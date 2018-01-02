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GeriBeslenme Önerileri Tatlı Badem Yağının Sağlığa Faydaları
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Tatlı Badem Yağının Sağlığa Faydaları
Beslenme Önerileri

Tatlı Badem Yağının Sağlığa Faydaları

Sağlık açısından her derde deva olan tatlı badem yağının faydaları saymakla bitmiyor. Bu yağın faydalarını öğrenince aktarın yolunu tutmak isteyeceksiniz bizden söylemesi!

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İşte tatlı badem yağının kullanım alanları ve faydaları...

2PÜRÜZSÜZ BİR CİLT

PÜRÜZSÜZ BİR CİLT

Tatlı badem yağı adeta cildimize kusursuz bir güzellik vadediyor. Yağ, cilt tonunu eşitler, pürüzsüzleştirir ve sağlıklı bir görünüm sağlar.

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Mucizevi tatlı badem yağı, cilt bakımının yanı sıra içeriğinde bulunan badem yağı asitlerinin diğer yağlardan daha yüksek bir içeriğe sahip olması nedeniyle saç, kaş, kirpik bakımında da oldukça etkili. A, B1, B2, B6 ve E vitamini bakımından oldukça zengin olan bu yağ tüm cilt tipleri için nemlendirici görevi tutuyor.

4TAM BİR YAŞLANMA KARŞITI

TAM BİR YAŞLANMA KARŞITI

Yapılan araştırmalarda, tatlı badem yağının güneş hasarlı ciltlerdeki ince çizgileri ve yaşlanma belirtilerini büyük oranda azaltıyor.

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Yapılan bir araştırmada ise antioksidan, anti-inflamatuar, bağışıklık artırıcı ve yanık/yara izlerini azaltıcı bir etkisi olduğu da ortaya çıktı.

6CİLT KURULUĞUNA BİREBİR

CİLT KURULUĞUNA BİREBİR

Özellikle kış aylarında artan cilt kuruluğu şüphesiz herkesin ortak problemi. Badem yağındaki yağlar tekli doymamış yağ olduğundan, cildiniz onları çabucak emer ve nemi korur. Bu sayede cildinizdeki kuruluk büyük oranda azalır.

7GÖZA ALTI HALKALARINA KESİN ÇÖZÜM

GÖZA ALTI HALKALARINA KESİN ÇÖZÜM

Tatlı badem yağı içeriğinde bulundurduğu E vitamini ve omega-6 yağ asitleri sayesinde göz çevresindeki koyu halkaları önlemeye yardımcıdır.

8SİVİLCE OLUŞUMUNU ENGELLER

SİVİLCE OLUŞUMUNU ENGELLER

Badem yağının içerisinde bulunan A, B ve E vitaminleri, sivilceleri kurutmada büyük rol oynar.

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Cilt yumuşatıcı özelliği sayesinde cilt bakımı ve sivilce tedavisinde doğal bir tedavi yöntemidir.

10DOĞAL MAKYAJ TEMİZLEYİCİSİ

DOĞAL MAKYAJ TEMİZLEYİCİSİ

Biz kadınların en fazla zorluk çektiği konulardan biri de hiç kuşkusuz ki makyaj temizleme. Makyaj yapmak kadar makyaj temizlemekte bir o kadar da önemli. Bu durumda kimyasal bir ürünü tercih etmek yerine doğal ürünlere başvurmanız daha doğrudur. Tatlı badem yağı, birçok makyaj temizleme ürününe göre oldukça etkili.

11CİLT DÖKÜNTÜLERİ İÇİN İDEAL

CİLT DÖKÜNTÜLERİ İÇİN İDEAL

Badem yağı yapısında bulundurduğu çinko ve psoriyaz sayesinde cildi yumuşatarak cilt döküntüleri ve kaşıntıları en aza indirir.

Kaynak Fotoğraflar: Ingimage

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