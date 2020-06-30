Türklerin En Sık Yaşadığı Cinsel Sorunlar ve Çözümleri!

Bu kadar yüksek oranda karşılaşılan cinsel işlev bozuklukları denildiğinde neler akla geliyor? Kadınlarda vajinusmus, cinsel isteksizlik, orgazm olamama, erkeklerde de aslında en çok karşılaştığımız sertleşme ve erken boşalma.Son beş senedir vajinusmus çok konuşuluyor; bu kadar arttı mı bu hastalık yoksa insanlar artık konuşabiliyorlar mı? Aslında buna hastalık denmiyor. Bu bir sorun. Evet, son senelerde medyada çokça konuşulan ve tartışılan bir sorun oldu. Tabii ki önceden de vardı ama dile gelmiyordu. Şimdi açık açık konuşuluyor, insanlar sorunlarını anlatıyor ve paylaşıyorlar.