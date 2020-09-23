Uyku Apnesi Nedir? Uyku Apnesine Karşı Alınabilecek 8 Önlem

Uyku testinde kendinizi izleyebilirsiniz! Uyku testinin iki amacı var; öncelikle kişinin uykusunda ne kadar nefessiz kaldığına, bu arada oksijeninin ne kadar düştüğüne ve karbondioksitin ne kadar arttığına, kalp ritmindeki bozulmaya ve kaslarda değişiklik olup olmadığına bakıyoruz. Bir önemli nokta da; bu sürecin video kaydına alınması ve kişiye sabah gösterilmesi! Hasta sabah videoyu izlediğinde uykusunda yaşadığı durumun ne kadar kötü olduğunu, ne kadar çırpındığını, nefessiz kaldığı sırada neler yaşadığını görebiliyor ve tedavisinin ne kadar aciliyeti olduğunu anlıyor! Uyku testi sonucuna göre hastalığın derecesini üçe ayırıyoruz. Tedavide hafif dereceli apnelerde yaşam biçiminde değişiklik, orta dereceli apnelerde gerekirse cerrahi müdahale, ağır dereceli apnelerde ise mutlaka maske (pozitif basınçlı hava veren cihazlar) öneriyoruz.



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