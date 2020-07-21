Ünlüler ve Karın Kasları: Kim Hangi Sporu Yapıyor?
Sıkı, düz ve belirgin kaslı bir karın birçok ünlü ismin vazgeçilmezi oldu çıktı. Karın kaslarıyla hepimizi kendilerine hayran bırakan ünlü isimler, bu görüntüye sahip olmak için çok ter döküyor.
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Hangi ünlü karın kaslarını hangi egzersize borçlu? Araştırdık, okuduk, yazdık!
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Hailey Baldwin
Ünlüler aleminin en fit ve şık kadınlarından biri kesinlikle Hailey Baldwin. Karın kaslarına bayıldığımız model, bu harika görünüm için core ve güç egzersizlerinden yardım alıyor, düzenli olarak pilates yapıyor.
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Kim Kardashian
Vücudu ile sık sık gündeme gelen Kim Kardashian, haftanın her günü spor yapıyor. Sabah erken saatlerde uyanan ve güne sporla başlayan Kim, dümdüz ve kaslı karını için plank, leg lift, kneeling rope crunch ve ab roller hareketlerinden yardım alıyor.
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Romee Strijd
Hollandalı model Romee Strijd, fitness tutkunu isimlerden. Vücudunun farklı noktalarına odaklı bir spor rutini olan Strijd'ın karın kaslarının sırrı şınav, jack knives, örümcek adam ve dağ tırmanışı egzersizleri içeren 15 dakikalık karın programı.
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Josephine Skriver - Jasmine Tookes
Victoria's Secret melekleri Josephine Skriver ve Jasmine Tookes, ortak açtıkları Instagram hesaplarından egzersiz günlüklerini paylaşarak takipçilerini motive ediyor. İkili fit vücutları ve kaslı karınları için pilates, yoga, cardio ve ağırlıklı fitness egzersizleri uyguluyor.
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Jennifer Lopez
Biyolojik yaşı 50 olsa da Jennifer Lopez ilk tanıdığımız günkü gibi... JLo'nun spor salonundan çıkmadığını, spor yapmaya gönlünü verdiğini hepimiz biliyoruz. Antreman sırasında çektiği fotoğrafları sık sık takipçileriyle paylaşan yıldız, karın kasları için sıkı bir hiit ve cardio seansı uyguluyor.
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Bella Hadid
Bella Hadid'in sosyal medyada spor fotoğraflarını ve videolarını çok göremiyoruz. Ancak bu, onun spor yapmadığı anlamına gelmiyor! Bella, kusursuz vücudunu ve kaslı karnını ağırlık yardımlı egzersizlere borçlu.
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Emily Ratajkowski
Belki de karın kasları ile en çok ilgi çeken isim Emily Ratajkowski. Paylaştığı fotoğraflarla kaslarını gözler önüne seren Ratajkowski, cardio ve güç egzersizlerinden vazgeçmiyor.
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Adriana Lima
Victoria's Secret'ın emekli meleği Brezilyalı model Adriana Lima'nın spor tutkusunu bilmeyen yok. "Yoga ile başladım ama yapamadım. 19 yaşındayken boksu keşfettim ve ona aşık oldum çünkü kişiliğime de uyuyordu" diyen Lima, boksun kendisini güçlendirdiğini söylüyor.
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Kendall Jenner
Kendall Jenner, kişisel antrenörü ile yoğun bir program uyguluyor. Antrenörü ile çalışmadığı zamanlarda ise evde spor yapıyor. Muhteşem karın kasları için 13 hareketten oluşan, farklı mekik ve şınav egzersizlerini içeren bir program uyguluyor.
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Izabel Goulart
Instagram'ın en güzel motivasyon hesabı bizce Izabel Goulart'a ait. Tenisten boksa, yogadan kürek sörfüne tüm sporları severek yapan modelin kaslı vücudu çok çeşitli antreman rutinlerinden saklı.