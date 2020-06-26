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GeriStil Önerileri Uygun Bütçeyle Şık Görünmenin 6 Basit Yolu
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Moda >Stil Önerileri>Uygun Bütçeyle Şık Görünmenin 6 Basit Yolu
Stil Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Uygun Bütçeyle Şık Görünmenin 6 Basit Yolu

Şık ve stil sahibi olmak için gardırobunun pahalı markalarla dolu olmasına gerek yok! Akıllıca yapacağınız seçimlerle ve uygun bütçeyle de şık ve göz alıcı olabilirsiniz!

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Gelin uygun bütçeyle şık görünmenin yollarına beraber bakalım.

2Doğru aksesuarlar
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Doğru aksesuarlar

Dönem dönem birçok aksesuar modeli moda oluyor, hevesle alıyoruz fakat bir süre modası geçiyor ve takı çekmesinde unutulup gidiyor. Yapacağınız doğru aksesuar seçimleriyle hem paranızı çöpe atmamış olursunuz hem de farklı kombinlerde de her daim şıklığı yakalarsınız. Bunu yapmanın tek yolu ise zamansız parçalara yatırım yapmak. Modası hiç geçmeyecek takıları satın alın. Mesela gold halka küpeler, şık bileklikler, saat ve her parça ile uyum sağlayacak kolyeler...

3Nude oje
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Nude oje

Renkli ojeler zaman zaman aklımızı çelse de hiçbir zaman nude renklerin yerini tutamaz! Süreceğiniz nude renkte oje hem bakımlı görünmenizi sağlayacak hem de kombininizi tamamlayarak şıklığınızı pekiştirecek.

4Siyah daha da siyah
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Siyah daha da siyah!

Siyah sadece bir renk değil, bir yaşam tarzıdır desek yanlış olmaz. Öyle bir renk ki tüm cilt ve saç tonlarına uyum sağlar, çekici ve şık gösterir. Eğer gardırobunuzda yoksa mutlaka temel siyah parçaları edinmelisiniz. Siyah mini elbise ve birçok kombinin ana parçası siyah pantolon mesela…

5Sağlam bir çanta
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Sağlam bir çanta

Evet uygun bütçe dedik fakat bu konuda sınırlarımızı zorlayabiliriz! Çünkü kaliteli bir çanta gerçekten iyi bir yatırımdır. Alacağınız nötr renkli kaliteli bir çanta, çoğu kombinde hayatınızı kurtaracak ve oldukça şık görünmenizi sağlayacak.

6Logosuz parçalar
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Logosuz parçalar

Küçük butikler, ikinci el mağazalar ya da semt pazarları… Hepsinde oldukça şık ve uygun parçalar bulmak mümkün. Fakat tek dikkat etmeniz gereken, seçtiğiniz parçaların logosuz olmaları!

7İyi bir koku
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İyi bir koku

Son olarak her zaman iyi koktuğunuzdan emin olun. Temiz kıyafetlerinizle birlikte taze bir koku şıklığınıza son noktayı koymanıza yardım eder.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Pexels, Ingimage

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