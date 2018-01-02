Tatlı Badem Yağının Sağlığa Faydaları

Sağlık açısından her derde deva olan tatlı badem yağının faydaları saymakla bitmiyor. Bu yağın faydalarını öğrenince aktarın yolunu tutmak isteyeceksiniz bizden söylemesi!
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İşte tatlı badem yağının kullanım alanları ve faydaları...
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PÜRÜZSÜZ BİR CİLT
Tatlı badem yağı adeta cildimize kusursuz bir güzellik vadediyor. Yağ, cilt tonunu eşitler, pürüzsüzleştirir ve sağlıklı bir görünüm sağlar.
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Mucizevi tatlı badem yağı, cilt bakımının yanı sıra içeriğinde bulunan badem yağı asitlerinin diğer yağlardan daha yüksek bir içeriğe sahip olması nedeniyle saç, kaş, kirpik bakımında da oldukça etkili. A, B1, B2, B6 ve E vitamini bakımından oldukça zengin olan bu yağ tüm cilt tipleri için nemlendirici görevi tutuyor.
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TAM BİR YAŞLANMA KARŞITI
Yapılan araştırmalarda, tatlı badem yağının güneş hasarlı ciltlerdeki ince çizgileri ve yaşlanma belirtilerini büyük oranda azaltıyor.
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Yapılan bir araştırmada ise antioksidan, anti-inflamatuar, bağışıklık artırıcı ve yanık/yara izlerini azaltıcı bir etkisi olduğu da ortaya çıktı.
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CİLT KURULUĞUNA BİREBİR
Özellikle kış aylarında artan cilt kuruluğu şüphesiz herkesin ortak problemi. Badem yağındaki yağlar tekli doymamış yağ olduğundan, cildiniz onları çabucak emer ve nemi korur. Bu sayede cildinizdeki kuruluk büyük oranda azalır.
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GÖZA ALTI HALKALARINA KESİN ÇÖZÜM
Tatlı badem yağı içeriğinde bulundurduğu E vitamini ve omega-6 yağ asitleri sayesinde göz çevresindeki koyu halkaları önlemeye yardımcıdır.
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SİVİLCE OLUŞUMUNU ENGELLER
Badem yağının içerisinde bulunan A, B ve E vitaminleri, sivilceleri kurutmada büyük rol oynar.
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Cilt yumuşatıcı özelliği sayesinde cilt bakımı ve sivilce tedavisinde doğal bir tedavi yöntemidir.
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DOĞAL MAKYAJ TEMİZLEYİCİSİ
Biz kadınların en fazla zorluk çektiği konulardan biri de hiç kuşkusuz ki makyaj temizleme. Makyaj yapmak kadar makyaj temizlemekte bir o kadar da önemli. Bu durumda kimyasal bir ürünü tercih etmek yerine doğal ürünlere başvurmanız daha doğrudur. Tatlı badem yağı, birçok makyaj temizleme ürününe göre oldukça etkili.
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CİLT DÖKÜNTÜLERİ İÇİN İDEAL
Badem yağı yapısında bulundurduğu çinko ve psoriyaz sayesinde cildi yumuşatarak cilt döküntüleri ve kaşıntıları en aza indirir.