Tüm Bilinmeyenleriyle Güneş Kremleri!

Uzun süredir güneş ve koruma faktörü içeren kremlerle ilgili birbirinden farklı görüşler, kafa karışıklığına yol açıyor. Yıllık 7.3 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğü olan ’güneş koruyucu ve iyileştirici ürünler’ piyasası ciddi bir reklam ve haber pompalayarak yakında ‘’evde otururken bile güneş koruyucu kullanmamızı’’ önerecek. Bu kadar karlı bir pazar varken bizim de bazı bilgileri bilimsel veriler ışığında incelememiz gerekiyor.