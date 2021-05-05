Tırnak Mantarı Neden Olur, Tırnak Mantarına Ne İyi Gelir? Tırnak Mantarı İçin Doğal Yöntemler
Tırnak mantarı genellikle el ve ayak tırnaklarında rastlanan bir cilt problemidir. Bulaşıcı bir rahatsızlık olan tırnak mantarı, tedavi edilmezse tırnak kaybına neden olabilir. Peki yaşam kalitesini olumsuz etkileyen tırnak mantarı neden olur, tırnak mantarına ne iyi gelir? Haberimizde, tırnak mantarı için doğal yöntemleri paylaşıyoruz.
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Tırnak mantarı, mantar mikrobu nedeniyle el ve ayak tırnaklarına meydana gelen enfeksiyondur. Tırnak mantarı tedavi edilmediğinde zayıf görünümlü ve kolay kırılan tırnaklara sebep olur, hatta ilerleyen zamanlarda tırnağın kaybına bile yol açabilir. Enfeksiyon ilerledikçe tırnak kalınlaşır ve rengi değişir. Hatta tırnakta kırılmalar meydana gelir.
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Tırnak mantarı neden olur?
Tırnak mantarı; küf mantarı, dermatofitler ve maya gibi mikroskopik organizmaların aşırı büyümesiyle birlikte ortaya çıkar. Tırnak mantarları ılık ve nemli ortamları sevdiğinden, genelde duş ortamından bulaşma ihtimali yüksektir.
Tırnak mantarı neden olur sorusunun yanıtlarından biri de bağışıklık sistemindeki zayıflık diyebiliriz. Bağışıklık sisteminin zayıf olması, sedef, şeker hastalıkları da tırnak mantarına neden olan etkenlerdir.
Bunun yanında sentetik çoraplar, ayak yapısına uygun olmayan ayakkabılar tırnak mantarı oluşumuna zemin hazırlayabilir.
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Tırnak mantarının belirtileri nelerdir?
Tırnak mantarı, el veya ayak tırnaklarında beyaz-sarı renkte çizgiler halinde görülür.
Tırnağın şekli bozulmaya başlar.
Tırnak mantarı tırnağın kalınlaşması ve matlaşması gibi belirtiler gösterir.
Tırnaklardaki kötü koku da tırnak mantarı belirtilerindendir.
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Tırnak mantarına ne iyi gelir?
Toplumun yüzde 10’unu etkileyen ve genellikle 65 yaş üstü kişilerde daha sık görülen tırnak mantarı, evde uygulayabileceğiniz bazı bitkisel yöntemler ile yok edilebilir. İşte tedavi sürecinize destek olabilecek tırnak mantarı için doğal yöntemler…
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Elma sirkesi yöntemi
Elma sirkesinin içeriğinde bulunan organik asitler, enfeksiyona sebep olan mantarların büyümesini ve çoğalmasını engeller.
Tırnak mantarı sorunu yaşıyorsanız, elma sirkesini bir parça pamuk yardımıyla sorunlu olan tırnağınıza uygulayın.
Ardından bir bandaj veya yara bandı ile pamuğun tırnağınızda kalmasını sağlayın. Bir gece bu şekilde uyuyun.
Bu adımları tırnağınız tamamen iyileşene kadar her gün uygulayabilirsiniz.
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Sarımsak yöntemi
Doğal bir antibiyotik ve iltihap kurutucu olarak bilinen sarımsak, tırnak mantarında da oldukça etkili bir yöntem.
Sarımsak kürünü tırnak mantarında kullanmak için; sarımsağı ince ince doğrayın veya ezin.
Ardından hazırladığınız sarımsağı tırnağınıza uygulayın ve bölgeyi bandajla sarın.
Bu şekilde en az 45 dakika bekleyin.
Son olarak bölgeyi ılık su ile temizleyin.
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Kekik yağı yöntemi
Kekik yağı mantar sorununa karşı önerilen doğal bir reçetedir.
Kekik yağı tırnağın doğal ve parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.
Tırnak mantarını kekik yağı ile tedavi etmek için öncelikle sorunlu tırnağın üzerine 3 damla kekik yağı damlatın.
Tırnağınıza, yağ tamamen emilene kadar nazikçe masaj yapın.
Bu yöntemi tırnaklarınız tamamen iyileşene kadar günde 2 kere uygulayabilirsiniz.
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Çay ağacı yağı
Uygulaması oldukça kolay olan çay ağacı yağı, mantardan etkilenen tırnağa 2-3 damla damlatıp nazikçe masaj yapmak yeterli olacaktır.
Bu yöntemi tırnaklarınız tamamen sağlıklı bir görünüme kavuşana kadar güne 2 kez uygulayabilirsiniz.
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Limon suyu yöntemi
Limon suyunun içeriğine bulunan asitler ve besinler tırnakları güçlendirir ve bu bölgedeki tırnak mantarıyla savaşır.
Tırnak mantarı derdinden kurtulmak istiyorsanız hiç vakit kaybetmeden limonun suyunu sıkın ve hazırladığınız limon suyunu sorunlu tırnaklarınıza uygulayın.
Limon suyu yöntemini tırnaklarınız tamamen düzelene kadar güne 2 kere uygulayabilirsiniz.