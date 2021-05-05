Tırnak Mantarı Neden Olur, Tırnak Mantarına Ne İyi Gelir? Tırnak Mantarı İçin Doğal Yöntemler

Tırnak mantarı neden olur? Tırnak mantarı; küf mantarı, dermatofitler ve maya gibi mikroskopik organizmaların aşırı büyümesiyle birlikte ortaya çıkar. Tırnak mantarları ılık ve nemli ortamları sevdiğinden, genelde duş ortamından bulaşma ihtimali yüksektir.



Tırnak mantarı neden olur sorusunun yanıtlarından biri de bağışıklık sistemindeki zayıflık diyebiliriz. Bağışıklık sisteminin zayıf olması, sedef, şeker hastalıkları da tırnak mantarına neden olan etkenlerdir.



Bunun yanında sentetik çoraplar, ayak yapısına uygun olmayan ayakkabılar tırnak mantarı oluşumuna zemin hazırlayabilir.