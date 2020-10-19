Üretimde Narenciyeye Rakip Oldu, Faydaları Saymakla Bitmiyor: Avokado
Mersin'de üreticilerden yoğun ilgi gören avokado, şehirde narenciye üretimine rakip oldu. Uzmanlar ise Türkiye’ye üretimi günden güne yaygınlaşan bu meyvenin kalpten cilde kadar pek çok faydası olduğunu belirtti. Aile Hekimi ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, avokadonun faydalarını anlatıyor.
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1
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Ana vatanı Meksika ve Orta Amerika bölgesi olan avokado meyvesi, son yıllarda Türkiye’de de talep görüyor. Bu talebin karşılığı olarak Mersinli üreticiler, tarlalarına avokado ekmeye başladı. Hatta bu meyve şehirde narenciye ürünlerine bile alternatif oldu.
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Avokadonun C, B, E ve K vitamini, folik asit, demir, magnezyum ve potasyum yönünden çok zengin bir besin. Bu meyve omega 3 ve 6 içerdiği nedeniyle kalp dostu. Kişiyi kalp kapağı kireçlenmeleri, kalp damarlarındaki sertleşmelere karşı korur. Yüksek potasyum içeriği nedeniyle tansiyon hastalarında tansiyonu dengeler.
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Kemiklerde kalsiyum deposunu artırır
Avokado kozmetik amaçlı da kullanılıyor. Cilt rahatsızlıklarında sık tercih ediliyor. Kolajen sentezini artırdığı için C ve E vitamini içerdiği için sedef ve egzama hastalıklarında kullanıyoruz. Cilt kırışıklığı ve lekeler için maske halinde koruyucu amaçlı kullanılabiliyor. Antioksidan içeriği sayesinde antikanserojen etkisi mevcuttur.
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Özellikle rahim içi ve meme kanserlerine karşı koruyucu özelliği var. Demir oranı yüksek olduğu için kansızlığı olan kişiler, vejetaryen kişiler kullanabilir. İçeriğinde K vitamini yüksek olduğu için de kemiklerde kalsiyum deposunu artırır. Özellikle yaşlılıkta görülen osteoporoza karşı koruyucu etkisi söz konusu.
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6 aylık sürede her gün yarım avokado tüketin
Avokado, kalorisi yüksek bir meyvedir. Omega 3 ve 6 içerdiği için az miktarda tüketildiğinde kolesterolü düşürür, yüksek miktarda kullanıldığında kolesterolü yükseltebilir. İdeal olan normal büyüklükte avokadonun yarısını sofranızdan eksik etmemeniz. Saklarken mümkünse bir streç filmle ya da üstüne zeytinyağı sürerek saklayabilirsiniz.
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Bir de avokado eğer sertse yumuşamasını bekleyin. Yumuşadığında eğer patates püresi kıvamına geldiğinde tüketmemizde fayda var. Kabuğunu cilt lekeleri için maske olarak kullanabilirsiniz. Tüketim mevsimi eylülde başlar çeşidine göre kasıma kadar uzar. Kasım ve sonrasındaki 1-2 ayı daha düşündüğümüzde 6 aylık sürede her gün yarım avokado tüketmemizde fayda var.
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Nasıl tüketmek gerekiyor?
Avokado kahvaltılarda, salatalarda, püre halinde tüketebilir. Bunun dışında avokado yağıyla birlikte püre halinde karıştırıp cilde maske olarak uygulayabilirsiniz. Cilde uygularken dikkatli olmak lazım ciltte kaşıntı, alerji olabilir.
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Bazı migren hastalarında migreni tetiklediği yönünde çalışmalar söz konusu. Kan sulandırıcı etkisi olduğu için ilaç kullananların dikkatli olması lazım. Ayrıca Akdeniz diyetinde özellikle avokadolu Akdeniz diyeti yapan kadınlarda üreme sağlığını artırdığı biliniyor.