Türklerin En Sık Yaşadığı Cinsel Sorunlar ve Çözümleri!

Hangi mesleklerden hastalar daha çok başvuruyorlar size? Size ilginç birkaç örnek vermek isterim. Sporcu olup çoğu kişinin tanıdığı birçok hastam var ve çoğu erken boşalma ile bana başvurdular, sanat camiası ve politika dünyası çok yoğun ve hızlı yaşanan bir ortam olduğu için erken boşalma, iktidarsızlık ve isteksizlik yoğunlukta. Doktor, öğretmen, ev hanımı aslında bunu kritize etmek yanlış olur. Hayatta yaşıyorsanız, bu dünyada yaşıyorsanız her an her şey herkese olabilir.