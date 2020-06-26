Uygun Bütçeyle Şık Görünmenin 6 Basit Yolu

Siyah daha da siyah! Siyah sadece bir renk değil, bir yaşam tarzıdır desek yanlış olmaz. Öyle bir renk ki tüm cilt ve saç tonlarına uyum sağlar, çekici ve şık gösterir. Eğer gardırobunuzda yoksa mutlaka temel siyah parçaları edinmelisiniz. Siyah mini elbise ve birçok kombinin ana parçası siyah pantolon mesela…