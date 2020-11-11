Toplumun Yüzde 15'inde Görülüyor: İrritabl Barsak Sendromu (IBS) Hakkında Her Şey!

En yaygın belirtileri Erkin, IBS'nin en yaygın belirtilerini ise şöyle sıralıyor:



Bulantı



Karında şişlik, baskı veya gerginlik hissi



İshal (diyare)



Kabızlık (Konstipasyon)



Karın ağrıları



Dışkı kıvamında değişkenlik (zeytin çekirdeği, ceviz, sosis, bazen cıvık pelte pelte, bazen çamur ya da jöle gibi)



Dışkılama sıklığında değişiklik (bazen 3 kez/gün, bazen 3 günde bir, bazen günde bir)



Dışkı çıkışında anormallik (ağrı duyma, iç çamaşırında kirlenme, ani dışkılama, yetersiz boşaltma)



Dışkı ile birlikte sümük ya da mukus olması



İBS belirtileri kişinin ne yediğine, ne kadar yediğine, duygusal durumuna, kadınlardaki menstrüasyon dönemine göre değişir. Bu nedenle İBS hastalarının hangi şikâyetlerinin hangi durumlarda arttığını iyi bir şekilde gözlemlemesi ve kaydetmesi önemlidir.