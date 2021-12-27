Üvez Meyvesi Nedir, Nerede Yetişir? Üvez Meyvesinin Faydaları ve Kullanımı

Üvez meyvesi nasıl, nerelerde kullanılır?

Kabuğu, yaprakları ve meyvesi dahil tüm çalı/ağaç yararlıdır. Meyve, çeşidine bağlı olarak, bazı durumlarda aslında toksik olabilir, ancak bu toksisitenin çoğu, ısıtıldığında veya uzun süre dondurulduğunda kaybolur. Genellikle, meyveler alkollü içeceklerde veya likörlerde kullanılır, ancak bazı oyun yemeklerinin acı bir yan aroması olarak da kullanılabilir. Ayrıca genellikle reçel ve jöle haline getirilirler.