Tatlı Krizleri ve Sürekli Yeme İsteklerinin Başa Çıkma Yolları

5.GERÇEK AÇLIKTAN KAÇINMAK Sağlıklı bir diyet vücudun esas ihtiyaç duyduğu tüm besin ögelerini içermelidir. Aslında, yetersiz yemek, tekrar tekrar yeme arzusunu daha da kötüleştirebilir.



Vücut çok aç olduğunda, kızarmış ve işlenmiş gıdalar da dahil olmak üzere normalden daha fazla kalorili yoğun yiyecekleri arzulamaya başlar. Gün boyunca düzenli bir yemek ve sağlıklı atıştırmalık düzenine sahip olmak daha iyidir.



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