Üretimde Narenciyeye Rakip Oldu, Faydaları Saymakla Bitmiyor: Avokado

Bir de avokado eğer sertse yumuşamasını bekleyin. Yumuşadığında eğer patates püresi kıvamına geldiğinde tüketmemizde fayda var. Kabuğunu cilt lekeleri için maske olarak kullanabilirsiniz. Tüketim mevsimi eylülde başlar çeşidine göre kasıma kadar uzar. Kasım ve sonrasındaki 1-2 ayı daha düşündüğümüzde 6 aylık sürede her gün yarım avokado tüketmemizde fayda var.