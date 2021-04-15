Ülseratif Kolit Nedir, Neden Olur? Ülseratif Kolit Belirtileri

Bağırsaklarda şişme ve yaralanmalara yol açan kolit hastalığı, bağırsakların fonksiyonlarının azalması, ayrıştırma özelliği sırasında besin atıklarının içeride kalması ile meydana gelir. Zarda meydana gelen birikme bağırsaklarda çok ciddi problemlere yol açar.



Bağırsakların iç astarının mikrop kapmasıyla oluşan kolit, stres ve depresyon gibi psikolojik gerilimlerde daha çok ortaya çıkar. Kadın ve erkeklerde aynı sıklıkta görülen kolit hastalığının en bilinen türü ise ülseratif kolittir.