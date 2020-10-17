Terazi Yeni Ayının Burçlara Etkileri

KOÇ BURCU Bu yeni ay içinizde gizlediğiniz ve sürekli bastırdığınız korkularınızı ortaya çıkartıyor olabilir. İlişkilerde çok zorlandığınızı ve artık düzeltemeyeceğiniz şeylerin üzerini örtme kısmında olmak istemiyorsunuz. Sizler için çok masum bir yeni ay olmasa da kafa karıştırıcı yönüyle umutlarınızı, hayallerinizi ve aşk hayatınızı etkileyecek. Hayatınızı takip etmeniz, düzene sokmanız için çok güzel bir fırsat diyebiliriz. Ancak bu dönem de de kendinize biraz daha dikkat etmeniz gerekebilir. Bedensel olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bunun en büyük sebebi de zihinsel karışıklıklarınız. İlişkilerinizi sorgulayabilirsiniz. Kendinizi tahmin bile etmediğiniz durumlar içerisinde bulabilirsiniz. Mutlu olmadığınız yerde durmayın.