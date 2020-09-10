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Saç Fotoğraf: iStock

Topuz modelleri - Dağınık, salaş, yarım, örgülü ve düz topuz saç modelleri (2020)

Dağınık, örgülü, balerin, yarım ve daha birçok topuz modeli, en değerlimiz saçlarımıza her mevsimde başka bir hava katar. Gündelik yaşamda, gece kıyafetlerinde, hatta düğünlerde gelinlerin en çok kullandığı model olan saç topuzları birçok çeşidiyle hemen hemen her kadının gözdesi olmayı hak ediyor. Elbette bu modeli kullanırken yüz tipine, kıyafete ve mekana dikkat edilmesi gerekir. Yerinde ve zamana uygun seçilen bir saç topuzu, sizi o günün yıldızı yapabilir. Örneğin, iş toplantısına katılırken sizi ciddi bir görünüme ulaştıran balerin topuzunu seçebilir, ya da arkadaş toplantılarında renkli bir tarz arıyorsanız dağınık topuzunuza iliştirdiğiniz bir çiçek detayıyla canlılık katabilirsiniz. Bunun yanında son zamanların gözdesi örgü modellerle de romantik görünüme ulaşmanız mümkün. İşte rahatlığı ve güzelliği temsil eden 2020 topuz modelleri...