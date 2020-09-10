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GeriSaç Topuz modelleri - Dağınık, salaş, yarım, örgülü ve düz topuz saç modelleri (2020)
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Saç>Topuz modelleri - Dağınık, salaş, yarım, örgülü ve düz topuz saç modelleri (2020)
Saç
Fotoğraf: iStock

Topuz modelleri - Dağınık, salaş, yarım, örgülü ve düz topuz saç modelleri (2020)

Dağınık, örgülü, balerin, yarım ve daha birçok topuz modeli, en değerlimiz saçlarımıza her mevsimde başka bir hava katar. Gündelik yaşamda, gece kıyafetlerinde, hatta düğünlerde gelinlerin en çok kullandığı model olan saç topuzları birçok çeşidiyle hemen hemen her kadının gözdesi olmayı hak ediyor. Elbette bu modeli kullanırken yüz tipine, kıyafete ve mekana dikkat edilmesi gerekir. Yerinde ve zamana uygun seçilen bir saç topuzu, sizi o günün yıldızı yapabilir. Örneğin, iş toplantısına katılırken sizi ciddi bir görünüme ulaştıran balerin topuzunu seçebilir, ya da arkadaş toplantılarında renkli bir tarz arıyorsanız dağınık topuzunuza iliştirdiğiniz bir çiçek detayıyla canlılık katabilirsiniz. Bunun yanında son zamanların gözdesi örgü modellerle de romantik görünüme ulaşmanız mümkün. İşte rahatlığı ve güzelliği temsil eden 2020 topuz modelleri...

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1Klasik bir topuzdan daha fazlası
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Klasik bir topuzdan daha fazlası

Düz bir topuza yapılmış en büyük iyilik olan bu modelde kullanılan çiçek detayı sayesinde fazlasıyla alımlı görünmeniz mümkün. Yazlık uçuş uçuş bir elbise ya da şık bir abiyeyle kullandığınız bu tarz bir topuzda, başka bir aksesuar detayına gerek kalmaz. Saçınızdaki çiçeklerle tamamlanan göz alıcı bir makyajla etrafınızı büyülemeye hazır olun!

2Hacimli gösteren düz topuz modeli
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Hacimli gösteren düz topuz modeli

Saçlarınızın hacimli ve gür gözükmesini istiyorsanız, yukarıdan rahat bir şekilde bağlanan bu saç modeli sizin için en ideali! Özellikle sarı ve ışıltılı saçlarda kendini gösteren düz topuzları, sırt dekolteli bir giysiyle tamamlayabilirsiniz.

3Örgü topuz modelleri gündelik yaşamın bir parçası
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Örgü topuz modelleri gündelik yaşamın bir parçası

Özenle örülmüş bir topuz modeli, hemen hemen girdiğiniz her ortama ayak uydurabilir. Farklı örgü şekilleriyle her güne bir topuz sığdırmaya ne dersiniz?

4Özel günlerin en çok sevileni dağınık topuz modelleri
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Özel günlerin en çok sevileni dağınık topuz modelleri

Gelinlik ve özel davetlerde yaz kış ayırt etmeden kullanabileceğiniz bu saç topuzuyla risk almadan güzelliğinizi ön plana çıkarabilirsiniz.

5Kısa saçlarda farklı bir imaj için yarım topuz modeli
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Kısa saçlarda farklı bir imaj için yarım topuz modeli

Kısa saçlarınızı her gün aynı şekilde kullanmaktan artık sıkıldıysanız, yarım topuz sizin için harika bir alternatif olabilir.

6Eğlenceyi sevenlerin tarzı ikili topuz modeli
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Eğlenceyi sevenlerin tarzı ikili topuz modeli

Günlük hayatın rutinine aykırı bir tarzla, saçlarınıza son zamanların modası renkli saçlar ekleyerek neşeli bir topuz modeli elde edebilirsiniz.

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