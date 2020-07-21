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Ünlüler ve Karın Kasları: Kim Hangi Sporu Yapıyor?

Sıkı, düz ve belirgin kaslı bir karın birçok ünlü ismin vazgeçilmezi oldu çıktı. Karın kaslarıyla hepimizi kendilerine hayran bırakan ünlü isimler, bu görüntüye sahip olmak için çok ter döküyor.