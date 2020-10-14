Tuvanam Vanilla 2021 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu

Avrupalı sömürgecilerin kolonileştikleri ülkelerdeki etnik kültürlerin birleşiminden doğan akımlardan esinlenilerek oluşturulan koleksiyon, renk, doku, stil ve kumaşlarda Kuzey Afrika Tanca, Marakeş, egzotik Pasifik Adaları, Tahiti, Polonezya, Güney Amerika, Brezilya, Haiti ve Karaib etkileri barındırıyor.
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25 parçadan oluşan Tuvanam SS 2021 Vanilla Collection, ipek alaşımlı koton, keten, vual, kupra, poplin ve terikoton gibi doğal içerikli kumaşlarla, beyaz, ekru, kiremit kırmızı, mavi, yeşil ve hardal tonlarında, gündüzden geceye devam edilebilecek fonksiyonel tasarımlar sunuyor.
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Tuvana Büyükçınar Demir’in ikonikleşmiş klasik formları, işleme detaylarıyla güçlü Tuvanam kadınını tamamlıyor.
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Çekimleri GalataPort İstanbul’da gerçekleştirilen defilede, styling Hakan Öztürk, koreografi Uğurhan Akdeniz imzası taşıyor.