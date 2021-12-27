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Üvez Meyvesi Nedir, Nerede Yetişir? Üvez Meyvesinin Faydaları ve Kullanımı
Üvez meyvelerinin sağlığa faydaları, bağışıklık sistemini güçlendirme, solunum sistemini güçlendirme, sindirimi iyileştirme , kanser ve çeşitli bakteriyel enfeksiyon riskini azaltma potansiyeli ile merak ediliyor. Peki, üvez meyvesi nedir, nerede yetişir? Üvez meyvesinin inanılmaz 5 faydası!
Bu minik üvez meyvesi oldukça besleyicidir ve yüksek düzeyde C vitamini , sorbik asit ve diyet lifi içerir , ancak çoğunlukla benzersiz antioksidan bileşimleri nedeniyle popüler bir meyve haline gelmiştir. Üvez meyvesi, çeşitli kersetin ve rutin türleri dahil olmak üzere antosiyaninler, tanenler, polifenolik bileşikler ve flavonoller içerir.
Üvez meyvesi nedir?
Genellikle “üvez” olarak adlandırılan üvez meyveleri, üvez veya üvez çalıları veya ağaçları üzerinde yetişen küçük, asidik meyvelerdir. En çok tüketilen türün bilimsel adı Sorbus aucuparia olup gül familyasından Rosaceae'ye aittir ve onlarca farklı çeşit ve türü bulunmaktadır. Üvez meyveleri, meyveler tek bir meyve olduğu için aslında çekirdeklerdir.
Üvez meyvesi nerede yetişir?
Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerine yayılmıştır ve ayrıca yüzlerce, hatta binlerce yıldır İskandinavya ve Newfoundland'da bulunmaktadır. Soğuk iklimlerde yetişme eğilimi gösterirler ve Kuzey Avrupa'da, Balkanlar'da ve Kuzey Asya'da da bulunurlar.
Üvez meyvesi nasıl, nerelerde kullanılır?
Kabuğu, yaprakları ve meyvesi dahil tüm çalı/ağaç yararlıdır. Meyve, çeşidine bağlı olarak, bazı durumlarda aslında toksik olabilir, ancak bu toksisitenin çoğu, ısıtıldığında veya uzun süre dondurulduğunda kaybolur. Genellikle, meyveler alkollü içeceklerde veya likörlerde kullanılır, ancak bazı oyun yemeklerinin acı bir yan aroması olarak da kullanılabilir. Ayrıca genellikle reçel ve jöle haline getirilirler.
Kansere karşı direnç sağlamaya yardımcı olur
Üvez meyvelerinde bulunan yüksek seviyelerde antioksidanlar, onu kanser de dahil olmak üzere çeşitli kronik hastalıklara karşı çok güçlü bir süper gıda yapar. Hindistan, Kurnool, Andra Pradesh, Eczacılık Fakültesi'nden bir araştırma ekibi, kersetin çeşitlerinin ve sorbik asidin her ikisinin de antioksidan görevi gördüğünü ve vücuttaki serbest radikallerin zararlı etkilerini önlediğini belirten bir rapor yazdı.
Bağışıklığı artırır
Üvez meyvesi çeşitli vitaminlerle dolu olmasa da, yüksek C vitamini seviyelerine sahip oldukları bulunmuştur. Askorbik asit, beyaz kan hücrelerinin üretimini uyarabildiği ve bir antioksidan görevi görebildiği için insan sağlığı için çok önemli bir elementtir. ilave olarak. Ayrıca, C vitamini , kas dokusunu güçlendiren ve kan damarlarını oluşturmaya/onarmaya yardımcı olan kolajen oluşumu da dahil olmak üzere bir dizi bedensel süreç için gereklidir .
Antibakteriyel etkisi vardır
Sorbik asit, mikrobiyal ve bakteriyel ajanların cilt ve vücut üzerindeki etkilerini azaltmakla doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle kozmetik kullanımda bazen üvez meyvesi özleri kullanılır, ancak bir gıda kaynağı olarak antibakteriyel ve antimikrobiyal güçlendirici olarak işlev görebilir.
Sindirime yardımcı olur
Üvez meyvelerinde orta düzeyde bulunan lif, dışkıyı şişirerek ve gastrointestinal sisteminizi optimize ederek sindirimi kolaylaştırmaya ve kabızlığı azaltmaya yardımcı olabilir . Ayrıca, üvez meyvelerindeki organik bileşiklerin , bunun kesin mekanizması hala belirsiz olmasına rağmen, herhangi bir ishal semptomunu doğrudan iyileştirdiği düşünülmektedir .
Solunum sistemine iyileştirici etkisi vardır
Geleneksel tıpta, üvez meyvesi suyu, solunum yollarının iltihaplanmasını azaltmak, boğaz ağrısını iyileştirmek ve astımı ve tıkanıklığı gidermek için kullanıldı. Bunun bir kısmı, anti-inflamatuar ajanlar olarak da işlev gören antioksidan bileşiklerden kaynaklanabilirken, C vitamininin astım semptomlarını yatıştırdığı bilinmektedir. Doğrudan bağlantılar ne olursa olsun, üvez meyveleri nesiller boyunca solunum rahatsızlıkları için evde hazırlanablir.
Üvez meyvesinin zararları
Üvez meyveleri doğadan direkt olarak toplandığında, aslında böbrek hasarına, hazımsızlığa ve bir dizi başka hastalığa neden olabilen yüksek düzeyde parasorbik asit içerirler. Ancak dondurulduğunda veya ısıtıldığında bu asit, vücudumuzun çok faydalı bulduğu faydalı sorbik aside dönüşür. Bu nedenle, yabani üvez meyveleri toplamaya çıkmayın, en fazla faydayı elde etmek için önce onları uygun şekilde hazırladığınızdan emin olun!