Terazi Yeni Ayının Burçlara Etkileri

Terazi burcunda 16 Ekim Cuma günü saat 22.30’da bir yeni ay gerçekleşti. Yeni ay enerjisi yeni başlangıçlara, yeni kararlara, yeni umutlara insanı hazırlamaktadır. Yaşamınızda görünmeyen şeylerin ya da “mış” gibi yaptığınız konuların ortaya döküldüğü bir etki içindeyiz. Peki yeni ayın burçlara etkileri nasıl olacak?
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1
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KOÇ BURCU
Bu yeni ay içinizde gizlediğiniz ve sürekli bastırdığınız korkularınızı ortaya çıkartıyor olabilir. İlişkilerde çok zorlandığınızı ve artık düzeltemeyeceğiniz şeylerin üzerini örtme kısmında olmak istemiyorsunuz. Sizler için çok masum bir yeni ay olmasa da kafa karıştırıcı yönüyle umutlarınızı, hayallerinizi ve aşk hayatınızı etkileyecek. Hayatınızı takip etmeniz, düzene sokmanız için çok güzel bir fırsat diyebiliriz. Ancak bu dönem de de kendinize biraz daha dikkat etmeniz gerekebilir. Bedensel olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bunun en büyük sebebi de zihinsel karışıklıklarınız. İlişkilerinizi sorgulayabilirsiniz. Kendinizi tahmin bile etmediğiniz durumlar içerisinde bulabilirsiniz. Mutlu olmadığınız yerde durmayın.
2
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BOĞA BURCU
İş ve çalışma hayatınıza yeni bir düzen getirmek isteyebilirsiniz. Bazı sorumluluklar size ağır gelmiş olabilir. Stres yönetiminde başarılı olabilirseniz sorunları daha kolay atlatabileceğiniz bir dönemdesiniz. Kendinizi sıkmayın ve hayatın getirdiği durumları da kabullenerek karşılamayı başarın. Beklenmedik teklifler hayatınıza sürpriz katabilir. Bu yeni ay ile eski ilişkilerinizi yeniden güçlendirebilir ve telafisini yapabilirsiniz. Sürpriz proje ve kazanımlar sizi güçlendirecektir. Orijinal işlerin peşine düşün. Klasik olanı artık yıkma zamanı denilebilir. Hukuksal süreçlerinizde önümüzdeki iki hafta şaşırtıcı gelişmeler yüzünüzü güldürecektir.
3
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İKİZLER BURCU
Hayatınızda bir şeylere yetişemiyor olabilirsiniz. Her şey birikiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu süreçte yakın çevrenizle birlikte olmak onlarla vakit geçirmek size iyi gelecektir ancak onlarla da (arkadaş ve ailenizle de) aranızda bazı konular ile ilgili ufak sürtüşmeler yaşanabilir. Kimseyi kırmamaya onları olduğu gibi kabul etmeye özen gösterin. Aşk hayatınızda kafanız karışık olabilir. Geçmiş hataları tekrarlamak sizi sadece geriletir. Kendinizi manipüle etmeyin ve rasyonel bir akıl içinde hareket edin.
4
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YENGEÇ BURCU
Özellikle ilişkilerinizde kendinizi tükenmiş hissedebilir ve bununla ilgili belirli aksiyonlar almakta zorlanıyor olabilirsiniz. İlişkilerinizde kafa karışıklığı yaşayacağınız konular hızlı bir şekilde düzelme yoluna giriyor. Burada nasıl ilerleyeceğinizi siz belirleyeceksiniz. Sizi tüketen ve mutlu olmadığınız ilişkilerde yalnız kalma korkusundan ötürü kendinizi yıpratmamalısınız. Aynı zamanda yeni bir ilişki inşa ediyor olabilirsiniz. Yeni ve uzun ilişkileri başlatmak veya sözler vermek için harika bir yeniay fırsatı olduğunu söyleyebiliriz. Aşk hayatınızda rota yeniden hesaplanıyor diyebiliriz. Aynı zamanda bu dönem içerisinde çalışmak, düzene girmek, planlar yapmak ve eksikliklerinizi tamamlamak, kendinize bir hobi edinmek sizin ilacınız olacak. Eğer net olursanız, kararlarınızın arkasında durursanız yaşanılacak pürüzleri büyümeden kontrol altına alabilirsiniz.
5
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ASLAN BURCU
Kariyerinizle ilgili önemli bir değişim ve beklenilmeyen kararlar içinde olabilirsiniz. Hayatınıza birini almak, büyük kararlar vermek ve beklenmedik konuşmalar yaşamak kısa bir süreliğine tüm dinamiğinizi değiştirecek. Daha önce yaşamadığınız kadar ilginç bir ilahi adalet sürecine ilerliyorsunuz. Ne istediğinizi bilmeniz ve ne yöne gitmeniz gerektiğine karar verin. Çalışma hayatınızda ve hedeflerinizde kendinizi yeniden güncelleme fırsatları yakalayacaksınız. İlişkilerde kalbiniz kırık olabilir ama bu demek değil ki hep böyle olacak. Aslan gönlünüz en kısa zamanda mutluluğu bulacak.
