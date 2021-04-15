Ülseratif Kolit Nedir, Neden Olur? Ülseratif Kolit Belirtileri
Bağırsaklar, ikinci beyin olarak bilinir. Bu nedenle sağlığımız için bağırsakların düzgün çalışması oldukça önemli. Fakat bazı rahatsızlıklar bağırsakları ciddi derecede etkiler ve sorunlara neden olur. Kolit hastalığı gibi... Kolit hastalığının en bilinen türü ülseratif kolittir. Peki ülseratif kolit nedir, neden olur? İşte ülseratif kolit belirtileri...
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Kolit, bağırsak kolonunda parazit veya zararlı mikroorganizmalar nedeniyle meydana gelen iltihaplanma durumudur. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Öztürk, kolit hastalığı ve ülseratif kolit hakkında önemli bilgiler verdi.
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Bağırsaklarda şişme ve yaralanmalara yol açan kolit hastalığı, bağırsakların fonksiyonlarının azalması, ayrıştırma özelliği sırasında besin atıklarının içeride kalması ile meydana gelir. Zarda meydana gelen birikme bağırsaklarda çok ciddi problemlere yol açar.
Bağırsakların iç astarının mikrop kapmasıyla oluşan kolit, stres ve depresyon gibi psikolojik gerilimlerde daha çok ortaya çıkar. Kadın ve erkeklerde aynı sıklıkta görülen kolit hastalığının en bilinen türü ise ülseratif kolittir.
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Ülseratif kolit nedir?
Ülseratif kolit, en sık görülen kolit çeşididir. Kalın bağırsaklarda meydana gelen ülseratif kolit, genel olarak başka yerde ortaya çıkmaz. Kalın bağırsakta yara, ödem ve iltihaba yol açar. İltihabik bir hastalık olduğundan kanlı idrar ve sürekli devam eden ishale neden olur.
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Ülseratif kolit belirtileri
Bu rahatsızlığın en önemli belirtisi; geçmeyen ishaldir. Çünkü ülseratif kolit, kalın bağırsağın en önemli işlevi olan suyun kana geri emilimini engeller. Ayrıca;
Dışkıda kan,
Makatta kanama,
Acil dışkılama hissi,
Ani kilo kayıpları,
Dışkılama sırasında ağrı gibi belirtileri vardır.
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Tedavisi
Ülseratif kolit, bazı hastalıklarla benzerlik gösterir. Bu nedenle endeskopi, biyopsi, radyolojik tetkikler, ilaçlı bağırsak röntgeni, bilgisayarlı tomografi, MR, kolonoskopi, laboratuvar testleriyle teşhis edilir.
Birçok kolit çeşidi vardır, hastalığın çeşidine ve sebep olduğu nedenlere göre tedavi yaklaşımları değişmektedir. Buna göre ilaç, diyet ve cerrahi yöntemlere başvurulabilir.