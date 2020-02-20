Ünlülerin Unutulmaz Eski Aşkları

Daha 22 yaşında iken evlenen Kidman, bu evlilik için, "Çok gençken evlendim ama bu evlilik kesinlikle beni güçlendirmedi, benim için bir koruyucuydu. Aşk için evlendim ama evli olmak çok güçlü bir erkek tarafından benim cinsel tacizlere karşı korunmam anlamına geliyordu” açıklamasında bulunmuştu.