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GeriSosyal Medya Ünlüler Korona Günlerini Nasıl Geçiriyor?
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Sosyal Medya>Ünlüler Korona Günlerini Nasıl Geçiriyor?
Sosyal Medya
MAHMURE ÖZEL / Fotoğraflar: Backgrid

Ünlüler Korona Günlerini Nasıl Geçiriyor?

Tüm dünya olarak evlere kapandığımız şu günlerde ünlüler de kendilerini karantina altına aldılar. Kimi çocuklarıyla market alışverişinde, kimi karantina kurallarına uymayıp spor hocasıyla koşuda... İşte ünlülerin korona günleri...

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2Charlize Theron

Charlize Theron

Charlize Theron çocuklarıyla yaptığı alışveriş sonrası arabasına giderken görüntülendi.

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Ünlü yıldız, çocukları Jackson Theron ve August Theron ile gittiği market alışverişi sonrası paketleri arabasının bagajına yerleştiriyor.

4Kate Hudson

Kate Hudson

Eyalet çapında corona virüs önlemleri alınsa da Kate Hudson da çocuklarıyla beraber temiz havada yürüyüş yaparken görüntülendi.

5Casey Affleck

Casey Affleck

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu, Ben Affleck'in kardeşi Casey Affleck de market alışverişi sonrası görüntülenenlerden...

6Hannah Brown

Hannah Brown

Hannah Brown Florida'daki karantina günlerinde antrenörü ile koşu yapıyor.

7Selma Blair - Ron Carlson

Selma Blair - Ron Carlson

Selma Blair, erkek arkadaşı Ron Carlson ile bir market çıkışında.

8Kristen Stewart

Kristen Stewart

Ünlü oyuncu Kristen Stewart, Los Feliz'de ıssız bir parkta yürüyüş yaparken görüntülendi.

9Naomi Watts

Naomi Watts

İngiliz ve Avustralyalı aktris Naomi Watts da çocuklarıyla beraber bisiklet sürerken görüntülendi.

10Chris Pine

Chris Pine

Ünlü oyuncu da bir market çıkışı elinde paketlerle görüntülendi.

11Ben Affleck ve Ana de Armas

Ben Affleck ve Ana de Armas

12Blanca Blanco

Blanca Blanco

13Casey Affleck

Casey Affleck

14Annabelle Wallis

Annabelle Wallis

15Hannah Brown

Hannah Brown

16Komedyen ve aktris Jane Lynch

Komedyen ve aktris Jane Lynch

17Sebastian Bear-McClard

Sebastian Bear-McClard

18Natasha Alam ve Justin Benjamin

Natasha Alam ve Justin Benjamin

19Kristen Stewart

Kristen Stewart

20Blanca Blanco

Blanca Blanco

21Naomi Watts

Naomi Watts

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