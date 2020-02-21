Tropikal Sağlık Bombası: Ejder Meyvesi

Görüntüsü bile ağız sulandıran bu harika meyvenin faydaları için sizi aşağıya alalım...Tropik bir meyve olan ejder meyvesi, pitaya, dragon fruit, çilek armudu ve kaktüs meyvesi isimleriyle de anlıyor.Ana vatanı Vietnam olan bu meyve Meksika, Güney ve Orta Amerika, Malezya, Endonezya gibi ülkelerde oldukça yaygın. Ejder meyvesi bir süredir Türkiye’de de üretilmeye başlandı.Ejder meyvesi, protein, lif ve karbonhidrat bakımından bir hayli zengin. C ve B vitaminlerini de içeren meyve, aynı zamanda omega 3 ve omega 6 gibi çoklu doymamış yağ asitleri de barındırıyor.İçeriğindeki bolca C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudu hastalıklardan koruyor.Yüksek kalsiyum miktarı ile kemik gelişimine destek oluyor.Kan basıncını düşürme özelliğine sahip olan ejder meyvesi, yüksek tansiyon riskini önlüyor.Ejder meyvesinin kalorisi neredeyse yok denecek kadar az ve lifli bir yapıya sahip. Bu özellikleri ile diyet listelerine rahatlıkla dahil edilebiliyor ve kilo vermeye yardımcı oluyor.Likopen içeren bu meyve, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürüyor.Cilt kuruluğunu tedavi ediyor.Ejder meyvesi, içeriğindeki potasyum sayesinde göz sağlığını da koruyor.Ejder meyvesinin kabuklarını soyduktan sonra dilediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Meyvenin siyah çekirdeklerini çıkarmadan tüketmelisiniz, tıpkı kivi gibi.Sadece dilimleyin ve olduğu gibi yiyin.Küçük parçalar halinde dilimleyin ve yoğurt ile karıştırın ve üzerine fındık serpin.Salatanıza ekleyin.Kaynak Foroğraflar: iStock, Alamy