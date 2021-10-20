Toksik İlişki Nedir, Nasıl Anlaşılır? Toksik İlişkiden Kurtulmanın Yolları

Toksik ilişki nedir? Kişiyi duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak tüketen ilişki türlerinden birisi olarak ifade edilen Toksik ilişki, tarafların birbirinden uzaklaşmasına sebebiyet verebilmektedir. Çiftlerin birbirlerini çok sevmesine rağmen, değerlerinin, düşüncelerinin ya da hayat görüşlerinin taban tabana zıt olduğu bir ilişki, toksik ilişkiye en büyük örneklerden birisi olmaktadır. Çiftlerin sürekli birbirine zarar vermesine ve ayrılık fikrinden bir türlü kurtulamamasına rağmen asla birbirinizden kopamadığı bu ilişki, her iki taraf için de pek iyi sonuçlar doğurmayabilmektedir.