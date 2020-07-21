MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriSpor Fitness Ünlüler ve Karın Kasları: Kim Hangi Sporu Yapıyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Spor Fitness>Ünlüler ve Karın Kasları: Kim Hangi Sporu Yapıyor?
Spor Fitness
MAHMURE ÖZEL

Ünlüler ve Karın Kasları: Kim Hangi Sporu Yapıyor?

Sıkı, düz ve belirgin kaslı bir karın birçok ünlü ismin vazgeçilmezi oldu çıktı. Karın kaslarıyla hepimizi kendilerine hayran bırakan ünlü isimler, bu görüntüye sahip olmak için çok ter döküyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Hangi ünlü karın kaslarını hangi egzersize borçlu? Araştırdık, okuduk, yazdık!

2Hailey Baldwin
Abone Olgoogle-news

Hailey Baldwin

Ünlüler aleminin en fit ve şık kadınlarından biri kesinlikle Hailey Baldwin. Karın kaslarına bayıldığımız model, bu harika görünüm için core ve güç egzersizlerinden yardım alıyor, düzenli olarak pilates yapıyor.

3Kim Kardashian
Abone Olgoogle-news

Kim Kardashian

Vücudu ile sık sık gündeme gelen Kim Kardashian, haftanın her günü spor yapıyor. Sabah erken saatlerde uyanan ve güne sporla başlayan Kim, dümdüz ve kaslı karını için plank, leg lift, kneeling rope crunch ve ab roller hareketlerinden yardım alıyor.

4Romee Strijd
Abone Olgoogle-news

Romee Strijd

Hollandalı model Romee Strijd, fitness tutkunu isimlerden. Vücudunun farklı noktalarına odaklı bir spor rutini olan Strijd'ın karın kaslarının sırrı şınav, jack knives, örümcek adam ve dağ tırmanışı egzersizleri içeren 15 dakikalık karın programı.

5Josephine Skriver - Jasmine Tookes
Abone Olgoogle-news

Josephine Skriver - Jasmine Tookes

Victoria's Secret melekleri Josephine Skriver ve Jasmine Tookes, ortak açtıkları Instagram hesaplarından egzersiz günlüklerini paylaşarak takipçilerini motive ediyor. İkili fit vücutları ve kaslı karınları için pilates, yoga, cardio ve ağırlıklı fitness egzersizleri uyguluyor. 

6Jennifer Lopez
Abone Olgoogle-news

Jennifer Lopez

Biyolojik yaşı 50 olsa da Jennifer Lopez ilk tanıdığımız günkü gibi... JLo'nun spor salonundan çıkmadığını, spor yapmaya gönlünü verdiğini hepimiz biliyoruz. Antreman sırasında çektiği fotoğrafları sık sık takipçileriyle paylaşan yıldız, karın kasları için sıkı bir  hiit ve cardio seansı uyguluyor.

7Bella Hadid
Abone Olgoogle-news

Bella Hadid

Bella Hadid'in sosyal medyada spor fotoğraflarını ve videolarını çok göremiyoruz. Ancak bu, onun spor yapmadığı anlamına gelmiyor! Bella, kusursuz vücudunu ve kaslı karnını ağırlık yardımlı egzersizlere borçlu.

8Emily Ratajkowski
Abone Olgoogle-news

Emily Ratajkowski

Belki de karın kasları ile en çok ilgi çeken isim Emily Ratajkowski. Paylaştığı fotoğraflarla kaslarını gözler önüne seren Ratajkowski, cardio ve güç egzersizlerinden vazgeçmiyor.

9Adriana Lima
Abone Olgoogle-news

Adriana Lima

Victoria's Secret'ın emekli meleği Brezilyalı model Adriana Lima'nın spor tutkusunu bilmeyen yok. "Yoga ile başladım ama yapamadım. 19 yaşındayken boksu keşfettim ve ona aşık oldum çünkü kişiliğime de uyuyordu" diyen Lima, boksun kendisini güçlendirdiğini söylüyor.

10Kendall Jenner
Abone Olgoogle-news

Kendall Jenner

Kendall Jenner, kişisel antrenörü ile yoğun bir program uyguluyor. Antrenörü ile çalışmadığı zamanlarda ise evde spor yapıyor. Muhteşem karın kasları için 13 hareketten oluşan, farklı mekik ve şınav egzersizlerini içeren bir program uyguluyor.

11Izabel Goulart
Abone Olgoogle-news

Izabel Goulart

Instagram'ın en güzel motivasyon hesabı bizce Izabel Goulart'a ait. Tenisten boksa, yogadan kürek sörfüne tüm sporları severek yapan modelin kaslı vücudu çok çeşitli antreman rutinlerinden saklı.

Kaynak Fotoğraflar: Backgrid USA, Instagram

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi