Uyku Apnesi Nedir, Belirtileri Nelerdir? Uyku Apnesine Karşı Alınabilecek Önlemler
Uyku apnesi, hastaların yorgun bir şekilde güne başlamalarına neden olduğu için günlük hayatı da olumsuz etkileyebiliyor. Tedavi edilmediği takdirde de hipertansiyon, diyabet ve ritim bozukluğu gibi ciddi rahatsızlıklara da neden olabiliyor. Peki uyku apnesi nedir, belirtileri nelerdir? Uyku apnesine karşı alınabilecek önlemler...
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KBB Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mücahit Altınışık, uykuda nefes durması olarak da bilinen uyku apnesiyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı.
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Uyku apnesi neden olur?
Uyku apnesi; uyku esnasında üst solunum yolunun 'nefes alma' döneminde değişen derecelerdeki tıkanıklık sebebiyle en az 10 saniye veya daha fazla süren ve kandaki oksijen seviyesinde azalma ile beraber seyreden solunumun isteksiz olarak durması durumudur.
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Uyku apnesi belirtileri nelerdir?
Diyabet sorunu olmadığı halde gün için sürekli uyku hali,
Etraftakileri uyandıracak kadar sesli horlama,
Sık sık uyanma nedeniyle uyku bölünmesi
Durduk yere sinirli davranışlar, tartışmaya eğilim,
Sürekli baş ağrısı, çene sıkma, kas ve eklem ağrıları,
Depresyona meyiliniz giderek artması
Her zamankinden daha çok yemek yeme
Çalışma performansınızda ve verimliliğinde azalma gibi belirtiler varsa uzmana başvurulmalı.
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Uyku apnesine karşı alınabilecek önlemler
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilaver Özturan, uyku apnesine karşı alınabilecek önlemlerle ilgili bilgiler verdi.
Uyku apnesinin en büyük sebebi, fazla kilo. Kilo alımı horlamayı artırıyor ve bir süre sonra uykuda nefes kesilmesine yol açıyor. Kilo aldıkça horlama artar. Ancak kişi istemesine rağmen kilo veremiyorsa ya da çok inatla kilo verip çok kısa sürede o kiloyu geri alıyorsa bunun altında da mutlaka apne hastalığı aranmalıdır.
Yoğun bir gün geçirmişseniz ve çok yorgunsanız yatağa o halde gitmeyin. Çünkü yorgunluk nedeniyle kaslar fazla gevşiyor ve bütün gece horlamaya neden olabiliyor. Bu nedenle eğer çok yorgunsanız, uyku öncesinde yarım saat- bir saat kadar koltuğunuzda oturun, dinlenin, sonra uyumaya çalışın.
Uyku ve vücut sağlığı için uyku ile yemek arasında 4-5 saat olması gerekiyor. Geç saatte yemek yemek uyku apnesi ve horlamayı tetiklediği için gece yatmadan hemen önce yemek yemekten kaçının. Yemeğin ardından gece boyunca meyve, kuru yemiş, tatlı tüketme alışkanlığının da bırakılması gerekiyor. Ayrıca geç saatte kahve, çay, bitki çayı, alkol ve gazlı içecek de tüketmeyin.
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Kendinize uygun yastık seçmenizde fayda var. Sırt üstü yattığınızda horlama oluyorsa mutlaka yan yatma alışkanlığını kazanın. Bu alışkanlığı edinme sürecinde pijamanızın sırt kısmına tenis topu dikebilirsiniz zira çok eski ve çok işe yarayan bir yöntem.
Uyku ve vücut sağlığı için uyku ile yemek arasında 4-5 saat olması gerekiyor. Geç saatte yemek yemek uyku apnesi ve horlamayı tetiklediği için gece yatmadan hemen önce yemek yemekten kaçının. Yemeğin ardından gece boyunca meyve, kuru yemiş, tatlı tüketme alışkanlığının da bırakılması gerekiyor. Ayrıca geç saatte kahve, çay, bitki çayı, alkol ve gazlı içecek de tüketmeyin.
Burun ve boğazda tıkanıklık yapan sebepler (burun kıkırdak eğriliği, burun etleri büyüklüğü, burun polipleri, iri bademcik ve geniz eti) varsa bunların mutlaka düzeltilmesi, tedavi edilmesi gerekiyor. Küçük cerrahilerle solunum yolunu açmak hem sağlık açısından hem de uyku kalitesi açısından büyük fayda sağlıyor. Burnu kapalı kişiler uyurken ağızlarını açmak zorunda kaldıkları için dil arkaya kaçıyor. Aynı zamanda ağız açık uyumak uyku kalitesini bozan en önemli faktörlerden biri. Bu nedenle mutlaka KBB hekimine muayene olun.