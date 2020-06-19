Ünlü Babaların Ünlü Çocukları

Babasının izinden giden ve müzik, oyunculuk, modellik dünyasına adım atan ünlüleri biliyor musunuz? "Aaa bu ismin babası o muymuş?" demeye hazır olun!
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İşte ünlü babaların kendisinden de ünlü çocukları...
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Michael Jackson - Paris Jackson
Müzik dünyasının efsanesi Michael Jackson'ın kızı Paris, babası gibi müzisyen olmadı ama model ve oyunculuk yaparak ünlüler dünyasında adını duyurmayı başardı. Kendine has tarzı ile bilinen Paris Jackson, davetlerin de aranan yüzü.
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Stephen Baldwin - Hailey Baldwin Bieber
Justin Bieber ile olan evliliği ve modellik kariyeri ile magazinin aranan yüzü olan Hailey Baldwin Bieber'in babası Stephen Baldwin'in ünlü bir oyuncu, yönetmen, yapımcı ve yazar olduğunu biliyor muydunuz?
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David Beckham - Brooklyn Beckham
David Beckham'ın tüm çocukları için ünlü denebilir. Ancak büyük oğlu Brooklyn Beckham modellik ve fotoğrafçılık yaparak kendi kariyerini çiziyor.
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Sadri Alışık - Kerem Alışık
Duayen oyuncu Sadri Alışık ile kendisi gibi oyuncu olan oğlu Sadri Alışık olmadan bu listeyi yapamazdık, değil mi?
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Kemal Sunal - Ali Sunal
Ve pek tabii Kemal Sunal ile Ali Sunal olmadan da bu liste tam olmazdı...
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Jon Voight - Angelina Jolie
Başarılı oyuncu ve yapımcı Angelina Jolie, kariyerini çizerken babasının izinden gidenlerden. Jolie'nin babası Jon Voight, tıpkı kendisi gibi oyuncu.
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Tom Hanks - Colin Hanks
2 Oscar ödüllü başarılı oyuncu Tom Hanks'in ilk çocuğu olan Colin Hanks de oyunculuk yapıyor.
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Metin Serezli - Murat Serezli
Metin Serezli ile Nevra Serezli'nin çocuğu olan Murat Serezli hem anne hem de baba tarafı oyuncu olanlardan.
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Don Johnson - Dakota Johnson
ABD'li ünlü oyuncu Dakota Johnson, oyuncu, yönetmen ve müzisyen Don Johnson'ın kızı. Dakota'nın annesi Melanie Griffith de Altın Küre ödüllü bir oyuncu.
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Tanju Korel - Bergüzar Korel
Ekranların sevilen ismi Bergüzar Korel de hem anne hem de babası oyuncu olanlardan. Bergüzar Korel'in babası Türk sinemasının önemli oyuncu ve yönetmenlerinden biri olan Tanju Korel. Annesi ise oyuncu Hülya Darcan.
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Kirk Douglas - Michael Douglas
'Spartaküs' başta olmak üzere 20. yüzyılın en önemli filmlerine imza atmış, önemli bir oyuncu olan ve 5 Şubat 2020'de hayatını kaybeden Kirk Douglas'ın oğlu Michael Douglas, babasının kariyerini kendine örnek alan oyunculardan. Baba oğlun birbirine ikiz kadar benzemesini de göz ardı etmeyelim.
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Ali Şen - Şener Şen
Türk sinemasının efsane oyuncularından Şener Şen'in babasının, sayısız eserde rol alan efsanevi oyunculardan Ali Şen olduğunu biliyor muydunuz?
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Cüneyt Arkın - Murat Arkın
Türk sinemasının Malkoçoğlu olan Cüneyt Arkın'ın kendisine tıpa tıp benzeyen oğlu Murat Arkın da babası gibi oyunculuğu seçenlerden.
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Will Smith - Jaden Smith
Dünyaca ünlü oyuncu Will Smith'in oğlu Jaden Smith de oyunculuk yapıyor. Baba oğul 'Umudunu Kaybetme' ve 'Dünya: Yeni Bir Başlangıç' filmlerinde beraber kamera karşısına geçtiler.
Kaynak Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv, DepoPhotos, Backgrid USA