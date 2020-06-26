Uygun Bütçeyle Şık Görünmenin 6 Basit Yolu

Şık ve stil sahibi olmak için gardırobunun pahalı markalarla dolu olmasına gerek yok! Akıllıca yapacağınız seçimlerle ve uygun bütçeyle de şık ve göz alıcı olabilirsiniz!
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Gelin uygun bütçeyle şık görünmenin yollarına beraber bakalım.
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Doğru aksesuarlar
Dönem dönem birçok aksesuar modeli moda oluyor, hevesle alıyoruz fakat bir süre modası geçiyor ve takı çekmesinde unutulup gidiyor. Yapacağınız doğru aksesuar seçimleriyle hem paranızı çöpe atmamış olursunuz hem de farklı kombinlerde de her daim şıklığı yakalarsınız. Bunu yapmanın tek yolu ise zamansız parçalara yatırım yapmak. Modası hiç geçmeyecek takıları satın alın. Mesela gold halka küpeler, şık bileklikler, saat ve her parça ile uyum sağlayacak kolyeler...
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Nude oje
Renkli ojeler zaman zaman aklımızı çelse de hiçbir zaman nude renklerin yerini tutamaz! Süreceğiniz nude renkte oje hem bakımlı görünmenizi sağlayacak hem de kombininizi tamamlayarak şıklığınızı pekiştirecek.
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Siyah daha da siyah!
Siyah sadece bir renk değil, bir yaşam tarzıdır desek yanlış olmaz. Öyle bir renk ki tüm cilt ve saç tonlarına uyum sağlar, çekici ve şık gösterir. Eğer gardırobunuzda yoksa mutlaka temel siyah parçaları edinmelisiniz. Siyah mini elbise ve birçok kombinin ana parçası siyah pantolon mesela…
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Sağlam bir çanta
Evet uygun bütçe dedik fakat bu konuda sınırlarımızı zorlayabiliriz! Çünkü kaliteli bir çanta gerçekten iyi bir yatırımdır. Alacağınız nötr renkli kaliteli bir çanta, çoğu kombinde hayatınızı kurtaracak ve oldukça şık görünmenizi sağlayacak.
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Logosuz parçalar
Küçük butikler, ikinci el mağazalar ya da semt pazarları… Hepsinde oldukça şık ve uygun parçalar bulmak mümkün. Fakat tek dikkat etmeniz gereken, seçtiğiniz parçaların logosuz olmaları!
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İyi bir koku
Son olarak her zaman iyi koktuğunuzdan emin olun. Temiz kıyafetlerinizle birlikte taze bir koku şıklığınıza son noktayı koymanıza yardım eder.