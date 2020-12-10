Topuklu Ayakkabıyla Yürüme Rehberi

Farklı yükseklikte topukluları deneyin Topuklu giymeyi öğrenmenin bir başka harika yolu, farklı topuk yükseklikteki topukları denemektir. Bu, yalnızca tek bir tarzın aksine, alçak, yüksek, platform gibi farklı şekillerdeki ayakkabılara da uyum sağlamanızı kolaylaştırır. Aynı zamanda bu ipucu, ayakkabı alışverişini eğlenceli hale getirir, çünkü yükseklikleri ne olursa olsun, nasılsa nerdeyse hepsi hakkında bir fikriniz var!