Tırnak Uzatmak İçin Ne Yapmalı?

Tırnaklarınıza bakım yaptığınız halde uzamıyor, takma tırnak kullanmak zorunda mı kalıyorsunuz Bu yazıyı okuyarak tırnaklarınızı doğal yöntemlerle uzatabilirsiniz.İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz hızlı tırnak uzatma yöntemleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Tırnaklarda çabuk kırılma sorunu varsa öncelikle bunun asıl nedeni araştırılmalı. Sağlık problemlerinizden dolayı tırnaklarınız uzamayabilir. Tırnaklarınızdaki sorunlar vitamin eksikliğinden oluşabileceği gibi, tırnak yemek ve tırnakları kemirmekte rahatsızlıktır ve tedavi edilmelidir. Tırnaklarınızı yeme sorununuz varsa acı ojelerden alarak tırnaklarınıza sürekli uygulamalısınız.
2
Abone Ol
Tırnaklarınızı törpüleyin. Tırnakların uzamasında bakımın ilk adımı törpülemektir. Tırnaklarınızda yapmamanız gereken kesim ise küt kesimdir. Küt kesilen tırnaklar çabuk kırılarak uzamazlar. Fakat tırnaklarınızı yuvarlak keserek ve yuvarlak şekilde törpüleyerek kırılmaları azaltabilirsiniz.
3
Abone Ol
Oje sürmeye bayılsanız da tırnaklarınızda hava almaya ihtiyacı olduğunu unutmayın. 2 gün ojeli tırnaklarınızın 2 gün ojesiz kalarak nefes almasını sağlayın. Bu hem tırnaklarınızın sağlıklı uzamasını sağlarken hem de tırnakların sararmasını önler.
4
Abone Ol
Tırnakların soğuk su ile teması da tırnakların uzamasını sağlar. Fakat dikkat edilmesi gereken ılık suyun tırnakları yumuşatarak çabuk kırılmasını sağlar. Gün boyu çok su ile temas eden tırnaklar normallere göre daha hızlı uzarlar. Elde çok sık bulaşık yıkıyorsanız suyunuza eklediğiniz yarım limon suyu da tırnaklarınızı sertleştirerek kırılmalarını önleyecektir.
5
Abone Ol
Tırnak bakımında evde yapacağınız doğal kürler tırnaklarınızın daha bakımlı ve daha sağlıklı uzamasına yardımcı olacaktır. Bunun için uygulanan en iyi yöntem ise zeytinyağını eklenen limon suyudur. Bitmiş limon kabuğuna iki damla zeytinyağı damlatarak tırnaklarınıza masaj da yapabilirsiniz.
6
Abone Ol
Ellerinize sürdüğünüz nemlendirici kremleri tırnaklarınıza uygulamayı ihmal etmeyin. Tabii bunun için kullanılan el kremi de oldukça önemlidir. İçerisinde gliserin veya zeytinyağı olması tırnaklarınızın da daha sağlıklı uzamasını sağlayacaktır.
7
Abone Ol
Sirke ile tırnaklara bakım yapıldığında tırnaklarınız hızlı bir şekilde uzar. Nasıl mı? Sirkeye eklediğiniz bir miktar tuzu hafifçe karıştırın ve tırnaklarınızı bu suda 5 dakika bekletip temizleyin. Her gün uygulanan bu kür tırnakların hızlı uzamasını kolaylaştırır.
8
Abone Ol
E Vitamini ile tırnaklara ve ellere bakım yapılarak uzun tırnaklara kavuşabilirsiniz. Eczaneden rahatlıkla bulabileceğiniz e vitamini kapsüllerini kırıp ellerinize ve tırnaklarınıza uygulayın ve masaj yaparak yedirin.
9
Abone Ol
Tırnak uzatan en etken yağ olarak uzmanlar menekşe yapını öneriyor. 4 günde 1 tırnaklara menekşe yağı ile bakım yaptığınızda hem sert hem de beyaz uzun tırnaklara sahip olursunuz.
10
Abone Ol
Tırnak uzatan haftalık kür
*1 çay kaşığı bal
*1 çay kaşığı süt
*1 çay kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı:
Malzemelerin hepsini bir kasede iyice karıştırın ve tırnaklarınıza ve ellerinize masaj yaparak iyice yedirin. 15 dakika süresince ellerde beklenen karışımı soğuk su ile yıkayabilirsiniz. Akşam bu kürü ellerinize ve tırnaklarınıza uyguluyorsanız sabaha kadar da bekletebilirsiniz. Ellerin ve tırnakların beslenerek güçlenmesini sağlayan etkili bir bakımdır.