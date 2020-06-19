MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriKültür Sanat Ünlü Babaların Ünlü Çocukları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Ünlü Babaların Ünlü Çocukları
Kültür Sanat
MAHMURE ÖZEL

Ünlü Babaların Ünlü Çocukları

Babasının izinden giden ve müzik, oyunculuk, modellik dünyasına adım atan ünlüleri biliyor musunuz? "Aaa bu ismin babası o muymuş?" demeye hazır olun!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İşte ünlü babaların kendisinden de ünlü çocukları...

2Michael Jackson - Paris Jackson
Abone Olgoogle-news

Michael Jackson - Paris Jackson

Müzik dünyasının efsanesi Michael Jackson'ın kızı Paris, babası gibi müzisyen olmadı ama model ve oyunculuk yaparak ünlüler dünyasında adını duyurmayı başardı. Kendine has tarzı ile bilinen Paris Jackson, davetlerin de aranan yüzü.

3Stephen Baldwin - Hailey Baldwin Bieber
Abone Olgoogle-news

Stephen Baldwin - Hailey Baldwin Bieber

Justin Bieber ile olan evliliği ve modellik kariyeri ile magazinin aranan yüzü olan Hailey Baldwin Bieber'in babası Stephen Baldwin'in ünlü bir oyuncu, yönetmen, yapımcı ve yazar olduğunu biliyor muydunuz?

4David Beckham - Brooklyn Beckham
Abone Olgoogle-news

David Beckham - Brooklyn Beckham

David Beckham'ın tüm çocukları için ünlü denebilir. Ancak büyük oğlu Brooklyn Beckham modellik ve fotoğrafçılık yaparak kendi kariyerini çiziyor.

5Sadri Alışık - Kerem Alışık
Abone Olgoogle-news

Sadri Alışık - Kerem Alışık

Duayen oyuncu Sadri Alışık ile kendisi gibi oyuncu olan oğlu Sadri Alışık olmadan bu listeyi yapamazdık, değil mi?

6Kemal Sunal - Ali Sunal
Abone Olgoogle-news

Kemal Sunal - Ali Sunal

Ve pek tabii Kemal Sunal ile Ali Sunal olmadan da bu liste tam olmazdı...

7Jon Voight - Angelina Jolie
Abone Olgoogle-news

Jon Voight - Angelina Jolie

Başarılı oyuncu ve yapımcı Angelina Jolie, kariyerini çizerken babasının izinden gidenlerden. Jolie'nin babası Jon Voight, tıpkı kendisi gibi oyuncu.

8Tom Hanks - Colin Hanks
Abone Olgoogle-news

Tom Hanks - Colin Hanks

2 Oscar ödüllü başarılı oyuncu Tom Hanks'in ilk çocuğu olan Colin Hanks de oyunculuk yapıyor.

9Metin Serezli - Murat Serezli
Abone Olgoogle-news

Metin Serezli - Murat Serezli

Metin Serezli ile Nevra Serezli'nin çocuğu olan Murat Serezli hem anne hem de baba tarafı oyuncu olanlardan.

10Don Johnson - Dakota Johnson
Abone Olgoogle-news

Don Johnson - Dakota Johnson

ABD'li ünlü oyuncu Dakota Johnson, oyuncu, yönetmen ve müzisyen Don Johnson'ın kızı. Dakota'nın annesi Melanie Griffith de Altın Küre ödüllü bir oyuncu.

11Tanju Korel - Bergüzar Korel
Abone Olgoogle-news

Tanju Korel - Bergüzar Korel

Ekranların sevilen ismi Bergüzar Korel de hem anne hem de babası oyuncu olanlardan. Bergüzar Korel'in babası Türk sinemasının önemli oyuncu ve yönetmenlerinden biri olan Tanju Korel. Annesi ise oyuncu Hülya Darcan.

12Kirk Douglas - Michael Douglas
Abone Olgoogle-news

Kirk Douglas - Michael Douglas

'Spartaküs' başta olmak üzere 20. yüzyılın en önemli filmlerine imza atmış, önemli bir oyuncu olan ve 5 Şubat 2020'de hayatını kaybeden Kirk Douglas'ın oğlu Michael Douglas, babasının kariyerini kendine örnek alan oyunculardan. Baba oğlun birbirine ikiz kadar benzemesini de göz ardı etmeyelim.

13Ali Şen - Şener Şen
Abone Olgoogle-news

Ali Şen - Şener Şen

Türk sinemasının efsane oyuncularından Şener Şen'in babasının, sayısız eserde rol alan efsanevi oyunculardan Ali Şen olduğunu biliyor muydunuz?

14Cüneyt Arkın - Murat Arkın
Abone Olgoogle-news

Cüneyt Arkın - Murat Arkın

Türk sinemasının Malkoçoğlu olan Cüneyt Arkın'ın kendisine tıpa tıp benzeyen oğlu Murat Arkın da babası gibi oyunculuğu seçenlerden.

15Will Smith - Jaden Smith
Abone Olgoogle-news

Will Smith - Jaden Smith

Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith'in oğlu Jaden Smith de oyunculuk yapıyor. Baba oğul 'Umudunu Kaybetme' ve 'Dünya: Yeni Bir Başlangıç' filmlerinde beraber kamera karşısına geçtiler.

Kaynak Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, DepoPhotos, Backgrid USA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi