duygusal destek ihtiyacı içinde olduğuna işarettir.” Kaşık pozisyonu, genital bölgenin arka kısımla bitiştiği cenin duruşu, tam olarak erotik bir his uyandırmasa da maksimum fiziksel yakınlığı sağlar. “Çoğu çift kaşık pozisyonunu rahat ve güvenli bir koza olarak buluyor” diyor psikiyatr ve terapist Dr. Shirley P. Glass. Evliliğin ön safhalarında çiftler bu pozisyonu, gecenin büyük bir bölümünde birbirleriyle eşleşerek korurlar. “Çiftten biri döndüğünde, diğeri de dönüp ona sarılır. Öylece kaşık pozisyonu ters taraftan devamlılığını sağlar” diyor Dr. Dynkell. Fakat uzun süreli bir evliliğinizin olması bu yakınlığı kaybetmeniz gerektiği anlamını taşımaz...