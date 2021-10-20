Toksik İlişki Nedir, Nasıl Anlaşılır? Toksik İlişkiden Kurtulmanın Yolları
Çiftlerin sık sık karşılaştığı, ancak uzun bir süre fark edemediği, fark etse de bir şey yapamadığı bir ilişki türü olan toksik ilişki, hakkında bilgiler merak ediliyor. Çiftlerden birinin ya da her ikisinin de maruz kaldığı çeşitli zihinsel, fiziksel ve duygusal etkenlere bağlı olarak karşılaştığı toksik ilişki hakkında araştırılan detayları paylaşıyoruz.
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İlişki içerisinde olan kişileri oldukça zorlayan bir süreç yaşamasına neden olan toksik ilişki, en zor ve en sık karşılaşılan ilişki türleri arasında yer alır. Tarafları duygusal ve zaman zaman fiziksel olarak zorlayan toksik ilişki nedir, nasıl bitirilir sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
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Toksik ilişki nedir?
Kişiyi duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak tüketen ilişki türlerinden birisi olarak ifade edilen Toksik ilişki, tarafların birbirinden uzaklaşmasına sebebiyet verebilmektedir. Çiftlerin birbirlerini çok sevmesine rağmen, değerlerinin, düşüncelerinin ya da hayat görüşlerinin taban tabana zıt olduğu bir ilişki, toksik ilişkiye en büyük örneklerden birisi olmaktadır. Çiftlerin sürekli birbirine zarar vermesine ve ayrılık fikrinden bir türlü kurtulamamasına rağmen asla birbirinizden kopamadığı bu ilişki, her iki taraf için de pek iyi sonuçlar doğurmayabilmektedir.
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Bir ilişkinin toksik olduğu nasıl anlaşılır?
Çiftler bazen ilişki içerisindeyken ilişkilerinin bitme derecesine geldiğini, yani diğer bir ifadeyle toksik ilişki olduğunun farkına varamazlar. Peki, bir ilişkinin toksik olduğu nasıl anlaşılır?
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İlişkide çiftlerden biri ya da her ikisi de pasif- agresif davranışlarda bulunuyorsa,
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Şakayla karışık da olsa hakaret içeren küçümseyici ifadelere sık sık yer veriyorsa,
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Her eyleminizde karşı taraftan izin alma gereki duyuyorsanız,
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Kendinizi sosyal çevrenizden soyutladıysanız,
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İlişkide mutlu olmaktan çok yorgun ve depresif hissediyorsanız,
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Her an ilişki bitecekmiş gibi hissedip paranoya yapıyorsanız,
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Şiddet içerikli hareketlere sessiz kalıyorsanız,
Yukarıda belirtilen davranışlar ilişkinizin toksik ilişki boyutlarına ulaştığını gösterebilir. Bunun için tek ya da çift olarak bir uzmandan yardım almanızı öneririz.
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Toksik ilişkiden nasıl kurtulunur?
İlişkinizin toksik ilişki olduğunu fark ettinizancak ne yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. İşte toksik ilişkiden kurtulmanızı sağlayacak bazı öneriler;
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- Hislerinize yenik düşmeyin.
- Bir süre ayrı kalmayı deneyin.
- Kontrolü elinize almaya çalışın, başarılı olamıyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım alın.
- Bunun tek sorumlusu olarak kendinizi suçlamayın.
- Hatıralarınızı bir kenara koyun ve düzeltemiyorsanız, kendinizle barışıp durumu kabullenin.
- Sosyal çevrenize ve aktivitelere daha çok vakit ayırın.