Topuklu Ayakkabıyla Yürüme Rehberi

Dışardan bakıldığında kolay gibi görünse de aslında topuklu ayakkabılarla yürümek bir sanattır. Büyük bir hevesle satın aldığımız cezbedici stilettolar, günün sonunda bizim için kabusa dönüşebilir. Neyse ki birkaç küçük detayla bu sorunun üstesinden gelebilir, topukluları kombinlerinizin vazgeçilmez bir parçası haline getirebilirsiniz. İşte nereden başlayacağınıza dair 7 ipucu…
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1
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Küçük adımlar atın
Topuklu ayakkabı giymenin en önemli ipuçlarından biri küçük adımlar atmaktır. Özellikle yüksek ve yürümesi zor olanlardansa, küçük adımlar atmanız yürümenize yardımcı olacaktır. Hem de küçük adımlar, yürürken daha doğal görünmenin anahtarıdır, aynı zamanda rahat hissetmenizi sağlar.
2
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Düz bir çizgide yürüyün
Topuklularla yürüyüşünüzü mükemmelleştirmek için podyumda yürüyen bir model olduğunuzu düşünmeyi deneyin. Önünüzde düz bir çizgi hayal edin ve bir ayağınızı doğrudan diğerinin önüne koymaya odaklanın, ayrıca her adım attığınızda ayaklarınız aynı hizada olmasına dikkat edin. Bu ipucu, zihninizi adımlarınıza odaklanmanızı sağlar.
3
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Pratik yapın
Topuklu ayakkabılar konusunda profesyonelleşmek istiyorsanız, sık sık evde onlarla pratik yapmaya çalışın. Bu, yürüyüşünüzü mükemmel hale getirmek için sürekli olarak koridorda bir aşağı bir yukarı yürümek zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Topuklularla aynı zamanda oturabilir, televizyon izleyebilir, mutfakta yemek yapabilir tüm günü evde geçirebilirsiniz. Bu numara, oturarak, ayakta durarak ve etrafta dolaşarak rahatça topuklu ayakkabı giymenizi sağlayacaktır.
4
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Farklı yükseklikte topukluları deneyin
Topuklu giymeyi öğrenmenin bir başka harika yolu, farklı topuk yükseklikteki topukları denemektir. Bu, yalnızca tek bir tarzın aksine, alçak, yüksek, platform gibi farklı şekillerdeki ayakkabılara da uyum sağlamanızı kolaylaştırır. Aynı zamanda bu ipucu, ayakkabı alışverişini eğlenceli hale getirir, çünkü yükseklikleri ne olursa olsun, nasılsa nerdeyse hepsi hakkında bir fikriniz var!
5
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Çok sık topuklu giymeyin
Ayaklarınızın sürekli belli bir yükseklikte kalmasının, sağlığınız açısından da çok uygun olmadığını zaten biliyorsunuzdur. Bu nedenle, hele ki tüm gün dışardaysanız, ayaklarınızı arada bir düz taban ayakkabılarla rahatlatmayı unutmayın.
6
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Kendinize zaman tanıyın
Spor ayakkabı veya düz ayakkabı giymeye alışkınsanız, çok yüksek topukluları kullanmak için acele etmeyin. Başlangıçta daha alçak topuklu olanları tercih edin. Böylelikle en başından pes etmemiş olursunuz.
7
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Doğru numarayı seçin
Ve son olarak, ayağınıza en uygun olan bedeni seçmek çok önemlidir. Numaralar, ayakkabının yapısına göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle içinde rahat olduğunuz, ancak yürürken ayağınızdan çıkmayacak olanları seçerek dışarıda kullanmadan önce evde alıştırma yapmanız iyi bir fikir olabilir.