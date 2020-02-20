Ünlülerin Unutulmaz Eski Aşkları

Bazı aşklar var ki asla unutulmaz, "Neden bitti ki?" dedirtir. Yıllar önce bitse de hala konuşulmaya devam eden ünlü aşkları için okumaya devam edin!
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İşte "Keşke bitmeseydi" dedirten eski aşklar...
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Ben Affleck-Jennifer Garner
2005 yılında evlenen ve 2018'de yollarını ayıran Ben Affleck ile Jennifer Garner'ı yeniden gündeme getiren olay, Affleck'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama oldu. Oyuncu, Garner ile boşanması için "Hayatımın en büyük pişmanlığı" dedi.
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3 çocuğu bulunan çiftin boşanmasının ardında ihanet olduğu konuşulmuş ancak ikili bu haberleri yalanlamıştı. Daha sonra, ayrılığın arkasındaki asıl sebebin Ben Affleck'in alkol bağımlılığı olduğu konulmuştu. Affleck, boşanmanın ardından rehabilitasyon merkeziden tedavi görmeye başlamış, eski eşi Garner de onu hiç yalnız bırakmamıştı.
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Jennifer Garner, boşanmanın ardından verdiği röportajda "Bu gerçek bir evlilikti. Kameralar önünde yaşansın diye bir şey değildi. Bunu sürdürmek benim ilk önceliğimdi ama ne yazık ki yürümedi" demişti.
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Jennifer Aniston-Brad Pitt
Hepimizin "Lütfen yeniden bir araya gelsinler" dediği çift; Jennifer Aniston ve Brad Pitt! 2000–2005 yılları arasında evli kalan ikili, Brad Pitt'in 'Mr. and Mrs. Smith' filminin setinde Angelina Jolie ile tanışması ve aşk yaşamaya başlaması ile ayrılmıştı. Pitt'in, Aniston ile ilişkisi unutulmuş ve Angelina Jolie ile mutlu bir beraberlik yaşamaya başlamıştı.
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Ta ki 2014 yılında gerçekleşen evlilik, 2016'da olaylı bir şekilde sona erene kadar... Şimdilerde Jennifer aniston ile Brad Pitt'in adı sıklıkla beraber anılıyor. İkili, uzun yıllar sonra ilk kez SAG Ödülleri'nde yan yana gelmişti. Brad Pitt'in, eski eşine olan hayranlık dolu bakışları sosyal medya gündemine oturmuştu.
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Nicole Kidman-Tom Cruise
Hollywood'un en sevilen iki ismi Nicole Kidman ve Tom Cruise, 'Days of Thunder' filminin setinde tanışmış ve 1990 yılında evlenmişti. 11 yıl süren evliliklerinde bir kız, bir de erkek çocuk evlat edinmişlerdi.
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Daha 22 yaşında iken evlenen Kidman, bu evlilik için, "Çok gençken evlendim ama bu evlilik kesinlikle beni güçlendirmedi, benim için bir koruyucuydu. Aşk için evlendim ama evli olmak çok güçlü bir erkek tarafından benim cinsel tacizlere karşı korunmam anlamına geliyordu” açıklamasında bulunmuştu.
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2006'dan bu yana müzisyen Keith Urban ile beraber olan oyuncu, Tom Cruise ile evliliği hakkında ilginç bir açıklama yapmış, "Tom hayatımın aşkı değildi" demişti.
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Selena Gomez-Justin Bieber
Justin Bieber şimdilerde Hailey Baldwin ile evli olsa da herkes onu Selena Gomez ile yaşadığı fırtınalı aşk ile tanıdı. 2010 yılında başlayan ve bir dargın bir barışık şekilde 8 yıl devam ilişkide Bieber ve Gomez deyim yerindeyse beraber büyüdüler.
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Geçtiğimiz günlerde konuşan Justin Bieber, şimdi eşi Hailey Baldwin ile görüşmeye başlamadan önce onu uyardığını "Canım çok yanıyor, sana bağlanmaya hazır değilim" dediğini itiraf etmişti.
Selena Gomez ise ayrılık sonrası verdiği bir röportajda, Justin Bieber ile olan ilişkisinde 'duygusal istismara' uğradığını söylemişti.
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Miley Cyrus-Liam Hemsworth
2009 yılında 'The Last Song' filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ikili, nişan yüzüğü takmış, 1 yıl nişanlı kalmış ve 2013'te ise ayrılık karar almışlardı. Ayrılığa fazla dayanamayan çift yeniden bir araya gelmiş 2018 Aralık'ta ise evlenmişlerdi. Uzun yıllar sevgili olan çiftin evliliği sadece 8 ay sürmüş ve ikili sessiz sedasız boşanmışlardı.
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Rihanna-Chris Brown
Rihanna ile Chris Brown'un aşk yaşamaya başladığında herkes çok yakıştırmıştı bu çifti. 2009 yılında yaşanan aşk her ne kadar doludizgin başlasa da kimsenin tahmin edemeyeceği bir şekilde sonuçlandı.
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Chris Brown, Rihanna'ya şiddet uygulamış, bu görüntüler de sosyal medyaya düşmüştü. Brown, beş yıl boyunca gözetim altında tutulmak kaydıyla şartlı tahliye olmuş, kamu hizmeti cezası almıştı. Tüm bu yaşananlar, Rihanna gibi güzel, zeki, güçlü bir kadının bile sevdiği adam tarafından 'şiddet'e maruz kaldığını gözler önüne sermişti.
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Chris Brown ise yıllar sonra, 'Chris Brown: Welcome to my Life' adlı belgeselde ünlü şarkıcıya nasıl şiddet uyguladığını anlatmış,"Onun poliste çekilmiş yüzünün görüntüsünü görünce, 'Bu ben değilim' dedim. O günden beri bundan nefret ediyorum. Bu olay peşimi hiç bırakmayacak" demişti.
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Robert Pattinson-Kristen Stewart
Rol gereği yaşadıkları aşk gerçeğe dönen bir çift de Robert Pattinson ile Kristen Stewart'tı. 2010 yılında 'Twilight' filminin setinde başlayan aşk, Stewart'ın Pattinson'u aldatması ile son bulmuştu. Kristen Stewart, ayrılık sonrası cinsel tercihlerinin farklı olduğunu açıklamıştı.
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Oyuncu, geçtiğimiz yıl katıldığı bir TV programında Robert Panttinson ile ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuş, "O benim ilk aşkım. Asla geleneksel biri olmadım ama yaşadığım her ilişkide onun tek olduğu hissini aldım. Eğer evlilik teklif etseydi kabul ederdim" demişti.