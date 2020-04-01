Ünlüler Korona Günlerini Nasıl Geçiriyor?

Tüm dünya olarak evlere kapandığımız şu günlerde ünlüler de kendilerini karantina altına aldılar. Kimi çocuklarıyla market alışverişinde, kimi karantina kurallarına uymayıp spor hocasıyla koşuda... İşte ünlülerin korona günleri...
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Charlize Theron
Charlize Theron çocuklarıyla yaptığı alışveriş sonrası arabasına giderken görüntülendi.
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Ünlü yıldız, çocukları Jackson Theron ve August Theron ile gittiği market alışverişi sonrası paketleri arabasının bagajına yerleştiriyor.
4
Kate Hudson
Eyalet çapında corona virüs önlemleri alınsa da Kate Hudson da çocuklarıyla beraber temiz havada yürüyüş yaparken görüntülendi.
5
Casey Affleck
Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu, Ben Affleck'in kardeşi Casey Affleck de market alışverişi sonrası görüntülenenlerden...
6
Hannah Brown
Hannah Brown Florida'daki karantina günlerinde antrenörü ile koşu yapıyor.
7
Selma Blair - Ron Carlson
Selma Blair, erkek arkadaşı Ron Carlson ile bir market çıkışında.
8
Kristen Stewart
Ünlü oyuncu Kristen Stewart, Los Feliz'de ıssız bir parkta yürüyüş yaparken görüntülendi.
9
Naomi Watts
İngiliz ve Avustralyalı aktris Naomi Watts da çocuklarıyla beraber bisiklet sürerken görüntülendi.
10
Chris Pine
Ünlü oyuncu da bir market çıkışı elinde paketlerle görüntülendi.