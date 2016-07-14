Tırnak Uzatmak İçin Ne Yapmalı?

Tırnakların soğuk su ile teması da tırnakların uzamasını sağlar. Fakat dikkat edilmesi gereken ılık suyun tırnakları yumuşatarak çabuk kırılmasını sağlar. Gün boyu çok su ile temas eden tırnaklar normallere göre daha hızlı uzarlar. Elde çok sık bulaşık yıkıyorsanız suyunuza eklediğiniz yarım limon suyu da tırnaklarınızı sertleştirerek kırılmalarını önleyecektir.