6
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BAŞAK BURCU
Bu dönemde parasal ve finansal konularda bir yön kaybı yaşıyor olabilirsiniz. Bu durum sizi gelecek kaygısı içine çekiyor olsa da bununla alakalı tüm problemleri yeniay ile çözüme kavuşturacaksınız. Kendinizi geçmişte yarım kalan projeleriniz, iş planlarınız, mülakatlarınız ile tekrar ilgileniyorken bulabilirsiniz. Kendi kendinizin rehberi olabilirsiniz. Mantıklı bir şekilde düşündüğünüzde ve dingin kaldığınızda neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edebileceksiniz. Aşk hayatınızda bazı gerçekleri daha iyi görüyor olabileceksiniz. Ne de olsa gerçekleri görmek sizin işiniz.
7
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TERAZİ BURCU
Bu yeni ay ile birlikte hayatınızda dönüm noktası olacak olaylar içerisine ilerleyebilirsiniz. Kendinizi ruhsal anlamda köşeye sıkışmış hissediyorsunuz. Ha bugün ha yarın diye düzenlemeye çalıştığınız konularınız artık net bir şekil içerisine giriyor. Sizler de bu yeni ay ile birlikte korkusuzca yeniliklere açık bir şekilde ilerleyin. Aynı zamanda maddi konular; ertelediğiniz bazı durumlar tekrardan karşınızda bulunabilir. Var olan maddi durumunuzu dikkatle korumanızı ve gereksiz harcama eğilimlerinizi ortadan kaldırmanız gerekiyor.
8
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AKREP BURCU
Gereksiz risklere girmemelisiniz. Evlilik hayatı içinde ya da bir ilişki içinde fazla hassas ve kontrolcü davranıyor olabilirsiniz. Bu dönemde biraz daha kontrolü elden bırakıp tamamen kendinizi düşünmeye yönelmelisiniz. Beklentilerinizi yüksek tutmak yerine gerçekçi hareketler içinde olmayı seçin. Zihninizdeki stresi yönetin ve kendi kendinizin yolunu açın. Kimseye öfke ya da kin duymayın. Bazı şeyler düzeltilemez. Bırakmak en doğrusu olabilir.
9
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YAY BURCU
Çeşitli yazışmalar ve iletişimle alakalı önemli konular bu yeni ayda konunuz olabilir. Engellenmiş olan önünüze set çekilmiş olan bazı konularda bu engeller ortadan kalkabilir ve yolunuz açılabilir. Adım adım hedefinize doğru ilerleyebilirsiniz. Yaşamınız içinde köklü değişimlere ilerliyorsunuz. Birçok şeyin yolunda gitmediğini düşünüyor olabilirsiniz. Kendinizi çok fazla baskılamayın. Arkadaşlık ilişkilerinizde bazı ihanetler ya da arkadan iş çevirmeler önünüze gelebilir. Bunlar üzerinde eskisi gibi konuşarak zaman kaybetmek sadece sizi yıpratır. Allah’a havale edip yolunuza devam edin. Herkes kendi cehenemini kendi yanında götürür.
10
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OĞLAK BURCU
Sizi kuşatan koşulları ve kontrolünüz dahilinde olmayan durumları iyi yönetmelisiniz. Kendinizi çaresiz hissediyor olabilirsiniz psikolojinizi düzeltmek için durumları biraz daha iyi değerlendirmeniz ve motivasyonunuzu kaybetmemeniz gerekiyor. Hayatınızdaki roller artık değişiyor olabilir. Bunu daha rasyonel bir şekilde ortaya sunmalısınız. Çalışma hayatınıza odaklanarak size kendinizi iyi hissettiren şeyler yapmalısınız. İlişkinizde bitmesi gereken şeyleri hayatınızdan çıkarmayı başarmalısınız. Yeni bir dönemin ayak sesleri bu yeni ay ile geliyor.
11
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KOVA BURCU
Gelecek ile alakalı yaptığınız planlara projelere odaklı yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz. Bunun için önceliklerinizi iyi belirlemeli başlangıçlarınızı ona göre yapmalı ve hayallerinizi de ona göre kurmalısınız. Hem kariyer hayatınızda hem kendi kişisel hayatınızda yapacağınız planlamalar size kendinizi çok iyi hissettirecek ve bunların faydasını kısa bir zamanda göreceksiniz. Hayata olan bakışınızda ve görüşlerinizde bir şeyler güncelleniyor. İş hayatınızda önemli bir adım atabilirsiniz. Bir sorumluluk sizinle geliyor.
12
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BALIK BURCU
Hayatınızda hareketlilik söz konusu. Bununla birlikte ilişkilerde bazı kesin kararlara gideceksiniz. Önceden direttiğiniz, olması için çok çaba sarf ettiğiniz şeylerde artık zorlamamak gerektiğini fark edeceksiniz. Ve bu yeni gelişen durumlar hayatınızda çok önemli atılımlara neden olacak. Ekonomik koşullarınızı düzene sokmak istediğiniz ve eksiklerinizi tespit ederek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda hareket etmeyi öğreneceğiniz bir yeni ay deneyimliyor olabilirsiniz. Önümüzdeki iki hafta boyunca, iç dengede olacağınız ve ayrıca yaşamınızla memnuniyet duygusu hissetmek için gayret göstereceksiniz. Bir şey olmayınca olmuyor. Bunun hayrınıza olduğunu çok net göreceksiniz.