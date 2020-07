Türk tipi kahvaltı sağlıklı mı?

Türkiye'de diyabet sıklığı, en son yapılan diyabet araştırması 10 yıla yakın bir zaman öncesinde yapıldı. Bu veriye göre yüzde 13.7 diyabet görülme sıklığı var. Bu oranın daha yüksek olduğu düşünülüyor. Sokakta karşılaştığımız her 7 insandan bir tanesi diyabet. Bu oranın içerisine diyabetin öncülü olan prediyabet vakalarını da eklediğimizde her 3 kişiden 1'inin diyabet ya da diyabet riski taşıdığı sonucu çıkıyor. Hastaların yüzde 40'ındaki can kaybı nedeni ise kalp krizi ya da felç.



