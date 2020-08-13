Tatlı Krizleri ve Sürekli Yeme İsteklerinin Başa Çıkma Yolları
Sürekli yeme istekleri, beynin hafıza, zevk ve ödüllendirmeden sorumlu bölgelerinden kaynaklanır. Leptin ve serotonin gibi hormon dengesizliği de yeme isteklerine neden olabilir. Yeme istekleri genellikle arzulanan besinin yendikten sonra vücuda salınan ve bir bağımlılığı yansıtan endorfinlerden kaynaklanması da mümkündür.
Diyetisyen Hazal Doğan anlatıyor...
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Duygular ise diğer önemli etkendir. Bir kişi özellikle üzüntü, öfke gibi duyularını bastırmak için bir gıda tüketme ihtiyacı duyuyorsa bu durum da bağımlılığa dönüşmeye sebep olabilir.
İstenmeyen yiyecek arzusunu azaltmanın çeşitli yolları vardır. Bunlar ;
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1.STRES SEVİYELERİNİ AZALTMA
Stres çeşitli sağlık sorunlarını etkilediği gibi beslenme alışkanlıklarını da etkilemektedir. Stresli hissetmek, şekerli yiyecek ve işlenmiş yiyecekler için istekleri teşvik edebilir.
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2.YETERLİ SU İÇMEK
Açlık ve susuzluk zihinde çok benzer duyumlar üretebilir ve bu da kişinin kafasının karışmasına neden olabilir. Gıda isteklerini azaltmanın en kolay yollarından biri, vücudun gün boyunca nemlendirildiğinden emin olmaktır. Bol su içmek, toksinlerin vücuttan temizlenmesine yardımcı olabilir, bu da bir kişinin genel refahına fayda sağlayabilir.
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3.YETERLİ UYKU ALMA
2013 yılında yapılan bir araştırma, yeterli uyku almamanın vücudun hormon dengesini değiştirebileceğini saptamıştır. Bu dengesizlik, aşırı yeme ve ağırlıkla da tahıl tüketimine katkıda bulunur.
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4.YETERLİ PROTEİN TÜKETMEK
Sağlıklı bir diyet, gıda isteklerini azaltmaya yardımcı olabileceğinden bol miktarda yağsız protein kaynağı içermelidir.
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5.GERÇEK AÇLIKTAN KAÇINMAK
Sağlıklı bir diyet vücudun esas ihtiyaç duyduğu tüm besin ögelerini içermelidir. Aslında, yetersiz yemek, tekrar tekrar yeme arzusunu daha da kötüleştirebilir.
Vücut çok aç olduğunda, kızarmış ve işlenmiş gıdalar da dahil olmak üzere normalden daha fazla kalorili yoğun yiyecekleri arzulamaya başlar. Gün boyunca düzenli bir yemek ve sağlıklı atıştırmalık düzenine sahip olmak daha iyidir.